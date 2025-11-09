El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Pablo Ramón, Ezkieta y Jeremy.

Pablo Ramón, Ezkieta y Jeremy. LOF

Lo que parecía y lo que fue

El Racing, por delante tras el gol de Villalibre, recibe tres tantos antes del descanso por una desconexión generalizada en defensa

Sergio Herrero

Sergio Herrero

Santander

Domingo, 9 de noviembre 2025, 16:43

Lo del Racing en Las Palmas ha sido un poco el síndrome de Aliexpress. Lo que pides y lo que te llega. Lo que parecía ... el partido para el equipo cántabro y lo que fue finalmente. Un trampantojo. Más trampa, que antojo. Después de ponerse por delante con un gol de Villalibre, cuando parecía cómodo en el resguardo de su renta, se desconectó. Apagón generalizado en defensa. Desintegrado. Tres goles, tres, justo antes del descanso y la puesta en evidencia de que atrás hay mucho más trabajo por hacer. En la segunda parte, el cuadro canario le dijo a José Alberto y los suyos: 'Déjame a mí'. Y le regaló una lección de cómo hacer que no pase nada para guardar los tres puntos.

