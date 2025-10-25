El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

LaLiga Hypermotion Jornada 11 S25/10 · Árbitro: Andrés Fuentes Molina

Escudo Club Deportivo Mirandés

Mirandés

21:00h.

1

-

1

Racing

Escudo Real Racing Club

  • Álex Cardero (29')

Min. 49

  • Jeremy Arévalo (43')

MIR

RAC

Gol! Min 29'

Gol de Álex Cardero

Tarjeta amarilla Min 41'

Alberto Mari Sanchez ha sido amonestado con tarjeta amarilla .

Tarjeta amarilla Min 47'

Iker Córdoba ha sido amonestado con tarjeta amarilla .

Gol! Min 43'

Gol de Jeremy Arévalo

Tarjeta amarilla Min 39'

Maguette Gueye ha sido amonestado con tarjeta amarilla .

Minuto a minuto del Mirandés - Racing
Javier Cotera
Directo

Minuto a minuto del Mirandés - Racing

Los verdiblancos abren una frenética serie de tres partidos en una semana

Minuto a minuto

Borja Cavia
Marcos Menocal

Borja Cavia y Marcos Menocal

Santander

Sábado, 25 de octubre 2025, 21:51

21:49

Final de la primera parte

Mirandés 1 Racing 1.

21:48

Minuto 48. Mirandés 1 Racing 1. Amarilla para Córdoba.

21:46

Minuto 45. Mirandés 1 Racing 1. Tres minutos de añadido.

21:45

Gol del Racing

Minuto 44. Mirandés 1 Racing 1. NO HAY QUIEN LE PARE. COGE EL BALÓN EN EL CENTRO DEL CAMPO, CONDUCE, PONE LA DIRECTA, AMAGA, RECORTA Y PONE EL CUERO DONDE NO LLEGA NINGÚN PORTERO. OTRO MÁS PARA JEREMY.

21:41

Minuto 41. Mirandés 1 Racing 0. Amarilla para Marí.

21:40

Minuto 39. Mirandés 1 Racing 0. Amarilla para Maguette.

21:38

Minuto 38. Mirandés 1 Racing 0. Remate de Pascual alto tras una mala salida de Ezkieta.

21:38

Minuto 37. Mirandés 1 Racing 0. No hay penalti.

21:38

Minuto 37. Mirandés 1 Racing 0. Reclama penalti ahora el Mirandés. Revisará el VAR.

21:36

Minuto 36. Mirandés 1 Racing 0. Disparo flojo de Vicente dentro del área a pase de Andrés.

21:35

Minuto 34. Mirandés 1 Racing 0. Le toca remontar de nuevo a un Racing que, tras un buen inicio, se ha desconectado del partido pronto.

21:30

Gol del Mirandés

Minuto 29. Mirandés 1 Racing 0. A la cuarta fue la vencida, Álex Cardero marca para el Mirandés

21:29

Minuto 28. Mirandés 0 Racing 0. Estirada abajo de Jokin para despejar un disparo envenado de Thiago.

21:26

Minuto 26. Mirandés 0 Racing 0. Remate de volea de Cardero fuera.

21:25

Minuto 25. Mirandés 0 Racing 0. Disparo de Andrés desde la derecha que se va rozando el palo. Saca las garras el Racing cuando peor lo estaba pasando en fase defensiva.

21:23

Minuto 22. Mirandés 0 Racing 0. Disparo de Cardero rozando el palo. A más el Mirandés, a menos el Racing en los últimos minutos.

21:20

Minuto 20. Mirandés 0 Racing 0. PROVIDENCIAL FACU PARA SALVAR DESDE EL SUELO EL TANTO LOCAL CON EZKIETA BATIDO.

21:18

Minuto 18. Mirandés 0 Racing 0. Cabezazo de Alberto Marí alto. Primera clara del Mirandés.

21:12

Minuto 11. Mirandés 0 Racing 0. Otro disparo del Racing, ahora Canales. Muy activo en ataque el Racing en el inicio del encuentro.

21:10

Minuto 9. Mirandés 0 Racing 0. Se reanuda el partido sin que el VAR considere penaltis ninguna de las dos acciones.

21:09

Minuto 8. Mirandés 0 Racing 0. Sin revisar la anterior Andrés vuelve a caer en el área. Tampoco señala nada el árbitro.

21:08

Minuto 7. Mirandés 0 Racing 0. Pide penalti Andrés por una caída dentro del área. El colegiado, muy cerca, no señala nada.

21:07

Minuto 7. Mirandés 0 Racing 0. Disparo raso de Jeremy que detiene Nikic.

21:02

Minuto 1. Mirandés 0 Racing 0. Disparo de Maguette que despeka Nikic.

21:01

Minuto 1. Mirandés 0 Racing 0. Internada de Andrés por la diestra que despeja Pascual.

21:00

Arranca el partido

Mirandés 0 Racing 0

20:54

La cercanía con Vitoria ha llevado a cientos de verdiblancos a desafiar los primeros fríos del otoño para no perderse el partido de los suyos.

20:49

Dirigido por Fran Justo y con pocos mimbres de la histórica temporada pasada, el cuadro burgalés sólo ha sumado un punto en Mendizorroza, donde juega debido a las obras en su estadio.

El Mirandés saldrá con:

20:41

El Racing partirá con:

Ezkieta; Mantilla, Pablo Ramón, Facu, Mario García; Maguette, Puerta, Andrés, Canales, Vicente y Jeremy.

20:28

Buenas tardes

Los mejores minutos del Racing esta temporada, ante el Deportivo, dan paso a un partido trampa en un estadio trampa. El cuadro cántabro acude a Vitoria para enfrentarse a un Mirandés que ocupa la cola de la tabla y no conoce la victoria en su estadio del exilio.

Ver más

Alineación y estadísticas

Fran Justo

5-3-2

Alineación

Igor Nikic

portero

Hugo Novoa

defensa

Juan Gutiérrez

defensa

Martín Pascual

defensa

Iker Córdoba

defensa

Pablo Pérez

defensa

Álex Cardero

centrocampista

Thiago Helguera

centrocampista

Ismael Barea

centrocampista

Carlos Fernández

Delantero

Alberto Marí

Delantero

José Alberto López

4-2-3-1

Alineación

Jokin Ezkieta

portero

Álvaro Mantilla

defensa

Pablo Ramón

defensa

Facu González

defensa

Mario García

defensa

Maguette Gueye

centrocampista

Gustavo Puerta

centrocampista

Andrés Martín

centrocampista

Peio Canales

centrocampista

Iñigo Vicente

centrocampista

Jeremy Arévalo

Delantero

Estadísticas

49,3%

RAC

MIR

50,7%

RAC

RAC

1 Goles 1
2 Remates a puerta 4
6 Remates fuera 3
1 Remates al palo 0
9 Asistencias 6
13 Faltas cometidas 4

eldiariomontanes Minuto a minuto del Mirandés - Racing