El 'Nuevo Sardinero', al detalle

El plan director para la remodelación y ampliación de los Campos de Sport de El Sardinero que el Racing ha registrado en el Ayuntamiento de Santander y al que ha tenido acceso El Diario Montañés, marca una hoja de ruta. Son las líneas maestras que el club propone a la Casona para ampliar el aforo como primer objetivo, pero al mismo tiempo generar ingresos atipícos y espacios que a través de su concesión y explotación permitan que las actuaciones se autofinancien –este es, en palabras del presidente verdiblanco, Manolo Higuera, el «objetivo de máximos»– y actuar sobre las zonas deterioradas del actual estadio.

Se trata este de un aspecto que debería trabajarse, puesto que ya hay proyectos en marcha con cargo al Ayuntamiento en cumplimiento del actual convenio, pero este es precisamente el objetivo del Racing: analizar una propuesta y adaptarla en lo que sea necesario. Siempre, claro, que el Pleno lo apruebe.

Alzado de la fachada oeste - Propuesta Alzado de la fachada oeste - Estado Actual Se ampliaría con un nuevo edificio que sefundirá con el actual creando una sola unidad funcional, aunque estructuralmente sería la nueva estructura la que soportara todo el peso de las nuevas gradas (el tercer nivel). Actualmente es el acceso al terreno de juego y sede social del club, donde se encuentran el escudo y nombre de la sociedad y las banderas.

Alzado de la fachada este - Propuesta Alzado de la fachada este - Estado actual Se cubriría (que no soterraría) el actual aparcamiento para generar una gran plaza, la mayor en superficie de Santander, y un edificio escalonado en forma decreciente desde su nivel exterior al superior, justo al contrario de como se plantea la otra cara, la oeste. Sería la zona destinada a la actividad social ajena el Racing y de la que se podrían obtener beneficios.

El documento pormenoriza una propuesta estética, conceptual y aproximaciones de cotas, medidas e impacto económico, pero al no tratarse de un proyecto como tal desde el punto de vista constructivo –al menos el que se presentó en el registro electrónico– necesitaría más desarrollo. Se deben tener en cuenta también las modificaciones que, siempre en caso de recibir el visto bueno municipal, pudieran tener para encajarlo en el Plan General de Ordenación Urbana –o para el propio visto bueno municipal–, a las que el Racing se ha mostrado siempre completamente abierto. Tanto en el sentido constructivo como en el económico, en cuanto a vía de financiación y modo de explotación.

Con estos importantes matices, el documento pormenoriza lo que la firma Idom propone para los Campos de Sport, el espacio situado junto a la fachada este, mirando a la Segunda Playa del Sardinero y el amplio corredor y aparcamiento auxiliar de la zona oeste, la que mira al Palacio de los Deportes y que sirve de acceso principal al estadio –en esa zona se sitúan el acceso principal, zona mixta, oficinas y dependencias del club y las del primer equipo, además del acceso a los vestuarios.

Los nuevos Campos de Sport Nivel 0 - Parking El primer nivel prevé un aparcamiento en el emplazamiento del actual, pero rebajando el terreno al nivel de la Avenida de Pontejos y cubriéndolo. Se propone un parking cubierto, no subterráneo. Nivel 1 - Plaza Nivel 0 - Parking Es el de la plaza y a efectos prácticos –desde el exterior–, la planta baja, aunque tendrá el aparcamiento y los sótanos por debajo. Queda ya elevado sobre el terreno de juego y alberga en el edificio oeste una zona VIP y de organización de eventos del cub. Nivel 2 En el edificio oeste, dependencias del club. En el este, un gran hotel con vistas a la plaza y anexos al estadio y orientados hacia el vestibulo interior, el Museo del Racing y una zona de mercado o para instalación de alguna gran superficie. Nivel 3 Alcanzando ya la cota del actual edificio, segunda planta del hotel y una gran sala de cortesía en el edificio este. Envoltura

El estadio actual que quedaría envuelto por dos edificios –uno anexo y otro con un corredor interior que lo separe en algunos niveles de la actual estructura– en sus fachadas laterales, se estructura fundamentalmente en dos niveles que coinciden a grandes rasgos con la zona de Preferencia y la de Tribuna. Estrictamente existen más plantas, puesto que cuenta con un amplio sótano en el que se encuentran, entre otras dependencias, los vestuarios local, visitante y del árbitro y el gimnasio y también con zonas superiores como la de acceso al palco –esta mínima–, pero a grandes rasgos se puede resumir que se trata de un estadio y distribución en dos alturas, tanto su graderío –con el paso intermedio de los boxes de la Tribuna Oeste– como en su uso interno, en el que existen también espacios desaprovechados, aunque insuficientes para lo que un club de las dimensiones de LaLiga requiere en la actualidad.

En realidad, la estructura actual no se remodelaría, sino que la propuesta es restaurarla en lo que sea necesario y acondicionarla a los nuevos tiempos y exigencias, sustituir las infraestructuras deterioradas u obsoletas. Es el caso, por ejemplo, de los baños, pese a la reciente actuación estética y de saneamiento.

Adosado a ella en la zona oeste y anexos en la este, los dos nuevos edificios sobre los que se deben sustentar las nuevas grada, que no anillos, puesto que los fondos norte y sur no crecen. El motivo, que el estadio no está estructuralmente diseñado para sustentar un tercer nivel –no es un problema de deterioro o enfermedad del edificio, sino de su proyecto original, con lo cual el peso tendrá que reposar necesariamente sobre una nueva estructura. De ahí que el estadio tenga que crecer necesariamente de forma horizontal.

