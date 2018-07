El pequeño se come al grande Faouzi Jakkal y Héctor Tirado disputan un balón en el partido que jugaron ayer Racing y filial. / Roberto Ruiz Los jugadores del Racing B se imponen a la primera plantilla con gol de Goñi (0-1) en el partidillo que ambos disputaron ayer en La Albericia LEILA BENSGHAIYAR Domingo, 15 julio 2018, 08:09

Dicen que los menores aprenden de los mayores, pero esta máxima no siempre se cumple. Ganó el filial. El equipo formado por jugadores del Racing B y del Juvenil se impuso 0-1 al primer equipo gracias a un gol de Goñi en el partido que se disputó ayer en las Instalaciones Nando Yosu como parte de la pretemporada racinguista. El enfrentamiento, con dos partes de 35 minutos cada una, reunió sobre el césped a los hombres de Ania con alguna excepción. Gándara, que tiene roto el ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda, no participó en la sesión matinal. Tampoco lo hizo Jon Ander, que contaba con permiso del club para no acudir a La Albericia.

El objetivo del choque era que los dos equipos fueran adquiriendo, poco a poco, ritmo de juego de cara a sus debuts veraniegos, que dicho sea de paso están a la vuelta de la esquina. Al menos el del Racing que el próximo miércoles recibe al Alavés en los Campos de Sport a las 20.30 horas. Un rival de Primera para una ocasión especial, ya que además de ser un vestigio de aquellos partidos de presentación que vivía el Racing en sus tiempos en la élite, el primer encuentro que afrontan los de Ania sirve como conmemoración de los treinta años de la inauguración del estadio racinguista. Una efeméride que los verdiblancos quieren celebrar.

El partido de entrenamiento de ayer dejó, esos sí, algunos damnificados. En los últimos compases del choque el filial Héctor Tirado se dañó el hombro izquierdo y tuvo que ser atendido, en el mismo césped, por el cuerpo médico y mañana se le efectuarán varias pruebas para determinar las consecuencias del golpe. Los jugadores del Racing disfrutan hoy de un día de descanso antes de retomar los entrenamientos mañana lunes en sesión doble de mañana y tarde en La Albericia. La primera cita es a las 10.30 horas y la segunda sesión dará comienzo a las 18.00 horas.

Dos renovaciones y un fichaje

El Racing B ha renovado a Jesús Puras por dos temporadas más –hasta 2020– y Mario Musy por cuatro –hasta 2022–, además de fichar al delantero Javier Siverio que llega de la Unión Deportiva Las Palmas y permanecerá atado al club por dos temporadas, hasta 2020. Los tres futbolistas estarán este curso a las órdenes de José Gómez.

Jesús Puras (Santander, 1996) lleva once campañas en el club racinguista. Ingresó en el Alevín B, actúa como lateral izquierdo y ha realizado las últimas pretemporadas con el primer equipo. Por su parte, Mario Musy (Santander, 1999) inicia su décimo curso como racinguista y puede jugar como delantero o extremo. Ya la temporada pasada se estrenó con el primer equipo en Segunda División B ante el filial de Osasuna. La nueva incorporación, Javier Siverio (Santa Cruz de Tenerife, 1997), actúa como delantero y consiguió el ascenso a la categoría de bronce del fútbol con el filial de Las Palmas.

Además el Racing cuenta con un jugador a prueba desde hace aproximadamente una semana. Se trata de Faouzi Jakkal, que llega del Siete Villas, y si su rendimiento gusta a José Gómez podría quedarse en la plantilla del filial.