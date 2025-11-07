«Se nos está mirando con lupa; somos castigados a la mínima»

Una de las claves del partido que enfrentará el domingo al Racing con la Unión Deportiva Las Palmas (Estadio de Gran Canaria, 14.00 horas) ... es la ausencia de Íñigo Vicente. No será la única baja en una cita para la que José Alberto López ha perdido a otro titular como Álvaro Mantilla, como el vasco por acumulación de amonestaciones, y sigue sin poder contar con Jorge Salinas, pero la del extremo es especialmente sensible por su peso específico en el equipo y su importancia en el último pase, máxime en un duelo ante el equipo menos goleado de la categoría.

«Podría decir que estoy preocupado porque son dos jugadores –Mantilla y Vicente– importantes para nosotros, pero el equipo se ha construido para que el conjunto y las estructuras estén por encima de cualquier individualidad. Eso me tranquiliza; sabemos que hay futbolistas que van a sostener el nivel», decía José Alberto en la sala de prensa de las Instalaciones Nando Yosu en un esfuerzo por arropar a sus jugadores.

Sabe, como también el propio mediapunta, de que el número de tarjetas que recibe temporada tras temporada es excesivo para un atacante. «El otro día estaba enrabietado por perderse este partido y es consciente de que no es por la quinta amarilla frente a la Real Sociedad B, que fue la única que hizo para parar una transición rival, sino por todo lo que había hecho anteriormente».

Pero al mismo tiempo el técnico continúa descontento con la labor arbitral: «Se nos está mirando con lupa en todo lo que hacemos, siendo muy poco permisivos». Considera que se castiga «en exceso» al Racing «en situaciones en que son habituales en los rivales» y por las que no se les amonesta. «En cambio, nosotros somos castigados a la mínima», con lo que apela, en un mensaje cifrado –o no tanto– a sacar una enseñanza y «saber convivir con esas situaciones; mejorar como equipo en el sentido de respetar más la labor arbitral, no protestar tanto y estar centrados en lo que tenemos que hacer».

Sobre su sustituto, reconoce que aún tiene dudas y diferentes alternativas. Entre ellas Yeray y Suli Camara, por quienes se le preguntó expresamente, pero no solo ellos. «Claro que me planteado esas dos opciones –explicaba tras la sesión del viernes–, y hay más posibilidades. Esa es la duda que tengo en mi cabeza por solucionar. Tengo que analizar la semana, ver el entrenamiento de mañana –por hoy– y, a partir de ahí, decidir». Lo que tiene claro, con la única duda del sustituto del Mago de Derio, es «el plan de partido» y que «el estilo y la identidad del equipo van a más allá de perder a un jugador importante».

Quien sí estará en Las Palmas será el máximo goleador de Segunda, un Jeremy que sigue en constante progresión desde que arrancó el curso. El técnico le ve centrado, justo una de las cosas que le pedía la temporada pasada, ya en dinámica de primer equipo pero aún sin muchos minutos: «Le veo muy bien, muy centrado y tranquilo. Está asimilando de maravilla lo que le está sucediendo».

Recuerda que «en verano lo pasó peor por la incertidumbre de su situación en el club, pero ahora está muy bien». Destaca que pese a su juventud «es consciente de que lo único que vale en el fútbol profesional es el mañana, que el ayer ya no sirve para nada» y insiste, como hace una y otra vez desde la eclosión del canterano, que tiene todavía un enorme potencial por explotar pese a su sensacional rendimiento de septiembre y octubre: «Tiene un techo aún muy alto que él mismo tiene que seguir elevando».

Todo en un contexto en el que elRacing cuenta con una plantilla más equilibrada que en otras temporadas y en la que se ha incrementado enormemente la competencia prácticamente en todas las demarcaciones. También en el centro del campo, donde Íñigo Sainz-Maza, ya completamente restablecido de su lesión, comienza a tener de nuevo algunos minutos y a quien ve «bien». «Los mediocentros están rindiendo a un excelente nivel; absolutamente todos», respondía al ser preguntado por la situación del capitán, que hizo extensible a todos los especialistas en el puesto. «Aritz –Aldasoro– ha perdido protagonismo por el nivel de sus compañeros, a Sergio le he visto muy bien tanto en Copa como con el filial y creo que tenemos la posición muy bien cubierta. Están todos en la pelea por conservar sus puestos o cambiar la situación, en el caso de quienes juegan menos minutos».