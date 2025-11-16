El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El racinguista Asier Villalibre conduce el balón y Óscar y Lama, del Granada, tratan de frenarlo. Luis Palomeque
Diario de un sufringuista

El partido que íbamos a ganar

La victoria cómoda que dábamos por segura al descanso se diluyó, como la superioridad del Racing, sin ningún motivo aparente

Javier Menéndez Llamazares

Javier Menéndez Llamazares

Santander

Domingo, 16 de noviembre 2025, 01:00

Comenta

Que este partido 'le' íbamos a ganar lo teníamos todos muy claro, ya mucho antes de que en el descanso sonaran por megafonía Los Carabelas ... con su sentido homenaje al leísmo, que más santanderinos no podían ser; vamos, que si no 'existirían', habría que inventarlos. Eso sí, y aunque no lo parezca, poner esa canción cuando vas ganando está entre el tentar a la suerte y la provocación gratuita

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La carretera entre Requejada y Suances costará 187,8 millones de euros a pagar en 26 años
  2. 2

    La víctimas de Sierrallana celebran la decisión de la jueza pero lamentan que las condenadas conserven su empleo
  3. 3 El asesino de Encarnita Polo se escapó del ala de psiquiatría y la mató mientras dormía
  4. 4 Una menor mata a su cuñada de 20 años en Gijón en presencia de su familia
  5. 5

    Detenido en Santander por amenazar de muerte a una pareja con un cuchillo de cocina de «grandes dimensiones»
  6. 6

    Suspensión de empleo para el profesor acusado de contactar con al menos cuatro menores
  7. 7

    Gonzalo Garrido: «La manzana nos cambió la vida: dejamos Madrid por Cantabria»
  8. 8

    El Diario Montañés reconoce a los emprendedores del año en Cantabria
  9. 9

    El Diario Montañés reconoce a los emprendedores del año en Cantabria
  10. 10

    «Nunca imaginamos que Celestia TTI llegaría tan lejos, pero queda aún espacio para crecer»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes El partido que íbamos a ganar

El partido que íbamos a ganar