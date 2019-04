Fútbol | Racing Sin noticias de Figueras Figueras se retira lesionado de El Sardinero, detrás del doctor Mantecón. / Roberto Ruiz El defensa se sometió este martes a una resonancia, pero aún se desconoce el resultado de la misma | Todo apunta a una rotura de fibras y en función de su nivel se establecerá el periodo de baja MARCOS MENOCAL SANTANDER. Miércoles, 10 abril 2019, 07:39

Sin noticias de Jordi Figueras. Sigue sin conocerse el estado del defensa catalán, que el pasado domingo cayó lesionado durante el partido ante el Tudelano y que desde entonces el racinguismo suspira preocupado porque sufra algo grave. El futbolista se sometió este martes a una resonancia, pero el club no emitió ninguna información sobre el resultado de la prueba. Todo indica que Figueras sufre una rotura de fibras, pero falta saber qué nivel de gravedad tiene la dolencia. Esa circunstancia tiene preocupada a la afición, puesto que conoce perfectamente la importancia del futbolista y, obviamente, al cuerpo técnico que no ha ocultado sus preferencias por el catalán siempre que ha estado disponible. Si se confirma la lesión, sería el tercer parón que sufre en lo que va de temporada, después de dos roturas de fibras, una en el gemelo y otra en el recto anterior. Ahora la zona dañada son los isquiotibiales.

Sería toda una sorpresa que finalmente no sufra nada y todo quede en un susto. Figueras es un jugador experimentado y se conoce perfectamente y el gesto con el que abandonó el terreno de juego el pasado domingo no invita al optimismo. Ahora la duda está en conocer el nivel; si es una microrrotura, puede que en dos semanas se reincorpore a la disciplina del grupo. Si es una rotura más seria, el periodo puede extenderse entre 4 y 6 semanas, algo que le dejaría a las puertas del play off. Una lástima.

Por otra parte, el Racing regresa hoy a los entrenamientos después de un día de descanso -el habitual de los martes-. Nada hace indicar que pueda haber muchas variantes tácticas de cara al partido del domingo en Torrelavega, pero la propuesta del último día ante el Tudelano, con tres hombres en el centro del campo -Rivero, Rafa de Vicente y Mario- podría repetirse. El rendimiento del trío y las buenas sensaciones que dejaron Rivero y De Vicente después de muchas jornadas sin contar para el entrenador les dan muchas papeletas. La otra duda que a lo largo de la semana podría disiparse es la pareja de centrales. Sin Figueras ni Olaortua, este último sancionado, lo más normal es que Óscar Gil y Castañeda ocupen sus puestos. Tampoco está descartado que Kitoko pueda reaparecer después de muchas jornadas sin ocupar un puesto en el once incial. El congoleño se puede amoldar perfectamente a cualquier posición, tanto al centro del campo como a la de zaguero.

Sería la tercera del zaguero. Todas musculares; gemelo, recto anterior y ahora en los isquiotibiales

Las otras dos bajas con las que cuenta Iván Ania son Jon Ander y Enzo Lombardo. Este último apura sus plazos de recuperación para estar disponible lo antes posible y que le dé tiempo a ponerse a tono para el play off.