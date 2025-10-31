Minuto a minuto del encuentro

Secciones
LaLiga Hypermotion Jornada 12 V31/10 · Árbitro: Alonso De Ena Wolf
Racing
20:30h.
0
-
0
Real Sociedad de Fútbol
Min. 7
RAC
RS2
Santander
Viernes, 31 de octubre 2025, 20:18
20:39
Minuto 7. Racing 0 Real Sociedad B 0. Toma el dominio del partido el Racing, que busca la meta rival.
20:38
Salida del Racing al campo
20:34
Minuto 2. Racing 0 Real Sociedad B 0. Paradón de Ezkieta, centro de Garro y el meta que saca el remate de Marchar en boca de gol.
20:31
Racing 0 Real Sociedad B 0.
20:26
Saltan los protagonistas al terreno de juego.
20:22
Enfrente, una Real B que es vigésimo en la tabla y que jugará con:
Fraga; Balda, Beitia, Díaz, Carbonell, Kita, Gorosabel, Astiazarán, Carrera, Marchar y Garro.
20:18
Después de rotar ante el Logroñés el martes, José Alberto vuelve a sus habituales en un once formado por:
Ezkieta; Mantilla, Pablo Ramón, Facu, Mario García; Maguette, Puerta, Andrés, Canales, Vicente y Jeremy.
20:14
En una noche de terror El Sardinero quiere volver a ser un infierno para los rivales. Después de tres victorias consecutivas, dos en Liga y una en Copa, el Racing quiere mantener la racha ante el filial de la Real Sociedad, un equipo que ocupa la zona baja de la tabla.
José Alberto López
4-2-3-1
Jokin Ezkieta
portero
Álvaro Mantilla
defensa
Pablo Ramón
defensa
Facu González
defensa
Mario García
defensa
Maguette Gueye
centrocampista
Gustavo Puerta
centrocampista
Andrés Martín
centrocampista
Peio Canales
centrocampista
Iñigo Vicente
centrocampista
Jeremy Arévalo
Delantero
Jon Ansotegi
4-4-1-1
Aitor Fraga
portero
Jon Garro
defensa
Luken Beitia
defensa
Kazunari Kita
defensa
Jon Balda
defensa
Daniel Díaz
centrocampista
Tomás Carbonell
centrocampista
Gorka Gorosabel
centrocampista
Alex Marchal
centrocampista
Lander Astiazarán
Delantero
Gorka Carrera
Delantero
50%
RAC
50%
RS2
|0
|Goles
|0
|0
|Remates a puerta
|1
|0
|Remates fuera
|0
|0
|Remates al palo
|0
|0
|Asistencias
|2
|0
|Faltas cometidas
|1
|
