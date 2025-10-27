El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Jeremy celebra, junto a Mantilla, el gol de Mendizorroza. Javier Cotera
Pichichi

Jeremy llama a la puerta del Mundial

El canterano es seguido de cerca por el seleccionador absoluto de Ecuador, Sebastián Beccacece, después de haber jugado ya con la sub 18 española y la sub 20 del país de origen de su familia

Aser Falagán

Aser Falagán

Santander

Lunes, 27 de octubre 2025, 01:00

Con siete goles en once jornadas, Jeremy llama a las puertas del Mundial. Porque el camargués tiene cada vez más opciones de estar en ... la cita de Estados Unidos, México y Canadá. No con España, selección que todavía le puede convocar legalmente, sino con Ecuador. El delantero, Pichichi de Segunda y ya, tras once jornadas disputadas, la revelación de la temporada, es aún técnicamente convocable con España -ya jugó con la sub 18 antes de hacerlo con la sub 20 de Ecuador-, pero en los últimos tiempos ha acudido a la llamada del país sudamericano, que ya sondea su nombre para la selección absoluta.

