Fútbol | Segunda B Lasesarre, enemigo a las puertas Los racinguistas acudieron la temporada pasada en masa a Lasesarre (11 de marzo de 2017) y firmaron la mejor entrada de la campaña en el estadio vizcaíno. / Celedonio La Tribuna Norte, con capacidad para 1.500 espectadores, está reservada a los verdiblancos y los socios locales podrán sacar una entrada a cinco euros MARCOS MENOCAL Santander Miércoles, 3 octubre 2018, 07:26

Lasesarre espera impaciente el desembarco racinguista del próximo domingo desde su atalaya de fortín inexpugnable. La que se ha ganado en los últimos 23 partidos en los que su equipo, el Barakaldo, ha jugado sobre su césped y no ha perdido. La última derrota del equipo fabril data del 30 de abril de 2017, la penúltima jornada de la Liga 2016-2017, cuando cayó por 1 a 2 frente al Leioa. Desde entonces, quince victorias y ocho empates es su carta de presentación para un Racing que prepara su visita en medio de un estado de expectación total.

Barakaldo-Racing, segundo contra primero, invictos en el presente curso; mismas victorias, mismos puntos... Y de repente, a las primeras de cambio, el calendario les empareja. Y por si fuera poco, entre Santander y el estadio de Lasesarre no más de cincuenta minutos, es más, apenas un cuarto de hora entre Barakaldo y la frontera con Cantabria. Todo indica que este domingo se puede producir el primero de los desplazamientos masivos que -si continua la buena racha del equipo- se esperan para el presente curso. Y por ello, ambos clubes han puesto a funcionar su maquinaria con la intención de que el espectáculo no decaiga. Cada uno a su manera.

Los datos Entradas A la venta 1.000 localidades, al precio de quince euros, en las taquillas de El Sardinero. En Lasesarre el precio es el mismo. Previsión y aforo El Racing confía en que más de un millar de seguidores acompañen al equipo. El Barakaldo estima los tres cuartos de entrada, unos 6.000 espectadores. Las peñas y aficionados Cuatro autobuses con peñistas viajarán a Barakaldo el domingo por la mañana. La proximidad invita a que muchos lo hagan de manera individual.

El Racing comenzó ayer la venta de localidades para el partido en las taquillas de El Sardinero. Ya se pueden adquirir las mil localidades que el Barakaldo le ha hecho llegar en la primera remesa -no habrá ningún inconveniente si se agotasen para solicitar más al club vasco- al precio de quince euros (adulto) y cinco (juvenil). El importe es el mismo que el que cualquier aficionado se puede encontrar si prefiere guardar fila en las taquillas de Lasesarre el mismo día del partido.

El Barkaldo lleva 23 partidos de Liga consecutivos sin perder en su estadio

La previsión del club verdiblanco es que se vendan todas, aunque no es menos cierto que la cercanía del estadio invita a pensar que los racinguistas de la zona oriental de Cantabria prefieran comprar la entrada en Lasesarre y no en El Sardinero. «Nos han llamado seguidores del Racing preguntándonos si podían comprarla en Barakaldo y les hemos dicho que sí», aseguraba ayer mismo el gabinete de prensa del club vizcaíno. Aún así, a última hora de ayer, tres autobuses de peñas racinguistas colgaron el cartel de no hay asientos y un cuarto estaba a punto de completarse.

Podría ser la mejor entrada de la temporada, como ocurrió el pasado curso

Los colectivos Aúpa Racing, Ojáncanos, Concanos, Racinguistas Online, Cachopo y Nubero han cerrado un vehículo; la Peña Nukleo Asón completó uno más y está a punto de hacer lo propio con otro y la Peña San José echó el cierre a un cuarto. Todos los aficionados que se han decantado por acudir a Barakaldo en los autobuses tienen garantizada la localidad para acudir al partido, como refleja el convenio que la peñas tienen suscrito con el club para los desplazamientos del equipo. «La buena marcha del equipo, el arranque de Liga ha ilusionado a la gente y al estar tan cerca y el horario que permite elegir si comer en casa o allí, pues facilita que seamos muchos», reconocía Ángel Zorrilla, presidente de la Asociación de Peñas Racinguistas.

Incentivar a los de casa

Por su parte, el Barakaldo ante la oleada de verdiblancos que se avecina no ha querido tampoco cruzarse de brazos y ha decidido incentivar a sus socios para que se animen a acompañar a su equipo en Lasesarre. De esta manera, desde ayer y hasta el próximo viernes cada socio podrá adquirir una entrada en la misma zona del estadio que su propio carné al precio de cinco euros. Los responsables del club fabril han reservado la Tribuna Norte únicamente para la afición del Racing de tal manera que sus propios abonados cuya localidad anual sea de dicha zona, el próximo domingo se les desplazará a Tribuna Sur. Actualmente la Tribuna Norte del estadio vizcaíno tiene una capacidad de 1.500 espectadores, pero ante la previsión optimista de presencia de racinguistas, el Barakaldo tiene preparado un plan para ampliar la zona tanto como fuera necesario y así poder albergar a los seguidores visitantes.

«El deseo es que sea una fiesta, que cuanta más gente pueda estar en el estadio mejor y que la gente se lo pase bien», explicaban ayer desde el club fabril. Esta misma estructura ya se puso en marcha en la temporada pasada cuando en el último tercio de Liga el Racing se enfrentó al Barakaldo en su casa y salió derrotado por dos a cero. Fue el pasado 11 de marzo y en aquel encuentro, al que acudieron alrededor de mil racinguistas, hubo respeto entre las aficiones y no se produjo ningún incidente. Sin embargo la tarde sí acabaría tensa por el lado verdiblanco ya que la titubeante trayectoria de su equipo y la derrota terminaron por alterar el ánimo de los seguidores y algunos de los jugadores pagaron el pato. Aquel domingo, dos de los jugadores más representativos del Racing, Borja Granero (capitán) y Dani Aquino, fueron esperados a la salida del estadio y se convirtieron en el blanco de las iras. El equipo de, por aquel entonces, Carlos Pouso no volvió a ganar un partido a domicilio y cayó irremediablemente al pozo de la quinta posición, su peor resultado en la historia. «La situación es totalmente distinta; ahora la gente está ilusionada, el equipo está transmitiendo buenas sensaciones y aunque sea pronto los resultados enganchan», admite Zorrilla.

El Racing y el Barakaldo son viejos amigos. Se conocen desde hace casi cien años, no en vano su primer enfrentamiento oficial data de 1921, en aquella fase de promoción del campeonato del norte. Desde aquel primer duelo, se han enfrentado en 16 ocasiones en la Segunda División, categoría en la que se vieron en todas las situaciones; jugándose el campeonato, la permanencia... Los cánatabros perdieron siete partidos y ganaron seis, firmando las tablas en otros tres. Sus choques coperos también son recordados; cuando la competición se llamaba Copa del Generalismo, sus dos enfrentamientos fueron para el Racing y cuando pasó a denominarse Copa del Rey también fue a parar al bando racinguista el único partido. Finalmente, en Tercera División hubo un empate y una victoria verdiblanca mientras que en Segunda B, derrota y empate.