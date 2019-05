Fútbol | Racing Un partido incómodo en medio del camino Ania aprovechará hoy (18.99 horas, Carlos Tartiere) para ajustar el equipo al plan que prepara para el play off. Figueras regresará al once inicial en el que no estará Barral, que se ha quedado en casa sin convocar MARCOS MENOCAL Santander Domingo, 12 mayo 2019, 08:34

Un partido en mitad de ninguna parte. El duelo de hoy en el Carlos Tartiere -escenario con lustre- (18.00 horas) es como esos cafés descafeinados con leche desnatada, sin lactosa y sin azúcar. Vamos, que se toman por pedir algo. El Racing es campeón, el Oviedo B no se juega nada y casi le viene hasta mal a las aficiones, a la de unos y a la de otros. A los locales, porque les gustaría irse de vacaciones y a los racinguistas porque es un viaje que más que alegrías les puede crear desasosiego. Esto último porque si se repite lo del pasado domingo ante el Gernika sembrará dudas.

Y, además, si algún peón se lesiona pues más miedos. Sin embargo, hay otros expertos que aseguran que los noventa minutos de hoy son aprovechables para que los jugadores mantengan el ritmo y la chispa. La cosa es que todo tiene su aquel, como diría el clásico. A Jordi Figueras, que reaparece después de más de un mes le viene que ni pintado; a Lombardo, que anda a marchas forzadas poniéndose en forma, lo mismo; a Sergio Ruiz, que aseguró el viernes «no estar en el mejor momento» le va al pelo para mejorar... Y Olaortua, Cejudo, Dani Segovia y Noguera, que han descansado en el último mes por decisión táctica, también les viene perfecto un partido como el que se juega hoy en la capital asturiana.

Pero por contra, ¿qué hacer con los jugadores amonestados? Barral o Rafa de Vicente tienen cuatro tarjetas amarillas ¿Forzarán la sanción? Si lo hacen la cumplirían en el último partido de Liga ante el Logroñés. Bueno, pues Ania se ha cargado de un plumazo los riesgos con el gaditano. Por si acaso lo ha dejado en casa. Así no habrá peligro. Claro que eso le obliga a no jugar tampoco la próxima jornada ante el Logroñés y se plantará en el play off sin un minuto de competición en casi un mes. Enzo Lombardo y Dani Segovia, que hoy estarán en el césped, tienen tres, al borde de lamentarse pero con algo más de margen. Ni siquiera lo tiene claro Iván Ania, que con cuatro cartulinas amarillas en su casillero lo mismo el día del Logroñés lo tiene que ver por la televisión. No vaya a ser que en un ataque la líe parda. Haga lo que haga el entrenador asumirá un riesgo.

El Racing ha entrado ya en la cuenta atrás. Frente al Gernika, al margen de ofrecer su peor versión, Ania dio algún premio y ofreció minutos a los que menos habían jugado. El de hoy será un paso intermedio entre lo de los vizcaínos y lo que será el play off. Buscará el equilibrio. Y es que a buen seguro habrá hecho inventario: 'Se necesita tensión, no lesionarse, competir como si hubiera algo en juego para que no decaiga el ritmo y está prohibido perder de la manera que se hizo hace una semana'. Con esos argumentos deberá sacar adelante este entrenamiento con equipajes declarado de alto riesgo por la Delegación de Gobierno del Principado de Asturias.

En el Carlos Tartiere entran 30.500 espectadores por lo que tendrán que tener cuidado los jugadores con lo que dicen en el 'prao' porque se escuchará todo en las gradas. Se calcula que entre los 100 verdiblancos y los 1.000 azules, esta tarde van a estar en familia. Habrá eco.

