Esto es un no parar

El sábado en Vitoria, el martes en Logroño y hoy en los Campos de Sport. Sin descanso. No hay tregua. Para el Racing esto ... se ha convertido en un no parar. Y trata de gestionarlo lo mejor que puede. De momento, no lo lleva mal: dos de dos. A ver el tercero. Da la casualidad que el rival verdiblanco de esta tarde es el único de los 22 de la competición que no ha tenido trance de Copa. Y LaLiga ha decidido que era buena idea adelantarlo al viernes. No hay paz para el líder. Es la contrapartida de convertirse en el rival a batir.

Llega a los Campos de Sport la Real Sociedad B. Un rival bisoño, que lo que hace en Segunda División es disfrutar y formar. Competir, hasta donde llegue. Pero así como tiene todas esas variables, se trata de un equipo absolutamente impredecible, como buen filial. Y, en una temporada que se está complicando en lo numérico, las ganas de reivindicarse siempre están ahí. Sobre todo fuera de casa, donde aún no han sumado un solo punto.

Pero el Racing entró ante el Deportivo en modo contrarreloj. Se puso el trivote aerodinámico, ajustó la postura y agarró su mejor ritmo. Líder en solitario. Como hace exactamente 365 días. Aunque esta vez la llegada a lo más alto ha sido más natural, más paulatina, no tan espídica.

Lo visto en Las Gaunas deja la alineación verdiblanca para la noche de hoy prácticamente sellada. Si José Alberto no había repetido once en nueve jornadas, todo apunta a que, ante el Sanse, será la tercera consecutiva con los mismos nombres.

La victoria holgada en Logroño ha permitido minimizar el desgaste. Vale que el partido y el desplazamiento condicionan la semana de trabajo, pero la unidad B cumplió y no hizo falta tirar de los gallos para solventar la papeleta, como ocurrió hace dos temporadas en Zamora. Entre los titulares que se quedaron en casa y los que no hizo falta que saltasen desde el banquillo, la hoja de alineaciones ya está rellena. El único abollón copero fue el de Marco Sangalli, que regresó cojeando de tierras riojanas. Ayer entrenó, pero tiene molestias y su rendimiento puede verse mermado. De todas formas, con el nuevo trivote, la navaja vasca del Racing ha perdido su sitio como extremo híbrido y el lateral derecho será hoy para Mantilla. Salvo que el míster decida hacer, como en la segunda parte de Mendizorroza, el cambio de cromos entre el camargués y Pablo Ramón, que está previsto como central junto a Facu González. Y Mario García, con la lesión de Salinas, será el lateral izquierdo.

La sala con tres máquinas es la nueva normalidad en el Racing. Funcionando a tres velocidades. Con Peio Canales a todo lo que da; Gustavo Puerta subiendo ritmo por momentos y Maguette Gueye un poco al tran tran. El senegalés Es el tercero de a bordo en la medular, pero debería mejorar sus prestaciones si no quiere ver peligrar el puesto.

El nuevo cambio estratégico ha devuelto a Íñigo Vicente a su patio de recreo. Porque al de Derio le mola partir desde la izquierda y, desde ahí, liarla. Por el centro hay demasiado tráfico como para ponerse a hacer travesuras. Además, ha hecho conexión rápida con Gustavo Puerta y entre ellos manejan el cotarro ofensivo.

Y en la derecha, Andrés Martín. No hace falta mucha explicación con el de Aguadulce. Como tampoco con un Jeremy que no parece tocar techo y cuya competencia va en diferentes direcciones. Los seis goles de Villalibre chocan con las sensaciones más recientes y Juan Carlos Arana aún está arrancando la moto. Así que el canterano tiene el camino expedito para seguir haciendo goles.

Llegados hasta aquí, es momento de comprobar cómo gestiona el Racing la situación actual. Hace justo un año, el 30 de octubre de 2025, el equipo verdiblanco era líder, pero muy líder. Volaba. Con ocho puntos de renta sobre el segundo y el tercero y diez con respecto al séptimo. Y después, todos sabemos cómo terminó la historia.

«Nosotros más que nadie sabemos lo largo que es esto», dijo José Alberto el pasado sábado en Mendizorroza, tras la victoria frente al Mirandés. La lección de la temporada pasada parece aprendida. Ahora es necesario poner en práctica las enseñanzas.

Y como el rival a batir se encuentra siempre el camino lleno de trampas, la de hoy es la apariencia dócil del enemigo. No se engañen. En peores bordillos se ha dejado los piños el Racing. Así como el equipo verdiblanco no tiene descanso, tampoco debe dar tregua a sus rivales.