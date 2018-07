Racing Medio millar de socios nuevos A la espera de que lleguen más fichajes y con apenas tres semanas de pretemporada, la afición responde. / Celedonio Más de un 10% de los abonados que ya tienen su carné se perdieron las últimas temporadas del Racing MARCOS MENOCAL Santander Martes, 24 julio 2018, 07:16

El Racing tiene ya 4.660 abonados para la temporada 2018-2019, entre los que figuran 521 altas -más de un 10%- tras tres semanas de venta de carnés en las taquillas de Los Campos de Sport y cuatro a través de la página web oficial, www.realracingclub.es. El dato es esperanzador, puesto que superan en casi un 20% los registros del pasado ejercicio por estas fechas.

El significativo número de nuevos abonos emitidos durante estos primeros días de la pretemporada merece una reflexión; por un lado, es evidente que la reducción de precios en las tarifas de los abonos así como una simplificación en las distintas modalidades han repercutido positivamente. La posibilidad de cumplir el trámite a través de internet y de recibir el carné a domicilio le han permitido al aficionado aligerar esfuerzos y evitar -en su caso- armarse de paciencia en las taquillas de El Sardinero. No deja de ser un buen síntoma que alrededor de un 10% de todos ellos sean racinguistas que durante los últimos años no se habían animado a sacarse su abono. A un mes de que comience la Liga, el interés por el Racing parece aumentar con respecto a las últimas campañas.

Este dato no deja de ser curioso y choca con esa sensación de malestar que rodea al racinguismo una vez que se conoció la política de descuentos. La estrategia de los nuevos dirigentes de reducir las tarifas y de eliminar algunas zonas del campo en virtud de agruparlas y simplificarlas no fue del todo bien recibida por un sector de la afición. Esa propuesta eliminaba el descuento por antigüedad y aunque en algunos casos el abaratamiento era superior al tradicional no gustó. En este caso concreto existía un factor sentimental muy arraigado y que mantienen los abonados a lo largo del tiempo. Los años de carné son un sinónimo de fidelidad al club que significa mucho para el racinguista y la eliminación de esa antigüedad fue un golpe. Aún así y pese al enfado, el ritmo de venta de abonos está siendo superior a las previsiones y -según el club- «se va por el buen camino para lograr superar el récord de socios en Segunda B de la historia».

El abono más económico para adulto es de 75 euros y permite ver los 19 partidos que el Racing juegue como local en la Liga en El Sardinero. Los menores de 18 años tienen una tarifa reducida y los accionistas que posean más de 60 títulos también se benefician de descuentos siempre que el importe del pase no exceda de los mínimos establecidos durante la ampliación de capital efectuada en 2015. El carné, como ha ocurrido siempre, también faculta al abonado para poder presenciar los encuentros de las categorías inferiores y los amistosos de pretemporada, al que se suma la cita con el Real Madrid Castilla, el 17 de agosto (19.00 horas), que recientemente ha sido concretado y que cerrará los ensayos estivales antes de que comience el campeonato oficial.

Después de la puesta de largo con las nuevas equipaciones deportivas para la próxima temporada, la Tienda Oficial está también recibiendo más visitas, ya que también se benefician de un descuento del 10%. No han sido específicadas aún las bonificaciones en las entradas para la Copa del Rey y el play off de ascenso -si se diera el caso-, algo que a lo largo de la temporada se hará público.

En definitiva, la sensación que transmite la afición es de lo más positiva, pese a que los fichajes más mediáticos o ilusionantes, supuestamente están por venir. Con ocho caras nuevas y más de media plantilla por construir, el racinguismo sigue fiel a su cita con los abonos y en el cuarto ejercicio consecutivo en Segunda B parece que volverá a ser protagonista.

Problemas informáticos

Por otro lado, durante la disputa del primer partido amistoso, el pasado miércoles ante el Alavés, se detectaron varios problemas que el club tiene previsto solucionar. Algunos de los abonados, a los que se les garantizó que el carné les llegaría a su domicilio a tiempo para poder acudir al estadio en la presentación del equipo no tuvieron esa suerte. El problema fue subsanado en el momento con una entrada para la ocasión, pero mañana podría ocurrir lo mismo si aún no les ha llegado.

De la misma manera hubo un importante número de socios que habían renovado su carné y que se acercaron a las taquillas a pedir explicaciones al detectar que no se les había respetado el asiento que ocuparon la temporada pasada. Durante estos días, desde el club se está tratando de solucionar esta situación para que antes de que comience la Liga pueda estar resuelta y recuperen su localidad.