Regresa el mariscal de campo a tiempo para el play off A Jordi Figueras le hace falta jugar y al Racing le urge que lo haga. El catalán regresa hoy después de caer lesionado el pasado 7 de abril en El Sardinero, durante el partido frente al Tudelano. Corría el minuto 36 y se fue al suelo.Salió del campo cojeando y en su rostro se adivinaba lo peor. Una rotura de fibras le apartó desde entonces del equipo y el temor a que no le diera tiempo a volver antes del play off produjo un escalofrío en el racinguismo. No ha jugado mucho, apenas la mitad de la Liga –18 partidos–, pero en lo que ha estado ha marcado el tiempo, el ritmo y, pese a ser un central, la diferencia. Cuando llegó el pasado verano asumió el liderazgo sin tapujos. Y a su compromiso tan solo le han frenado las lesiones. De esta que sale es la tercera, un auténtico lastre que le ha impedido jugar con regularidad y al Racing perder la identidad del principio de Liga. Con Figueras el equipo tiene más claro a lo que juega. No sufre al sacar el balón desde atrás. Y Ania lo sabe. Y el racinguismo... No lo duda. Por todo ello, que Figueras pueda disponer de los minutos de hoy –los que crea conveniente el entrenador– y el partido del próximo domingo ante el Logroñés antes de la decisiva eliminatoria del ascenso es algo para celebrar. No serán muchos minutos, pero de un valor incalculable. Figueras podrá rodarse.

En cualquier caso, al Racing lo que le interesa es mantener un nivel alto de exigencia pese a las circunstancias y que los jugadores progresen. Así las cosas, no sería extraño que repitiera Zárraga en la portería, porque sin duda cuando no lo hará será frente al Logroñés en el ensayo general. En defensa, con Kitoko lesionado, no habrá muchas más opciones y Aitor Buñuel regresará al carril derecho. El resto de zagueros serán Castañeda, Figueras, Óscar Gil y Olaortua. Puede que Redru también tenga opciones con el '3' a la espalda, pero tampoco es fijo. En el centro, la pareja Gil-Olaortua servirá de preámbulo al regreso de Jordi Figueras que después de un mes fuera del equipo gozará de unos minutos como anticipo. El catalán necesita jugar y el Racing que lo haga de manera urgente. Figueras es un argumento necesario en la ecuación; el fútbol de su equipo es otro cuando él no está y buena parte de la efectividad defensiva del Racing depende de él. Ania no tenía claro ayer -o al menos eso fue lo que escenificó- si el catalán jugará de inicio o lo hará al final, pero en cualquier caso no completará el partido. Lo más normal es que sea titular y luego, al banco. Será un paso previo al día del Logroñés y a la semana siguiente.

Y algo parecido pondrá en marcha Ania en el centro del campo, donde Kitoko ya no aparece en sus pensamientos y donde sólo Mario Ortiz figura como pieza fija. Esta tarde repartirá entre Sergio Ruiz, Quique Rivero y Rafa de Vicente las oportunidades para ver quién es el que mejor le encaja en el puzzle.

Que el Racing cambie el paso y con ello el ánimo de sus aficionados, que andan un poco desconcertados, depende en parte de la tensión que ofrezcan sus jugadores y de la iniciativa ofensiva que el equipo disponga. Lombardo ocupará la banda derecha, Cejudo la izquierda y, probablemente, Noguera la medía punta. La lógica invita a pensar que en el plan de hoy entra también Hidalgo, que no participó el domingo y que seguro que hoy Ania querrá que sí lo haga. Lo que no queda muy claro es a quién les dará la titularidad y a quiénes no. Es una cuestión de equilibrar. Ni más ni menos.

Finalmente en la delantera el problema que realmente le inquietaba al cuerpo técnico y al racinguismo ha desaparecido. Barral necesita jugar, minutos, tensión, competición. chispa... Pero una inoportuna fiebre se ha colado en mitad de su camino y las décimas y las tarjetas le han dejado en casa. Sus cuatro cartulinas amarillas -por sentido común- le impedían jugar ante el Logroñés porque si viera otra más se perdería lo importante. Ania nunca arriesga, por lo que ha decidido que no juegue más en Liga. Salvo sorpresa. Y mientras tanto, Dani Segovia será la solución.

En resumidas cuentas, lo de hoy es un entrenamiento casi a puerta cerrada, porque si se apura habrá tanto público como jugadores. En cuanto al Oviedo B, el único equipo que le quitó el balón al Racing en El Sardinero y «condicionó el juego» de los cántabros -admitió Ania- no tiene nada en juego en el envite, más que ganarle al líder, que no deja de ser un título anímico que llena.