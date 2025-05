«Tenemos un oportunidad increíble, toca ser optimistas»

Leila Bensghaiyar Santander Miércoles, 28 de mayo 2025, 15:30 Comenta Compartir

El partido ante el Eldense dejó un empate en el marcador (3-3) y cierta sensación de impotencia al tener que conformarse solo con un punto después de ir ganando el partido (2-3). De nuevo se escapaba en los últimos minutos la oportunidad de haber certificado matemáticamente el play off. «No es lo que queríamos», admitió Aldasoro esta mañana en la sala de prensa al finalizar el entrenamiento. «Lo tuvimos cerca, pero nos costó ahí acabar el partido cuando lo teníamos ya en la mano. Pero tampoco tenemos que pensar en eso», comentaba el mediocentro con calma. Para el donostiarra lo importante es centrarse en el Granada, que visita el domingo los Campos de Sport (18.30 horas) en un partido vital para los dos equipos. Ambos quieren entrar en la fase y el Racing necesita una victoria o un empate para lograrlo. «Tenemos una oportunidad increíble. Toca ser optimistas», razonaba el racinguista.

La rueda de prensa que ofreció el lunes el presidente del club, Manolo Higuera, generó gran expectación entre la masa social del club, pero también entre los propios jugadores, por aquello de qué era lo que iba a plantear el mandatario. No se la perdió nadie, o casi nadie. Aldasoro tampoco. El vasco suscribe las palabras de Higuera. «Estamos con él. Todos pensamos en eso, somos optimistas, sabemos de la oportunidad que tenemos y de dónde venimos», afirmó el '8', que prefiere fijarse en la parte positiva de disputar un partido tan trascendental en El Sardinero. «Lo jugamos en casa con nuestra gente. Somos el Racing y estamos totalmente convencidos, tanto nosotros como el míster, el club y toda la afición. Tal y como lo vemos nosotros, vamos todos juntos y lo vamos a conseguir», afirmaba rotundo.

Higuera, durante su rueda de prensa, defendió fervientemente a la plantilla y también a José Alberto, pero señaló también que quiere liderar una lucha contra lo que él llamo «la autodestrucción», en referencia a comentario en redes sociales críticos con el equipo. Aldasoro, que confesó que él no tiene redes sociales, no siente ese clima negativo. «Yo lo que veo es el apoyo que nos dan en la calle, en el campo cada vez que jugamos, cada vez que vamos fuera, que aunque empatemos en el último minuto o perdamos que siempre nos animan», decía. «Ese es el apoyo que que recibo, el que me sirve. Saber que vamos todos juntos, que en el equipo tenemos la confianza al máximo. Un equipo que no tenga confianza en sí mismo es imposible que en la jornada 41 esté quinto», comentó.

Hablaba también el presidente de que a nivel físico puede que haya jugadores que estén acusen la acumulación de minutos que han tenido a lo largo de la de la temporada. «Creo que el equipo físicamente está muy bien. Tenemos la ambición de ganar y tener tan cerca esto que queremos conseguir hace que que cada uno, por muy cansado que esté, sea capaz de dejarlo todo», decía el jugador y avanzaba que el domingo, cada miembro del equipo exprimirá hasta la última gota de sudor sobre el campo. «Estoy seguro que cada uno de los que formamos la plantilla lo va a hacer este fin de semana y los que vayan a venir después».

El caso es que la clasificación para entrar al play off podría haberse cerrado varias jornada atrás y el propio José Alberto comentó en la rueda de prensa tras el partido ante el Eldense que les estaba «costando mucho dar el último paso». En Elda, a pesar de comenzar por debajo en el marcador, el equipo logró dar la vuelta a la situación, pero en los últimos minutos todo se esfumó. Igual que la temporada pasada y en varios partidos este curso. Aldasoro tiene un explicación para eso. «Por la dificultad de la categoría, porque no es fácil ganar aquí», apuntaba. Y matizaba: «Nos centramos en lo que tenemos que hacer para en cada momento del partido jugar lo mejor posible. Obviamente no siempre sale como uno quiere. Todos los equipos quieren ganar y si estamos todos en la pelea es que a todos los equipos les ha costado ganar», aseguraba.

El mediocentro tiene claro qué tipo de partido les va a plantear un Granada que llega a El Sardinero con poco que perder y mucho que ganar. «Muy difícil porque tienen jugadores muy buenos. Al principio de la temporada les ha costado, pero ahora han ido cogiendo ritmo. Nos van a plantar cara seguro, pero tenemos que ser nosotros y jugar con nuestras armas, que que tenemos muchísimas».

a presión

¿Quién tendrá más presión? ¿El Granada, que es un recién descendido con gran presupuesto que quiere volver a Primera, o el Racing, que ha estado casi toda la temporada metido en los puestos de ascenso? Aldasoro es salomónico en ese aspecto. «La tenemos todos. Lo que importa es qué hace cada uno con la presión. Creo que si la gestionas bien, es buena.», decía el vasco. Y él tiene claro cómo manejar la que pueda sentir. «A nosotros eso nos tiene que servir para motivarnos, para responder en días grandes. Con esa presión este año, en esos días, siempre hemos respondido bien en casa».

Y el domingo tienen un oportunidad inmejorable para ponerlo en práctica. «Esa presión es positiva, porque hemos conseguido enganchar a la gente. Ver el Racing que hemos creado, que somos respetado por toda la categoría, esa es la presión con la que nosotros tenemos que jugar a favor. Valorarnos y pasar esa presión a motivación y a las ganas de ganar, que son las que tenemos en este momento», decía convencido el donostiarra, que también sabe que al final, serán el verde y la pelotita quienes decidan. «Tenemos que centrarnos en el juego, que es lo que nos va a dar llevarnos la victoria y conseguir el play off».