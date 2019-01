Fútbol | Racing «El del Mirandés es el partido más importante desde que empezó la Liga» Iván Ania, rodeado de sus jugadores durante el entrenamiento de ayer en La Albericia. / Roberto Ruiz Iván Ania destaca que el equipo burgalés «ha mejorado» desde la primera vuelta y admite que duda «si jugará directo o nos discutirá la posesión» MARCOS MENOCAL Santander Sábado, 19 enero 2019, 14:49

Primero contra segundo. Duelo más que directo. El Racing, líder, recibe mañana (Campos de Sport, 17.00 horas) al Mirandés, su perseguidor y su máximo rival antes ya de que se sorteara el calendario. Por eso, aunque resten 17 jornadas más, para Iván Ania la exigencia no puede ser mayor: «Es un partido, que sin ser definitivo, es el más importante desde que empezó la Liga». Los futbolistas y los técnicos acostumbran a decir esta frase cada semana, pero en el caso del asturiano no se le había oído hasta ahora. Bien es cierto que lanzó un mensaje optimista a continuación: «Lo vamos a jugar en nuestra casa y ante nuestra afición y eso es preferible a hacerlo como visitante».

A domicilio ya le tocó al Racing jugar el pasado mes de septiembre. Y por partida doble. Y en ambas ocasiones salió airoso. En Liga, con un punto (1-1). Y en Copa , con un pase de ronda (0-1), aunque el técnico asturiano se muestra receloso: «Creo que es un equipo que ha mejorado. En aquellos días había estrenado a muchos jugadores nuevos. A medida que han ido pasando las jornadas ha ido mejorando», decía ayer. De hecho, de no ser por el «inesperado» empate del Izarra en Miranda el equipo burgalés se hubiera acercado mucho al Racing. Pero el perseguidor falló y los verdiblancos lograron salir de su minicrisis de resultados en Zubieta.

El destino ha hecho que en el partido más importante de lo que va de Liga le toque debutar a, posiblemente, el jugador con más nombre de cuantos han fichado por el Racing en este último lustro de pasaje por la Segunda B. Iván Ania no duda en afirmar que David Barral puede ser fundamental: «Nos puede dar la veteranía que ofrece un delantero que ha jugado en categorías superiores y en equipos importantes. Tiene gol, remate, fuera del área se mueve bien...», explicaba el míster. Pero lo más importante va más allá: «Impone mucho respeto al rival. Al central que le pueda marcar le va a imponer. Es importante no sólo en lo futbolístico, sino en lo que significa de cara a nosotros y de cara a los enemigos». Cerró el debate sobre el supuesto riesgo que entraña fichar a un jugador tan veterano: «Nunca me fijé en el DNI. Algunos con 27 son viejos y otros con 35 son jóvenes. Cuanta más edad tengas, más te conoces a ti mismo. Para nada la edad es determinante, mirad a Donato...», señaló irónicamente el asturiano. El brasileño fue campeón de Liga en Primera con el Dépor con 40 años. Un ejemplo.

En cualquier caso, al técnico del Racing no le coge de nuevo la incorporación de un futbolista como el gaditano. De hecho, puede decirse que se esperaba algo así: «Viene con mucha ilusión y ganas. Cuando el Racing piensa en mí como entrenador, en mi cabeza se plantea la situación de que voy a entrenar a jugadores con mucho más cachet que los que había entrenado hasta entonces. Este es uno de los casos».

Parece obvio que ahora se le presenta la papeleta de sacarle partido, a él y a todos los que le rodean. Ahora le toca el ejercer de entrenador: «Cuando eres técnico sabes que a todos no les puedes tratar igual. Cada persona es de su padre y de su madre y lo que a uno le hace bien a otro, lo contrario. Siempre tratas de ser lo más cercano a los jugadores, pero de una forma distinta». Barral ya ha dicho -qué va a decir- que le gusta el estilo de Iván Ania y tiene pinta de que si se cumplen los pronósticos van a hacer migas.

Una plantilla superior

Con la llegada del delantero, la plantilla que le ha quedado al Racing roza la excelencia. Faltan tres remates que se cerrarán en los próximos días. Ania asume el reto de ser el responsable de hacerla funcionar. «Cuando firmas en un club como el Racing siempre esperas tener un plantilla muy competitiva y me parece que tenemos una de las mejores de la Segunda B, ahora lo que hay que hacer es sacarla rendimiento. Hasta ahora es de sobresaliente y ahora que queda lo más importante». Añadió una frase lapidaria: «Si somos capaces de exprimirnos es cierto que tenemos jugadores de más nivel que el resto». No se esconde y asume que cuenta con un potencial enorme para la categoría y, por tanto, también la exigencia es total.

Y llegó el turno del rival, el Mirandés. «No sé cómo va a venir. No se si vendrá a apretarnos o a jugar a la contra», expuso. Sin embargo, Ania aseguró que «esta capacitado para tener el balón y puede discutirnos la posesión». A diferencia del Racing, «no se va a sentir incómodo sin balón». Esta circunstancia aporta una dosis de incertidumbre al duelo de mañana para el que el míster racinguista añade un detalle más, el balón parado: «Puede ser fundamental en este partido. Deteminante. Hay que conceder lo menos posible». En la primera vuelta, el Racing, precisamente, regaló un córner que acabó en el gol del empate burgalés. Llegó precedido de una falta a Crespo, pero en cualquier caso le impidió sumar la victoria de Anduva.

Tres temas cerraron la comparecencia semanal del técnico: la afición, Sergio Ruiz y Kitoko. Para la primera, un llamamiento: «Para nosotros la afición es fundamental, cada vez que jugamos fuera parece que lo hacemos de local y en casa notamos el apoyo. Es muy importante sentirnos respaldados».

El dato +26 es la diferencia de goles del Racing, frente al +17 de un Mirandés que está a cuatro puntos de los cántabros.

Sobre la renovación del canterano, elogios: «Sergio es muy importante no sólo como jugador sino también por lo que significa para el racinguismo y la afición». Es evidente que cuando la negociación está abierta el futbolista está pendiente. A partir de ahora, sólo tendrá que preocuparse de jugar al fútbol. Su futuro parece encarrilado. Y el congoleño cerró la jornada. El pasado sábado demostró que puede ser uno de los mejores fichajes de invierno. Después de dos meses sin jugar aprobó con nota. «Kitoko estuvo muy bien mientras le aguantó el físico. Empezó la Liga de titular hasta que se lesionó, luego se operó y ahora que ha vuelto esperamos que nos dé el nivel del otro día, e incluso más».