Fútbol | Racing El Racing pinta el vestuario para motivar al equipo: 'Los partidos no se juegan, se ganan' El club confía en frases como 'La cuestión no es si te derriban, es si te levantas' para regresar al fútbol de élite DM . Santander Viernes, 24 agosto 2018, 22:26

El Racing ha lavado la cara al vestuario para el arranque de la temporada y de paso ha pintado algunas frases en las paredes para meter un poco de fuego en las piernas de unos jugadores que tienen la obligación de devolver al club al fútbol de élite. Para algunos equipos (de fútbol y de otros deportes) esas frases que se pueden encontrar en algunos rincones del vestuario o del estadio son mantras en torno a los cuales han construido leyenda y tradición.

El club confía en que frases como 'Los partidos no se juegan, se ganan', 'La cuestión no es si te derriban, es si te levantas' o 'Cuanto más difícil sea la victoria mayor será la felicidad de ganar' ayuden a construir la narrativa del ascenso a Segunda. No es el 'You'll never walk alone' del Liverpool, pero quién sabe si ayudarán a subir a Segunda División en el cuarto intento. Hasta ahora, la única frase motivadora que se podía leer en el vestuario era: 'Detrás de tu camiseta hay una afición, una ciudad, una región. Por ellos, por el Racing, por ti. A ganar'.

Además de esas frases, cada jugador cuenta ya con su taquilla personalizada en la caseta aparejada a los dorsales que emplean durante los entrenamientos. Pero las mejoras en el estadio no se centran solo en el vestuario local pues para que los aficionados puedan presenciar los partidos de manera más confortable se ha intensificado la limpieza de los asientos con máquinas de agua a presión y se ha procedido a la reparación de muchos de ellos, dañados por el paso del tiempo.

Estas mejoras se irán implementando a lo largo de la presente temporada y se compaginarán con la realización de otras labores de mantenimiento del estadio, que acaba de cumplir 30 años.