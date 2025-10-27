Jeremy llama a la puerta del Mundial

Con siete goles en once jornadas, Jeremy llama a las puertas del Mundial. Porque el camargués tiene cada vez más opciones de estar en ... la cita de Estados Unidos, México y Canadá. No con España, selección que todavía le puede convocar legalmente, sino con Ecuador. El delantero, Pichichi de Segunda y ya, tras once jornadas disputadas, la revelación de la temporada, es aún técnicamente convocable con España -ya jugó con la sub 18 antes de hacerlo con la sub 20 de Ecuador-, pero en los últimos tiempos ha acudido a la llamada del país sudamericano, que ya sondea su nombre para la selección absoluta.

El delantero titular de la selección ecuatoriana, Enner Valencia, a punto de cumplir 36 años, juega en el Pachuca mexicano y es, pese a su edad, la gran referencia ofensiva de un combinado que evidencia una gran falta de delanteros, en especial que jueguen en grandes ligas europeas. Tampoco lo hace Jeremy, encuadrado en Segunda División, pero comparativamente la categoría de plata española es más potente, desde el punto de vista deportivo, que las competiciones que disputan sus principales alternativas para el puesto. Máxime cuando, al margen de que pudiera o no arrebatarle la titularidad a Valencia, la selección sudamericana deberá enviar tres o cuatro delanteros en la lista de 26 que permite la FIFA para disputar la Copa del Mundo.

Sus competidores para estos puestos son, entre otros, Kevin Rodríguez (4 de marzo de 2000), que milita en el Royale Union Saint-Gilloise belga, y John Mercado (3 de junio de 2002), del Sparta de Praga checo, un equipo muy potente en su competición -de hecho, el mejor de su país, al menos en lo económico-, pero que por el momento solo ha marcado un tanto en Liga

Otros aspirantes son Bryan Ramírez (11 de agosto de 2000) de la Liga Deportiva Universitaria de la Serie A de Ecuador, y Nilson Angulo (9 de junio de 2003), que milita en el Anderlecht belga, con el que ha marcado dos tantos. Lo ha hecho, eso sí, en la máxima categoría, pero en una Liga menor como la de Bélgica -existe cierto consenso en que la segunda categoría española tiene mayor nivel deportivo- y a pesar de jugar en un equipo que marcha en la quinta posición.

En consecuencia, la gran temporada de Jeremy Arévalo está llamando poderosamente la atención en Ecuador, la prensa ya especula con la posibilidad de que Sebastián Beccacece le convoque, si mantiene su actual rendimiento, para la cita mundialista y ni siquiera se puede descartar completamente que lo haga para los próximos compromisos internacionales de la Tricolor, que tendrán lugar en Canadá y Nueva Zelanda.

Esos partidos se celebrarán precisamente coincidiendo con el encuentro de los verdiblancos frente al Granada, correspondiente a la 14ª jornada de Liga, que se disputará el 15 de noviembre. En ese compromiso los verdiblancos corren el riesgo de perder hasta a siete futbolistas: Salinas y Sergio, con la selección sub 19, que no tiene calendario de partidos, pero sí concentración, Peio Canales con la sub 21, Puerta con Colombia, Andreev con la sub 21 búlgara y Facu, si es que Bielsa decide convocarle, con Uruguay, y el propio Jeremy -el colombiano y el uruguayo son los que menos opciones tienen-.

Pero este es, comparativamente, un problema menor respecto al que se le puede presentar a José Alberto López según cómo transcurra la temporada. Si el Racing asciende de forma directa o si, por el contrario, queda por detrás del sexto puesto y no se clasifica por lo tanto para la fase de ascenso, no habrá que hacer cábalas. Pero si, como ocurrió la temporada pasada, termina entre la tercera y la sexta posición y por lo tanto disputa el play off, deberá hacerlo sin Jeremy, si finalmente el de Muriedas es convocado por su selección para jugar el Mundial.

La Copa del Mundo comienza el 11 de junio, es decir, en plena disputa de las eliminatorias de ascenso a la máxima categoría, que se prolongarán hasta bien entrado ese mes de junio. Esto, unido a la concentración previa que todos los equipos llevan a cabo antes de arrancar el Mundial, provocaría que, precisamente en caso de que Jeremy haya mentenido el mismo nivel que está mostrando en este primer cuarto de pretemporada, el Racing tuviera que afrontar un momento vital no de la temporada, sino de su historia moderna, sin un canterano formado en La Albericia y un futbolista diferencial. Todo por el empeño de no detener la Segunda División cuando se disputan competiciones internacionales, como sí ocurre en el resto de grandes ligas del entorno.

Otro asunto es que, técnicamente, España todavía tiene la oportunidad de convocar al cántabro, como ya hizo en la sub 18, para tratar de retenerle en caso de que continúe su progresión, pero en el último año y medio -cierto es que no había descollado como ahora- el delantero ha preferido la oportunidad con Ecuador, una selección en la que le resulta más asequible llegar a la internacionalidad absoluta y disputar grandes competiciones como la del próximo verano.