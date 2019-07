Nuha deshoja la margarita Nuha salta con Olaortua durante el partido jugado en Son Malferit el pasado 2 de junio entre el Atlético Baleares y el Racing. / Javier Cotera El Atlético Baleares se plantea la continuidad del delantero, que tiene una oferta del Racing y está en condiciones de esperar otras propuestas | El jugador admite los contactos con el conjunto cántabro, pero asegura no tener nada firmado con nadie y reconoce el interés del Baleares MARCOS MENOCAL Santander Domingo, 7 julio 2019, 08:27

Mientras el Racing espera que Nuha diga sí a la oferta que el delantero tiene encima de su mesa, el Atlético Baleares reactiva el plan de renovación del catalán al que dejó libre el pasado 30 de junio, sin descartar del todo retomar las negociaciones. En Mallorca conocen la propuesta del Racing. Saben de primera mano que su delantero más determinante del pasado curso es objeto de deseo de un equipo de Segunda División, uno de los sueños del futbolista al que el destino le negó la posibilidad de jugar en dicha categoría hace varias campañas. Por esa razón y porque Manix Mandiola, el técnico del conjunto balearico, le ha pedido a la directiva del Atlético Baleares que haga un esfuerzo por retenerle. Nuha sigue deshojando la margarita.

«No he firmado por el Racing ni por nadie», admitió Nuha a Deportes Cope Mallorca el pasado viernes, justo el día en que muchos medios de comunicación dieron por cerrado su fichaje por el conjunto verdiblanco. «Se han inventado que estaba en Santander cuando estoy aquí en Mallorca y hoy -por el viernes- mismo he estado hablando con el Atlético Baleares» añadió.

El Racing le ha hecho una oferta y el futbolista la estudia. Al estar libre, solo depende de él la decisión

El jugador reconoció el interés del Racing, como también se lo confirmaron a este periódico el entorno del futbolista, por un lado, y el propio club, por otro. Ahora bien, ninguna de las tres partes aseguró que la operación estuviera hecha. En las declaraciones que el delantero realizó en Mallorca el pasado viernes -desde entonces ha preferido guardar silencio- fue más allá: «No tengo aún nada decidido, me lo voy a pensar bien. Aquí hay mucho interés». Precisamente esa postura del delantero es la que ha permitido al Atlético Baleares soñar con algo que parecía una quimera. En un primer lugar, los balearicos dejaron las posibles renovaciones de los jugadores que acababan contrato para cuando finalizase el play off de ascenso en el que su equipo estaba inmerso. Se prolongó en exceso, dado que al perder con el Racing la eliminatoria de campeones se vio obligado a jugar otras dos.

Acabado el play off, el club ha retomado las renovaciones y ha hablado con Nuha

En la primera la superó al Melilla y en la segunda sucumbió en el último suspiro ante el Mirandés. En medio de ese trajín, el Racing y sus responsables ya estaban de vacaciones y en pleno proceso de composición de la plantilla. Carambola. Entre que el Atlético Baleares no se sentó con Nuha a renegociar su continuidad -entre otras cosas porque era complicado ofrecerle al futbolista algo sin saber en qué categoría iba a jugar- y que el Racing hizo bien su trabajo, el atacante catalán se vio con una oferta de Segunda División debajo del brazo y ahora con una posible renovación en ciernes. «Vamos a estudiar todo y a tomar la mejor decisión que pueda», sentenció el futbolista en palabras a los compañeros mallorquines.

El futbolista escuchó a los balearicos el pasado viernes y niega haber firmado aún con nadie

En el Racing más no pueden hacer. No pueden ni deben presionar al delantero; han cumplido el protocolo al tratar de fichar a un jugador que está libre y esa circunstancia ha puesto en guardia a su anterior club. Es evidente que el atractivo del Racing puede resultar determinante a la hora de que finalmente opte por cambiar de aires y venirse a Santander. Sin embargo, en Mallorca, aún piensan que su proyecto para el año que viene, mucho más ambicioso que hasta entonces como consecuencia de la inversión de su presidente, Ingo Volckmann, y de la consumación de un estadio nuevo a estrenar, puede bascular sobre la figura de Nuha, el máximo goleador y el jugador que de alguna manera da sentido a su filosofía de juego.

Los argumentos futbolísticos que le ofrece el Racing llevan ventaja. Nuha jugaría en Segunda División y no en Segunda B, donde ha militado las últimas cuatro temporadas. Lo que se desconoce -como es obvio- es lo que se incluye en el apartado económico y contractual. El entorno del futbolista no descartó a este periódico que el Racing haya optado por proponerle un contrato extenso, de tres años al menos, para así poder espaciar sus emolumentos en el tiempo. Esta circunstancia no es nueva en el club santanderino -no sólo ahora con los responsables actuales sino también con los anteriores gestores-. Además, de esta manera el Racing podría evitar que computara de un golpe para el límite salarial que LaLiga le impondrá en breve. Por lo tanto, el Atlético Baleares podría tratar de convencer a Nuha con una oferta económica elevada, algo que en Mallorca no han confirmado.

El Racing lo ha seducido con su lustre, la categoría en la que jugará y un contrato duradero

El delantero ha declarado en varias ocasiones este pasado curso que su deseo era jugar en Segunda y casi sin darse cuenta estuvo a punto de hacerlo con un conjunto modesto que dio la sorpresa entre muchos favoritos de la zona levantina. Apenas contaba con 22 años cuando Nuha marcó el gol que le dio el ascenso al Llagostera a la división de plata del fútbol nacional. Esa temporada anotó uno en toda la Liga y otro más en el play off, el tanto más histórico del equipo catalán y que será recordado para siempre. Días mas tarde no entró en los planes de Llagostera. Ahora es al revés; el delantero está en la lista de dos secretarías técnicas y él debe decidir.