Yeray y Sangalli combinan ante la presión de Peio Canales e Íñigo Sainz-Maza y la mirada de Maguette en la sesión de ayer. Roberto Ruiz
Fútbol | Racing

Esto es un no parar

El Racing afronta hoy ante la Real Sociedad B su tercer partido en siete días y busca su cuarto triunfo consecutivo

Sergio Herrero

Sergio Herrero

Santander

Viernes, 31 de octubre 2025, 01:00

Comenta

El sábado en Vitoria, el martes en Logroño y hoy en los Campos de Sport. Sin descanso. No hay tregua. Para el Racing esto ... se ha convertido en un no parar. Y trata de gestionarlo lo mejor que puede. De momento, no lo lleva mal: dos de dos. A ver el tercero. Da la casualidad que el rival verdiblanco de esta tarde es el único de los 22 de la competición que no ha tenido trance de Copa. Y LaLiga ha decidido que era buena idea adelantarlo al viernes. No hay paz para el líder. Es la contrapartida de convertirse en el rival a batir.

