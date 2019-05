Fútbol | Racing «La preocupación, el día del play off» Quique Rivero, Redru, Cejudo y Olaortua encabezan al equipo en la salida a El Sardinero el pasado domingo. / Roberto Ruiz Técnicos y exjugadores del Racing creen que la situación no es la mejor, pero tampoco alarmante SERGIO HERRERO | MARCOS MENOCAL Santander Martes, 7 mayo 2019, 07:12

¿Preocupación? Sí, pero tampoco mucha. Técnicos y exjugadores del Racing valoran la situación del equipo verdiblanco a estas alturas de la competición. Campeón con tres semanas de antelación, pero con un balance de una victoria, cinco empates y una derrota en los últimos siete encuentros. En las mismas puertas del play off de ascenso a Segunda División. La relajación por la solvencia con la que el equipo de Iván Ania se ha proclamado campeón, puede ser una de las causas. La principales dudas son si el conjunto verdiblanco será capaz de recuperar su mejor versión de cara al momento decisivo, si este tiempo de asueto será positivo o si, por el contrario, llegará sin el ritmo competitivo necesario para afrontar una batalla a vida o muerte. Al final, el racinguismo se agarra a que, por experiencia propia, el play off es otra historia.

Jesús Merino | Exjugador del Racing «El Racing ha demostrado que es un coco de verdad»

«La preocupación tiene que llegar el día del play off. Lo del partido contra el Gernika es absolutamente asumible. El recorrido del Racing esta temporada es una calcamonía al del Mallorca de la temporada pasada. Es normal que el futbolista se relaje, la intensidad, a nada que baja, todo se equilibra. El primer objetivo era ser campeón y creo que el Racing ha cumplido con creces. La competición está todos los días, también en los entrenamientos, y tanto técnicos como futbolistas saben que la meta es el play off de ascenso. Una fase a la que el equipo llegará fresco tanto de mente como de piernas. En estos dos partidos intrascendentes que restan, al que tenga la más mínima molestía le daría descanso, pero intentaría jugar con 7 u 8 futbolistas de los que van a competir en el play off. Ya en el último, frente al Logroñés, jugaría con apenas 3 o 4. El Racing es el coco de la Segunda División B por plantilla y ha demostrado que era un coco de verdad y al que todo el mundo quiere evitar en el play off».

Benito Ballent | Exjugador del Racing «Hay que esperar a la eliminatoria decisiva»

«Esta situación que está viviendo el Racing puede tener dos lecturas diferentes. Por un lado, quizá el equipo está mentalmente ya centrado en la eliminatoria decisiva o, por otra parte, tal vez se haya venido un poco abajo. Tal vez están dejándose llevar desde que saben que son campeones. En este tipo de situaciones, sí que puede que el futbolista se relaje un poquito, que se reserve para el momento clave. Algo que, para alguno puede ser bueno, para guardar fuerzas y recuperar el nivel de cara al play off y para otros no tanto, porque quizá luego no sean capaces de alcanzar ese rendimiento óptimo. En estos últimos partidos de Liga, creo que el equipo tiene que competir, porque aunque los entrenamientos sirven para mantener la forma, la competición te da un punto más. Venimos de una temporada anterior que supuso una lección para todos y ahora hemos pasado de la euforia de ser campeones a un ligero bajón. De todas formas, creo que la preocupación es infundada y hay que esperar a la eliminatoria decisiva, porque ahí este equipo dará muestras de si realmente es el mismo de sus mejores momentos, o no».

Lorenzo A. Manchado «La actual situación de Iván Ania es muy compleja»

«Es difícil de gestionar la situación actual del Racing para el entrenador. Haga lo que haga, te puede salir mal. Si das descanso, los jugadores igual llegan sin ritmo de competición. Y si no lo das, tal vez se lesione alguno y te quedes sin una pieza clave para el momento decisivo. La situación de Ania es muy compleja. El ambiente, en la semana previa al inicio del play off, creo que la gente se va a venir arriba. Lo que más miedo me da de partidos como el del Gernika es la sensación con la que puedan llegar algunos jugadores... Si empiezas la eliminatoria decisiva con tres partidos como éste... Igual en el vestuario saben que esto son probaturas y están centrados en lo verdaderamente importante. Lo de una hipotética relajación depende de cada uno, pero puede pasar, cuando el primer objetivo ya está hecho. Lo cierto es que al Racing le ha faltado competencia de verdad y puede que eso les haya relajado. La marcha del Mirandés tampoco ha ayudado. Preocupado no estoy. Soy optimista y quiero pensar que detrás de todo esto hay un plan del cuerpo técnico para reducir las cargas y llegar al play off de la mejor forma posible».

