Minuto a minuto del encuentro

LaLiga Hypermotion Jornada 17 D07/12 · Árbitro: Manuel Ángel Pérez Hernández
Cádiz
14:00h.
2
-
1
Racing
Dawda Camara (4')
Roger (14')
Min. 39
Iñigo Vicente (19')
CAD
RAC
Gol! Min 4'
Gol de Dawda Camara
Gol! Min 14'
Gol de Roger
Tarjeta amarilla Min 12'
De la Rosa ha sido amonestado con tarjeta amarilla .
Tarjeta amarilla Min 18'
Dawda Camara ha sido amonestado con tarjeta amarilla .
Tarjeta amarilla Min 24'
Mario Climent ha sido amonestado con tarjeta amarilla .
Gol! Min 19'
Gol de Iñigo Vicente
Tarjeta amarilla Min 27'
Iñigo Vicente ha sido amonestado con tarjeta amarilla .
Santander
Domingo, 7 de diciembre 2025, 13:51
14:38
Se está calentando el partido. Asier Villalibre ha cargado con mucha fuerza sobre un salto de Jorge More. Justa falta y el delantero se libra, eso sí, de la amonestación.
14:34
Cuidado, que sha jugado Vicente la segunda amarilla por una entrada sobre De la Rosa.
14:33
¡Ojo que vuelve a apretar el Cádiz, con un disparo fuera y otro que atrapó Ezkieta! Se ha superado la media hora y persiste el 2-1.
14:29
Íñigo Vicente ve la tarjeta amarilla en un partido pleno de alternativas, emoción y goles.
14:22
El Mago de Derio aparece cuando más falta hacía y marca en el minuto 20 para recortar distancias. De rosca con la derecha, buscándose él solo la ocasión en el área grande, revitaliza al Racing.
14:20
¡¡¡GOOOOOOL DEL RACING!!!
14:20
Dawda Cámara, autor del primer tanto, ve la tarjeta amarilla por una entrada sobre Javi Castro. Se llega al minuto 19 y continúa el 2-0.
14:17
Reacciona rápido el Racing y Aznar evita desviando a córner el 2-1.
14:16
Segundo del Cádiz. Una rápida contra propicia el segundo de los de Garitano en el minuto 14. Un rechace de Ezkieta de un centro lateral al área lo recoger Roger Martí para marcar. El Racing pedía falta sobre Íñigo en la recuperación.
14:14
Ojo a la durísima entrada de De la Rosa sobre Salinas, que le ha costado la tarjeta amarilla.
14:12
Todo se queda en nada y sigue el juego en Cádiz cuando se llega al minuto 11.
14:11
Llegamos al minuto 9 y Asier Villalibre protesta una acción en el área.
14:10
Dadwa Camara marcó a centro de De la Rosa. La buena noticia para el Racing, que está acostumbrado a jugar a remolque en el marcador.
14:09
Los cántabros habían salido ambiciosos, pero han vuelto a aparecer los problemas defensivos.
14:06
Gol del Cádiz. No se habia cumplido el minuto 5 cuando Camara ha adelantado a los cadistas.
14:03
El saque de esquina se resuelve sin consecuencias, pero los verdiblancos han salido muy entonados al terreno de juego.
14:02
Y no se ha cumplido ni el primer minuto cuando Íñigo Vicente ya ha puesto a prueba a Aznar con un disparo que el meta cadista ha desviado a córner.
14:01
¡¡¡Arranca el partido en el Nuevo Mirandilla!
13:48
Arbitrará el partido Miguel Ángel Pérez, del Comité Andaluz, con Raúl Martín, del Comité canario, en el VAR.
13:48
Por el Cádiz, Aznar; Iza, Jorge More, Recio, Climent; Ocampo, Diakité, Ortuño, De la Rosa; Roger Martí, Dawda Camara.
13:46
El Racing jugará con Ezkieta; mantilla, Javi Castro, Pablo Ramón, Salinas; Íñigo, Puerta, Andrés, Peio Canales, Vicente, Villalibre.
13:46
Tras las rotaciones en Copa, JAL repite el mismo once que goleó la semana pasada al Eibar
13:45
Buenos días y bienvenidos al directo del Cádiz-Racing, en el que los de José Alberto buscan asaltar el liderato y sumar su tercera portería a cero.
Gaizka Garitano
4-4-2
Victor Wehbi Aznar Ussen
portero
Iza Carcelén
defensa
Jorge Moreno
defensa
Iker Recio
defensa
Mario Climent
defensa
José de la Rosa
centrocampista
Moussa Diakité
centrocampista
Sergio Ortuño
centrocampista
Brian Ocampo
centrocampista
Roger Martí
Delantero
Dawda Camara
Delantero
José Alberto López
4-2-3-1
Jokin Ezkieta
portero
Álvaro Mantilla
defensa
Javi Castro
defensa
Pablo Ramón
defensa
Jorge Salinas
defensa
Íñigo Sainz-Maza
centrocampista
Gustavo Puerta
centrocampista
Andrés Martín
centrocampista
Peio Canales
centrocampista
Iñigo Vicente
centrocampista
Asier Villalibre
Delantero
24,4%
CAD
75,6%
RAC
|2
|Goles
|1
|3
|Remates a puerta
|1
|3
|Remates fuera
|2
|0
|Remates al palo
|0
|4
|Asistencias
|4
|10
|Faltas cometidas
|4
|
