Lo que parecía y lo que fue

Lo del Racing en Las Palmas ha sido un poco el síndrome de Aliexpress. Lo que pides y lo que te llega. Lo que parecía ... el partido para el equipo cántabro y lo que fue finalmente. Un trampantojo. Más trampa, que antojo. Después de ponerse por delante con un gol de Villalibre, cuando parecía cómodo en el resguardo de su renta, se desconectó. Apagón generalizado en defensa. Desintegrado. Tres goles, tres, justo antes del descanso y la puesta en evidencia de que atrás hay mucho más trabajo por hacer. En la segunda parte, el cuadro canario le dijo a José Alberto y los suyos: 'Déjame a mí'. Y le regaló una lección de cómo hacer que no pase nada para guardar los tres puntos.

Las pruebas que el míster hizo el jueves en los Campos de Sport fueron vinculantes. Ahí ya encontró los reemplazos para los sancionados Íñigo Vicente y Álvaro Mantilla. Hombre por hombre, en el lateral derecho, con Michelin como elegido. Más complejo lo implementado para sustituir al Mago de Derio. Propuesta novedosa. Peio Canales deja el centro para acostarse, teóricamente, junto a la banda izquierda pero para vivir en cualquier sitio; Jeremy retrocede hacia la mediapunta y entra Villalibre en la punta de ataque. Entre el camargués, el vasco y Andrés Martín, 19 goles –20 con el de Las Palmas– en el frente de ataque racinguista.

Las Palmas Dinko Horkas, Mika Mármol, E. Clemente, Barcia, Loiodice, Manu Fuster (Iván Gil, min. 68), Amatucci (Cedeño, min. 85), Viti Rozada (Kirian, min. 77), Ale García (Jesé, min. 85), Pejiño (Marvin, min. 68) y Lukovic (Cristian, min. 77). 3 - 1 Racing Ezkieta, Michelin, Pablo Ramón, Facu (Javi Castro, min. 46), Mario García, Maguette (Sergio Martínez, min. 56), Gustavo Puerta (Marco Sangalli, min. 83), Peio Canales (Suleiman Camara, min. 56), Andrés Martín (Yeray, min. 66), Jeremy y Villalibre (Arana, min. 56). Árbitro principal: Gorka Etayo (Comité Vasco).

VAR: Mario Melero (Comité Andaluz).

Asistentes: Brian Valencia (C. Catalán) y Silvia Fernándeza (C. Cántabro).

Cuarto árbitro: Daniel Clemente (C. Canario).

AVAR: Rubén Ávalos (C. Catalán).

Goles: 0-1, min. 13: Villalibre. 1-1, min. 37: Mika Mármol. 2-1, min. 40:Mika Mármol. 3-1, min. 54+: Ale García.

Tarjetas amarillas: Amarilla a los locales cedeño y Pejiño y al visitante Gustavo Puerta.

Tarjetas rojas: Expulsado el local Loiodice con doble amarilla.

Estadio: Gran Canaria.

Asistencia: 21.496 espectadores. De ellos, unos 400 verdiblancos.

Incidencias: Se guardó un minuto de silencio en memoria del padre del cántabro Luis Helguera, director deportivo de la UD Las Palmas. Césped en irregular estado en una tarde agradable.

El Racing, frente a su antítesis. Del rocanrol y la orgía de goles verdiblancos a la austeridad anotadora de un equipo canario que, si bien le costaba ver puerta –hasta este domingo, porque metió un cuarto de los que llevaba en las doce jornadas anteriores–, más le cuesta a los demás contemplar la suya.

Mala señal que en el minuto 4 el cancherismo de Gustavo Puerta en la medular se viese mermado por una cartulina amarilla. Eso, por una falta en la medular. Y por otra, de perfil lateral, el equipo cántabro iba a adelantarse en el marcador. Al pez búfalo, si le sacas del agua, pasa lo que pasa. Boquea. Pues lo mismo le sucede a Villalibre, que fuera del área, de su hábitat, sufre. Pero cuando le cae un balón cerca de la portería es implacable. Andrés Martín colgó el balón y 'la barba', con un giro fantástico de cuello, la mandó 'pa' dentro'.

El partido era denso, con ritmo pegajoso. Poco alegre para la vista. Pero el equipo cántabro, más aún por delante en el marcador, daba la impresión de estar más que cómodo. Un supuesto paso más en la nueva madurez verdiblanca. Porque, aunque sea menos emocionante, a veces es mejor que no sucedan cosas. Las Palmas lo intentó con un cabezazo flojo de Pejiño y un disparo desde la frontal de Lukovic. Ezkieta, atento, embolsó ambos.