Manu Preciado | Entrenador «Si llega al play off con malas sensaciones, lo veo difícil»

«Después de quedar campeón frente al Leioa, yo pensaba que el Racing iba a afrontar este final algo más enchufado, sobre todo por el hecho de que hay jugadores que querrán jugar. Ania estará con la mosca detrás de la oreja, porque en el último mes y medio el equipo ha estado mal. Entiendo que los jugadores se relajen con el primer objetivo cumplido. A alguno de mis equipos también le ha pasado, pero lo que sucedió ante el Gernika es algo más que relajación. Hace unos días estuve viendo un entrenamiento y Ania amenazó a los jugadores con mandarles a la ducha porque no le gustaba lo que estaba viendo. Considero que para el Racing sería mejor haber llegado al play off con algo más de competición, pero se ha paseado en la Liga y ahora esto es lo que le toca. Ya habrá habido bronca en el vestuario antes de que llegue el momento decisivo, porque tanto el técnico como el club se juegan la vida, por la inversión que se ha hecho. Deben ponerse las pilas, porque ahora ya no sólo vale ganar, también hay que gustar. Si yo fuese Ania, en estos dos últimos partidos reservaría a algún jugador, pero más o menos sacaría el equipo titular para tratar de tener buenos resultados, porque si llegas con malas sensaciones, lo veo complicado».

José Antonio Saro | Entrenador «Ahora mismo no es el momento de hacer pruebas»

«No me parece preocupante la situación del Racing, aunque sí que creo que ahora mismo no es el momento de hacer pruebas ni de andar buscando soluciones. No me parece correcto. Lo que sí creo que es normal que el futbolista, después de ser campeón, pierda un poco esa ambición de la competición y pase lo que sucedió ante el Gernika, más frente a un rival que se está jugando la vida y que siempre va a competir mejor que tú. Seguro que después de tener el primer objetivo en la mano y después de estar con la tensión de tener que ganar siempre, esa ansiedad baja un poco. Aunque tampoco me parece normal que algunos futbolistas que no juegan habitualmente, cuando han salido al campo, no hayan peleado y luchado por hacerse un hueco como cabía esperar. Estimo que Ania debería tener ya dos planes de cara al play off: uno para fuera de casa y otro para los Campos de Sport. Lógicamente, con algunos matices después, dependiendo del emparejamiento que te toque. Seguramente, el entrenador lo tendrá claro. De cara a estos dos últimos partidos, es mejor ir haciendo algunos cambios para evitar lesiones. En esta plantilla, me parece que los más importantes son Figueras, porque es el que manda en la defensa, y los mediapuntas. Ahí da igual que juegue uno u otro. Lo importante es que lo hagan los que mejor están».

Javi López | Exjugador del Racing «El cuerpo técnico sabrá mantener el equilibrio»

«El objetivo primordial está conseguido, que era quedar campeones. No creo que haya que preocuparse en exceso por estos partidos. Al final se han dejado ir viendo que los perseguidores también pinchaban. Es algo que puede ser relativamente normal y no se puede achacar a nada en especial. El jugador tiende a contemporizar un poco los esfuerzos y a saber dosificarlos. El equipo ha hecho una temporada muy buena y con muchos partidos brillantes y es normal que al final, con tanta ventaja, puedas bajar un poco el pistón. Espero que estén guardando las energías para el play off, aunque eso también será labor del cuerpo técnico. Ellos serán los que tengan que ir equilibrando los minutos ahora que tienen esa posibilidad en estos dos partidos que quedan. La plantilla está capacitada para saber qué partidos son importantes y cuáles se puede uno, ya no relajar, pero sí darse un respiro. La plantilla tiene mucha calidad y una gran mayoría de jugadores conoce este tipo de presión que les vendrá a partir de ahora. No hay que estar preocupado, aunque es innegable que ahora ya sólo se puede pensar en el play off y en no fallar. Es labor del cuerpo técnico ahora el controlar los tiempos y conseguir que los futbolistas importantes lleguen en su mejor momento».

Juan Carlos García | Excapitán del Racing «Lo mejor es clasificarsde en el último minuto, pero...»

«No hay duda que lo mejor en este tipo de situaciones es clasificarse en el último minuto. Eso es un subidón de motivación y de confianza, y además el futbolista llega con una tensión enorme al momento decisivo, pero... No se puede decir que sea malo haberlo conseguido con tres jornadas de antelación, de hecho no lo ha conseguido nadie. Es una demostración de que el equipo ha hecho una temporada casi perfecta. También es algo que da seguridad, que permite probar cosas y coger fuerzas. Eso sí, ahora lo que se necesita es que el entrenador sepa mantener la tensión durante toda la semana. No sólo se puede estar al 100% en los dos partidos que quedan, sino que hay que hacerlo desde el martes. Y que salten chispas en los entrenamientos y eso es algo que es labor del técnico. Es difícil equilibrar. El que se siente titular baja el pistón, por eso no se le debe a nadie hacer ver que es titular y que tiene el puesto garantizado. En los dos partidos del play off -ojalá que sólo sean dos- no hace falta decirles nada a los jugadores. Esos días ya salen motivados, pero hasta entonces sí que hay que mantener la tensión. En mi época hubo una temporada que en los últimos cinco partidos nos bastaba con una victotria para mantenernos en Primera y nos relajamos y no la conseguimos. Puede pasarte factura el exceso de relajación. Por eso el entrenador tiene que hacer que durante la semana todos se ganen el puesto, que se olviden de que el partido del domingo no vale, que piensen en el que vendrá. Hay plantilla de sobra para confiar, pero no puede dejarse ir más de la cuenta. Ahora ya no se puede fallar y nadie va a perdonar un exceso de confianza».