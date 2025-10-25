Minuto a minuto del Mirandés - Racing

Secciones
LaLiga Hypermotion Jornada 11 S25/10 · Árbitro: Andrés Fuentes Molina
Mirandés
21:00h.
1
-
1
Racing
Álex Cardero (29')
Min. 49
Jeremy Arévalo (43')
MIR
RAC
Gol! Min 29'
Gol de Álex Cardero
Tarjeta amarilla Min 41'
Alberto Mari Sanchez ha sido amonestado con tarjeta amarilla .
Tarjeta amarilla Min 47'
Iker Córdoba ha sido amonestado con tarjeta amarilla .
Gol! Min 43'
Gol de Jeremy Arévalo
Tarjeta amarilla Min 39'
Maguette Gueye ha sido amonestado con tarjeta amarilla .
Santander
Sábado, 25 de octubre 2025, 21:51
21:49
Mirandés 1 Racing 1.
21:48
Minuto 48. Mirandés 1 Racing 1. Amarilla para Córdoba.
21:46
Minuto 45. Mirandés 1 Racing 1. Tres minutos de añadido.
21:45
Minuto 44. Mirandés 1 Racing 1. NO HAY QUIEN LE PARE. COGE EL BALÓN EN EL CENTRO DEL CAMPO, CONDUCE, PONE LA DIRECTA, AMAGA, RECORTA Y PONE EL CUERO DONDE NO LLEGA NINGÚN PORTERO. OTRO MÁS PARA JEREMY.
21:41
Minuto 41. Mirandés 1 Racing 0. Amarilla para Marí.
21:40
Minuto 39. Mirandés 1 Racing 0. Amarilla para Maguette.
21:38
Minuto 38. Mirandés 1 Racing 0. Remate de Pascual alto tras una mala salida de Ezkieta.
21:38
Minuto 37. Mirandés 1 Racing 0. No hay penalti.
21:38
Minuto 37. Mirandés 1 Racing 0. Reclama penalti ahora el Mirandés. Revisará el VAR.
21:36
Minuto 36. Mirandés 1 Racing 0. Disparo flojo de Vicente dentro del área a pase de Andrés.
21:35
Minuto 34. Mirandés 1 Racing 0. Le toca remontar de nuevo a un Racing que, tras un buen inicio, se ha desconectado del partido pronto.
21:30
Minuto 29. Mirandés 1 Racing 0. A la cuarta fue la vencida, Álex Cardero marca para el Mirandés
21:29
Minuto 28. Mirandés 0 Racing 0. Estirada abajo de Jokin para despejar un disparo envenado de Thiago.
21:26
Minuto 26. Mirandés 0 Racing 0. Remate de volea de Cardero fuera.
21:25
Minuto 25. Mirandés 0 Racing 0. Disparo de Andrés desde la derecha que se va rozando el palo. Saca las garras el Racing cuando peor lo estaba pasando en fase defensiva.
21:23
Minuto 22. Mirandés 0 Racing 0. Disparo de Cardero rozando el palo. A más el Mirandés, a menos el Racing en los últimos minutos.
21:20
Minuto 20. Mirandés 0 Racing 0. PROVIDENCIAL FACU PARA SALVAR DESDE EL SUELO EL TANTO LOCAL CON EZKIETA BATIDO.
21:18
Minuto 18. Mirandés 0 Racing 0. Cabezazo de Alberto Marí alto. Primera clara del Mirandés.
21:12
Minuto 11. Mirandés 0 Racing 0. Otro disparo del Racing, ahora Canales. Muy activo en ataque el Racing en el inicio del encuentro.
21:10
Minuto 9. Mirandés 0 Racing 0. Se reanuda el partido sin que el VAR considere penaltis ninguna de las dos acciones.
21:09
Minuto 8. Mirandés 0 Racing 0. Sin revisar la anterior Andrés vuelve a caer en el área. Tampoco señala nada el árbitro.
21:08
Minuto 7. Mirandés 0 Racing 0. Pide penalti Andrés por una caída dentro del área. El colegiado, muy cerca, no señala nada.
21:07
Minuto 7. Mirandés 0 Racing 0. Disparo raso de Jeremy que detiene Nikic.
21:02
Minuto 1. Mirandés 0 Racing 0. Disparo de Maguette que despeka Nikic.
21:01
Minuto 1. Mirandés 0 Racing 0. Internada de Andrés por la diestra que despeja Pascual.
21:00
Mirandés 0 Racing 0
20:54
La cercanía con Vitoria ha llevado a cientos de verdiblancos a desafiar los primeros fríos del otoño para no perderse el partido de los suyos.
20:49
Dirigido por Fran Justo y con pocos mimbres de la histórica temporada pasada, el cuadro burgalés sólo ha sumado un punto en Mendizorroza, donde juega debido a las obras en su estadio.
El Mirandés saldrá con:
Nikic; Novoa, Martín, Thiago, Carlos Fernández, Álex Cardero, Marí, Pablo Pérez, Barea, Juan e Iker Córdoba.
20:41
El Racing partirá con:
Ezkieta; Mantilla, Pablo Ramón, Facu, Mario García; Maguette, Puerta, Andrés, Canales, Vicente y Jeremy.
20:28
Los mejores minutos del Racing esta temporada, ante el Deportivo, dan paso a un partido trampa en un estadio trampa. El cuadro cántabro acude a Vitoria para enfrentarse a un Mirandés que ocupa la cola de la tabla y no conoce la victoria en su estadio del exilio.
Para repetir el juego de la pasada semana José Alberto repite jugadores, Jeremy en punta de ataque.
Fran Justo
5-3-2
Igor Nikic
portero
Hugo Novoa
defensa
Juan Gutiérrez
defensa
Martín Pascual
defensa
Iker Córdoba
defensa
Pablo Pérez
defensa
Álex Cardero
centrocampista
Thiago Helguera
centrocampista
Ismael Barea
centrocampista
Carlos Fernández
Delantero
Alberto Marí
Delantero
José Alberto López
4-2-3-1
Jokin Ezkieta
portero
Álvaro Mantilla
defensa
Pablo Ramón
defensa
Facu González
defensa
Mario García
defensa
Maguette Gueye
centrocampista
Gustavo Puerta
centrocampista
Andrés Martín
centrocampista
Peio Canales
centrocampista
Iñigo Vicente
centrocampista
Jeremy Arévalo
Delantero
49,3%
MIR
50,7%
RAC
|1
|Goles
|1
|2
|Remates a puerta
|4
|6
|Remates fuera
|3
|1
|Remates al palo
|0
|9
|Asistencias
|6
|13
|Faltas cometidas
|4
|
