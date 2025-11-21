Luces y sombras con el curso empezado
Mientras que el balance coral es notable, el Racing se dispone a cruzar su punto negro, el mes de diciembre, con futbolistas que han superado las previsiones y otros desaparecidos
Santander
Viernes, 21 de noviembre 2025
Noviembre, mes de frío y nieve. Diciembre, luces y sombras. El Racing arranca el segundo tercio de la Liga, el momento en el que el equipo entra en pánico o se viene arriba, con su plantilla al completo; a unos se les ha hecho corto, a otros se les espera y entre sorpresas y dudas José Alberto, a quien cada resultado le cambia el semblante y el cuerpo, camina con decisión hacia el ascenso con más exigencia que nunca. Sin lesiones ni sanciones que puedan, por el momento, limitar el potencial, el balance de sus futbolistas a estas alturas de evaluación es notable alto, pero con muchas necesidades que superar.
El Racing es colíder a nivel coral, sin embargo, si se revisa la fotografía a través del microscopio, se obtienen matices: dudas, sorpresas, intocables, olvidados, algunos aciertos y otros que no han pasado de interrogantes. Sin la exigencia de este curso en la ecuación, sería complicado entender este análisis a estas alturas, justo el tramo de calendario en el que la primera temporada de José Alberto el Racing cogió la flecha para arriba y, por el contrario, el curso pasado agarró la que marcaba para abajo.
En portería, con 23 goles en contra, no queda otra que dejar a Jokin Ezkieta en el capítulo de los interrogantes; un portero que salva puntos bajo palos y al que le tiran más que nadie, pero al que señalan por recibir tanto. Le acompaña Mario García, el chaval al que los 32 partidos jugados la temporada pasada le colocaban como el fijo en su puesto y al que otro chaval como él, Jorge Salinas, le ha desbancado. A partir de ahora corre el tiempo para los dos. Precisamente Salinas es uno de los inquilinos del departamento de sorpresas, donde aparecen Jeremy Arévalo y Suleiman.Los tres en verano estaban fuera. El primero en el filial y los otros dos con la maleta hecha y, sin embargo, se han vuelto titulares y, poco más o menos que el primer cambio, respectivamente. Salinas ha sido, hasta su lesión, el más fijo de los zagueros;Jeremy, en dos meses se ha convertido en pichichi de la categoría e internacional absoluto y Suli, en el revulsivo del equipo.
De las sorpresas a los intocables, donde aparecen Andrés Martín e Íñigo Vicente, que ya formaban parte de este selecto grupo, incluso antes de empezar, y a los que se les han unido Maguette Gueye, Peio Canales y Álvaro Mantilla.Los dos primeros han alternado claros y oscuros. A Maguette se le ha esperado seis jornadas,las que tardó en recuperarse de una lesión de pretemporada porque figuraba como uno de los elegidos y con Mantilla pasa que siempre cuenta. Ellos para el míster eran y son intocables.El que ha pasado sin llamar a este grupo ha sido Peio Canales, que con su recorrido, calidad y entrega es el único nuevo de este curso que le ha arrimado a los que ya estaban. El vasco tan solo se ha perdido los partidos en los que no ha estado presente por los compromisos internacionales, convirtiéndose en un comodín.
Dudas y aciertos. Con catorce jornadas disputadas ya es tiempo suficiente para comprobar que hay jugadores que aún no han despertado del todo y otros que han convencido. Entre los primeros figuran 'Facu' González, Juan Carlos Arana y Javi Castro y cada y uno por razones diferentes. Al uruguayo le antecede el lugar de donde viene, la Juventus, una condición que eleva las expectativas. Hasta el momento ha aprobado y se ha colado en la pizarra de José Alberto a medias. A Arana le ha reducido las opciones de salir de este grupo tan ambiguo la grave lesión –fractura de un dedo del pie– del verano, que le puso en la cola de los delanteros sin empezar. Era el titular del puesto y en su ausencia –no se lo imaginaba nadie– sus dos compañeros y 'rivales' por el 9 se hincharon a meter tantos. A Javi Castro se le comieron los goles y los resultados corales se le llevaron por delante. En el capítulo de aciertos, mucho más amable que el anterior, aparecen, precisamente Asier Villalibre, a quien le ha salido bien su apuesta de bajarse de categoría. Sus ocho goles lo dicen todo. Sus compañero de lugar son Gustavo Puerta, líder en el campo y Pablo Ramón. En un cajon de sastre asoman los recambios, los que están de seis en todos los partidos;ÍñigoSainz-Maza, Marco Sangalli, Sergio Martínez y Plamen Andreev.Más el canterano que el búlgaro, ya que este último apenas ha tenido oportunidad de dejarse ver en uno u otro capítulo.
Y por último, el lugar donde nadie quiere estar: los olvidados. O bien porque no han aparecido o bien porque han desaparecido, pero Manu Hernando, Aritz Aldasoro y Yeray no cuentan para el entrenador. Los dos primeros eran titulares y se los llevó la corriente. Al de Isla, del que se esperaba fuera un jugador importante, la temporada se le está marchando y le está atropellando. Así es la foto a día de hoy. ¿Mañana? José Alberto dirá.
