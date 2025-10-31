El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

LaLiga Hypermotion Jornada 12 V31/10 · Árbitro: Alonso De Ena Wolf

Escudo Real Racing Club

Racing

20:30h.

0

-

0

Real Sociedad de Fútbol

Escudo Real Sociedad de Fútbol

Min. 7

RAC

RS2

Minuto a minuto del encuentro
Fotos: Daniel Pedriza | Directo: Héctor Díaz

Minuto a minuto del encuentro

El Racing afronta ante la Real Sociedad B su tercer partido en siete días y busca su cuarto triunfo consecutivo

Minuto a minuto

Borja Cavia
Marcos Menocal

Borja Cavia y Marcos Menocal

Santander

Viernes, 31 de octubre 2025, 20:18

20:39

Minuto 7. Racing 0 Real Sociedad B 0. Toma el dominio del partido el Racing, que busca la meta rival.

20:38

Salida del Racing al campo

20:34

Minuto 2. Racing 0 Real Sociedad B 0. Paradón de Ezkieta, centro de Garro y el meta que saca el remate de Marchar en boca de gol.

20:31

Arranca el partido

Racing 0 Real Sociedad B 0.

20:26

Saltan los protagonistas al terreno de juego.

20:22

Enfrente, una Real B que es vigésimo en la tabla y que jugará con:

Fraga; Balda, Beitia, Díaz, Carbonell, Kita, Gorosabel, Astiazarán, Carrera, Marchar y Garro. 

20:18

Después de rotar ante el Logroñés el martes, José Alberto vuelve a sus habituales en un once formado por: 

Ezkieta; Mantilla, Pablo Ramón, Facu, Mario García; Maguette, Puerta, Andrés, Canales, Vicente y Jeremy.

20:14

Buenas noches

En una noche de terror El Sardinero quiere volver a ser un infierno para los rivales. Después de tres victorias consecutivas, dos en Liga y una en Copa, el Racing quiere mantener la racha ante el filial de la Real Sociedad, un equipo que ocupa la zona baja de la tabla. 

Alineación y estadísticas

José Alberto López

4-2-3-1

Alineación

Jokin Ezkieta

portero

Álvaro Mantilla

defensa

Pablo Ramón

defensa

Facu González

defensa

Mario García

defensa

Maguette Gueye

centrocampista

Gustavo Puerta

centrocampista

Andrés Martín

centrocampista

Peio Canales

centrocampista

Iñigo Vicente

centrocampista

Jeremy Arévalo

Delantero

Jon Ansotegi

4-4-1-1

Alineación

Aitor Fraga

portero

Jon Garro

defensa

Luken Beitia

defensa

Kazunari Kita

defensa

Jon Balda

defensa

Daniel Díaz

centrocampista

Tomás Carbonell

centrocampista

Gorka Gorosabel

centrocampista

Alex Marchal

centrocampista

Lander Astiazarán

Delantero

Gorka Carrera

Delantero

Estadísticas

50%

RS2

RAC

50%

RS2

RS2

0 Goles 0
0 Remates a puerta 1
0 Remates fuera 0
0 Remates al palo 0
0 Asistencias 2
0 Faltas cometidas 1