Empieza la historia 1913 Fundación del Racing e inauguración oficial de los antiguos Campos de Sport. La tribuna de madera 1916 Construcción de la primera tribuna de madera. Primer partido de la selección española 1927 España ganó a Suiza con gol del racinguista Óscar. Final de copa en los Campos de Sport 1928 Barcelona y Real Sociedad jugaron hasta tres partidos con victoria final culé. Compra del estadio 1954 El Racing adquiere los Campos de Sport por 4 millones de pesetas. La tribuna de hormigón 1961 Se cosntruye la emblemática estructura que sustituyó a la vieja de madera. Venta al Ayuntamiento 1983 Venta al Ayuntamiento de Santander por 175 millones de pesetas y la condonación de la deuda. Demolición del antiguo estadio 1988 Demolición de los viejos Campos de Sport e inauguración de los nuevos. Ascenso de 1993 a Primera División 1993 Récord de asistencia con unos 27.000 espectadores ante el Espanyol. La sede, al estadio 1999 La sede social se traslada del Paseo Pereda al estadio. Primer partido europeo 2003 El Sardinero acoge por primera vez competición europea: la Copa Intertoto.

Así, conforme a la nueva estructura los nuevos Campos de Sport tendrían un graderío en tres niveles (más los intermedios de boxes o palcos VIP en los laterales) y una estructura interior estrictamente en siete, aunque de facto serían cuatro, porque la planta -1 de estos siete niveles son los sótanos, en los que se mantendrían el acceso al césped, vestuarios y salas y gimnasio del primer equipo, pero también la zona mixta y de prensa, y la planta baja se corresponde con el actual aparcamiento, que quedaría cubierto para generar la gran plaza y el edificio escalonado orientado a Mesones. Por último, en el séptimo nivel (o planta quinta) se situarían las terrazas laterales, conectadas a las nuevas tribunas, y el final de los propios graderíos.

Cuatro niveles principales

Restan así cuatro plantas en las que el proyecto estructura el nuevo estadio, que a falta de conocer más detalles no prevé en primera instancia conectar ambos edificios internamente con un corredor. Tampoco lo están ahora la zona este y oeste, sino que para pasar de una a otra es necesario salir del estadio o atravesar el césped.

Existe además, y quizá por ese motivo, una clara diferenciación de funciones entre uno y otro lateral, consecuencia también de la diferente disponibilidad de espacio. El orientado al oeste, que alberga en la actualidad las oficinas y sede social del club y todas las infraestructuras deportivas y de prensa, mantendrá ese uso. Según el documento, se le debe adosar el nuevo edificio creando una sola unidad funcional que se articula del siguiente modo: en el nivel 1 (a la altura de la plaza ), zona de eventos; en el dos; palco, oficinas y sede social del club; en el tres; accesos y espacios multiusos VIP en el centro y para el público en general a sus lados; y en el cuatro, la zona 'mice'. Se trata de unas siglas en inglés que engloban los siguientes conceptos: meetings (reuniones, generalmente de negocios), incentives (viajes y eventos de incentivo para empleados, clientes u otros perfiles), conferences (conferencias, congresos y convenciones) y exhibitions (exposiciones y ferias comerciales). Junto a ella, en la esquina con la fachada norte la unidad de control organizativo (UCO), centro neurálgico o la sala de control de un estadio moderno y actualmente elemento fundamental en el diseño de cualquier recinto deportivo de gran aforo. Su cometido, garantizar la seguridad y el correcto desarrollo de los eventos.En la otra esquina se situaría la zona de prensa orientada al terreno de juego. Por último, en el quinto nivel, la terraza.

En cuanto a la estructura oeste, la que mira al mar y la plaza, el nivel 1 (sobre el sótano y el cero) se plantea de facto como planta baja desde la perspectiva exterior. Comienza ahí la zona comercial y la zona de museo y «retail deportivo», que continúa en la siguiente planta, pero ya con una superficie reducida, porque la mayor parte está destinada al hotel que Idom propone como principal forma de financiación y explotación.

En el siguiente nivel, ya tercera planta, en términos coloquiales, puesto que el terreno de juego quedaría ligeramente por debajo del acceso principal, nuevas habitaciones del hotel y una amplia sala de cortesía con diferentes posibilidades de uso. En la cuarta, zona VIP y para el público en general y, sobre ellas, la terraza. Todo ello conforme a la propuesta original de Idom, susceptible de cambios, siempre combinando todas las infraestructuras y servicios con los necesarios accesos a la grada, como en el otro edificio.

Se debe tener en cuenta que tanto el reparto de espacios como las diferentes funciones (caso del hotel, por citar el ejemplo más significativo) están sujetas a revisiones y posibles modificaciones. No solo por las exigencias que pudieran plantear el Ayuntamiento de Santander, propietario del edificio y del terreno anexo y la propia legalidad, sino también por el estudio económico y de mercado más detallado que necesariamente debería llevarse a cabo –además de encontrar concesionarios– si se quiere sacar adelante el proyecto. Por continuar con este ejemplo, ni se plantea como imprescindible el hotel ni se descartan otras posibilidades –de nuevo como ejemplo, salas de cine– que no existen en el documento original.

Otro escollo que debe superar el Racing es que su obvia legitimidad de uso indefinido de los Campos de Sport se estableció en origen para la práctica deportiva y no para otros fines, con lo que en su iniciativa persigue generar un beneficio a la ciudad que propicie su revisión y ampliación. La primera vía –no es la única existente–, que las concesiones reviertan a su finalización en el municipio, cuya titularidad no perdería en ese lapso de tiempo.