La dinámica que se fue agudizando con el paso de los minutos. El Racing puso sin pena el trasero en la frontal de su área y Las Palmas comenzó a tocar la pelota lejos de Ezkieta hasta llegar al borde del pasivo. Pero cuando parecía que los de José Alberto vivían plácidos, alguien desconectó la fuente de alimentación. Una falta lateral botada por Manu Fuster desde La Gomera; la defensa se queda esperando a que el meta navarro agarre la pelota; Mika Mármol entra solo para intentar remachar, casi ni la toca, pero el arquero, que debió entender que era trabajo de la defensa, tampoco. La casa sin barrer, sin fregar y sin amueblar. El balón bota y se cuela en la portería.

Los protagonistas Las Palmas Mika Mármol, que desvió el balón en la acción del primer tanto y anotó el 2-0 fue el más destacado del equipo canario Racing Facu González, que no estuvo fino, tuvo que ser sustituido por un golpe en la cabeza en el segundo tanto

Como en la defensa de la acción, el Racing quedó atontado y Las Palmas encontró la vía de agua para seguir percutiendo. Una y otra vez. Jugadas repetidas. Acto seguido, un balón al área lo remató entre centrales, de forma fantástica, Mika Mármol, entonces sí, para marcar el segundo. El catalán se levantó rápidamente para celebrar el tanto, hasta que vio brotar sangre a borbotones de su cabeza tras golpear su testa con la de Facu González. El tiempo estuvo un rato parado, así que nueve minutos de añadido. Flaco favor le hizo a un Racing que pedía el descanso a chillidos. Hubo una pelota colgada que no despejó nadie por el Racing y que nadie sabe por qué, Ale García, solo, no remató en el segundo palo. Empanada en aumento. Lo vieron tan claro los canarios, que repitieron proceso. Otra vez. Balón al segundo palo, Mario García que se duerme, y Ale García, ahora sí, no perdona. Arbi, pita ya, por favor.

Sin cambios

No revolucionó mucho José Alberto en el descanso. Al menos en cuanto a nombres. El técnico dio entrada a Javi Castro por un Facu González que, además de no estar fino, quedó aturdido tras el golpe en la cabeza. Para las urgencias que tenía el Racing, no cambió mucho el guion sobre el terreno de juego. Sí, el equipo verdiblanco se había quitado las legañas en el vestuario, pero poco más, porque Lukovic pilló el hueco por la banda derecha cántabra, se plantó en el área sin ángulo y chutó, aunque la pelota tocó en el pie de Pablo Ramón antes de marcharse por línea de fondo.

Ver 26 fotos Gustavo Puerta, sustituido en el segundo tiempo. LOF

Diez minutos después, llegó el momento de mover el árbol. Triple cambio. Arana, Suleiman y Sergio Martínez sustituyeron a Villalibre, Peio Canales y Maguette Gueye. Los roles cambiaron y el Racing empezó a tocar y tocar con escaso rédito ante un rival que se metió atrás.

Y no pasó gran cosa hasta que José Alberto gastó su quinto cambio –iba a haber uno más por el golpe en la cabeza de Facu González–. Retiró a Andrés Martín y dio entrada a Yeray. El caso es que casi media hora después, los verdiblancos ni se habían acercado a Dinko Horkas. Vamos, que Las Palmas estaba estaba haciendo a la perfección lo que el Racing no supo completar en la primera parte. Que no pasase nada. A los 29 minutos, por fin, Michelin remató un balón rebotado en el área, pero la pelota se marchó alta.

Aún le quedaba algún estertor al equipo verdiblanco. Arana lo tiene complicado para volver al once con el rendimiento de sus competidores, pero promete luchar. Un centro picado de Yeray lo orientó el canario con el pecho y, a la media vuelta y de volea aérea, sacó un fantástico remate que Horkas desvió a córner.

Marco Sangalli se preparaba para ser el sexto cambio, cuando Las Palmas se iba a quedar con un futbolista menos. Loiodice derribó a Suleiman y vio la segunda cartulina amarilla. Pero quedaban ocho minutos para el final... El sustituido por el vasco fue Gustavo Puerta.

Y fin. Un disparo desesperado de Jeremy al lateral de la portería y pitido final. Y el Racing que se lleva una dolorosa derrota, una lección importante y unos cuantos deberes por hacer. Esta vez tocó la cara mala. La imitación poco lograda. Con el retorno de a errores que parecían haber quedado atrás. Pero sólo lo parecía. Hay que seguir currando.