«Será de los mejores partidos que haya en la categoría»

Domingo, 12 de octubre 2025, 02:00

«La semana ha ido muy bien, tranquila. Tenemos a todos los futbolistas disponibles, con Jesús (Bernal) ya en su última fase de recuperación», decía ayer Borja Jiménez. Se ha encontrado «un grupo con muchas ganas de revertir esta situación. Han entendido que tenemos que dar algún matiz con mucha predisposición. Con esa sensación de culpabilidad de lo que está ocurriendo, pero queriendo darle la vuelta».

El técnico dice haber dado «algunos matices de lo que queremos que sea el Sporting a más corto plazo. Que tengan claras dos o tres premisas que tienen que ser innegociables durante todo el año: agresividad en los bloques defensivos, tener muy claro cuáles son nuestras virtudes y cómo tenemos que explotarlas».

Destaca que el juego del Racing «es muy reconocible en los dos últimos años. Es un equipo muy vertical, con Villalibre haciendo goles, con Andrés otra vez haciendo goles, con Jeremy haciendo goles y con Vicente al nivel que está siempre. Unos jugadores que de tres cuartos de campo hacia adelante podrían jugar en cualquier equipo de la categoría, incluso en más alto nivel. Pero se lo digo mucho a los chicos, esto es cuestión de que hagamos cosas bien, que las diferencias en esta categoría son muy pequeñas, entre los equipos y los futbolistas. Lo que tenemos que buscar es la mejor versión, pero espero un Racing muy reconocible».

«Es cierto que José Alberto viene a su casa, como siempre son partidos especiales y espero un Racing agresivo. Fueron muy superiores al Málaga en un partido que la primera parte había estado bastante equilibrado». Vaticina «un partido muy abierto, porque los dos equipos nos vamos a encontrar cómodos con espacios, con ataques rápidos. Será un buen partido, probablemente de los mejores que haya en la categoría».

Cuestionado por las numerosas expulsiones de los rivales del Racing, dijo que es «un tema que está siendo muy recurrente, porque está en boca de todo el mundo, pero estamos convencidos de que no va a ser determinante». Y matizó lo de la agresividad en su equipo: «Hablo de agresividad en cuanto a la altura del bloque, no de ir fuerte en los duelos. Llevo a esa agresividad del equipo en cuanto a dónde tienen que estar sus líneas, pero no porque tengamos que ser un equipo más agresivo, todo lo contrario. Creo que se puede defender muy bien sin poder hacer faltas».

Por último, en cuanto al plano psicológico, el técnico dijo haber intentado llevar el cambio «con la naturalidad que requería el momento. Hay veces que cuando hablas mucho de las cosas te acabas creyendo que el problema es mayor. Han sido detalles que han llevado a esta situación, pero ha habido partidos donde los resultados han podido ser diferentes. No se estaban haciendo todas las cosas mal, son muy conscientes de que tienen esa parte de culpabilidad y he notado un grupo que lo que quiere es dar la vuelta a la situación».