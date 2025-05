Hay que culminar la temporada

Comenta Compartir

Supongo que ningún racinguista podría imaginar volver a estar de nuevo como la campaña pasada. Seguramente, la situación actual del equipo y los últimos resultados ... han despertado todos los temores posibles a vivir un final de temporada decepcionante como el del año pasado. No quisiera desmarcarme del resto. Eso sí, me apetece decir que para mí, pese a lo que pueda ocurrir este domingo y aún estando en los momentos difíciles en los que estamos, no va a cambiar en absoluto mi opinión sobre lo vivido este año.

Y es que, jamás me lo he pasado tan bien en El Sardinero como en las dos últimas temporadas. Nunca el club estuvo en mejores manos que en la actualidad y nunca he vivido una ola de racinguismo como la que ahora mismo disfrutamos. Espero, como todos los racinguistas, poder culminar la temporada con el ascenso. Primero hay que lograr entrar en el play off y luego ir superando cada una de las eliminatorias. Me resisto a pensar que aquellos que nos trajeron hasta aquí ahora se vayan a rendir. Y por eso les transmito mi total apoyo. Probablemente, desde fuera, se nos escape la dificultad de culminar la temporada en esta categoría tan exigente. En cualquier caso, yo solo puedo hablar a título personal como un aficionado más del Racing. A mí me ha merecido la pena el trayecto y espero que nos queden cuatro etapas más para cerrar el mismo. El domingo seré uno más en el estadio. Estaré desde la grada apoyando y animando al equipo, porque es lo único que puedo hacer. Confío en el entrenador, en todos los jugadores de esta gran plantilla y en la directiva del club para lograr este objetivo, pero sobre todo confío en quien nunca falla, que es la afición. Vamos Racing, que estamos a nada de que nos vuelvan a ver volver.

