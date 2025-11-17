Racing, colíder con el cambio de tercio

Marcos Menocal Santander Lunes, 17 de noviembre 2025, 07:14 Comenta Compartir

El Racing es colíder con catorce jornadas disputadas o lo que es lo mismo, con un tercio de la Liga ya finiquitada. Queda un trecho largo para que esta novela de fútbol acabe, pero realmente el recorrido ya es lo suficientemente representativo para considerar que, por el momento, los cántabros han sido los dominadores hasta la fecha, 'ex aequo' con Deportivo y Las Palmas. Y lo son pese a lo imprevisible de su caminar que le convierte en una moneda al aire que hasta última hora no se sabe si es cara o cruz. Su alternancia de actuaciones de excelencia con fiascos incomprensibles le sitúa como un colíder sólido que se tambalea, pero al que nadie tira.

Con ocho jornadas líder de las catorce nadie puede discutirle el título simbólico al cambio de tercio en el Campeonato. Sin embargo, esta circunstancia no deja de ser un acicate, pero que en ningún caso garantiza el éxito final. Así las cosas, el propio conjunto racinguista era líder a estas alturas en solitario el curso pasado, con seis puntos de ventaja sobre el segundo, el Levante, y el ascenso se le escapó impotente en la fase de ascenso. Lo mismo le ocurrió al Burgos, líder contundente y equipo sorpresa hace cuatro temporadas, en el curso 2022-23, y que vio cómo se iba cayendo sin remisión para acabar fuera de los puestos de play off y muy lejos de lo que se imaginaba cuando se consumó el mencionado cambio de tercio liguero. En aquella campaña, los de El Plantío acabaron undécimos, en tierra de nadie, mientras que quien acabó dominando la tabla fue el Granada, que a las alturas de este análisis estaba fuera de toda lista de candidatos. Todo cambió y se volteo la tabla.

El curso que las estadísticas empujan al optimismo al racinguismo se dio en el 2023-24, en el que el Leganés agarró el torneo doméstico y lo tiranizó desde el principio. Los madrileños se pusieron al frente y en aquel entonces aventajaban en cuatro puntos a los perseguidores. Los de Butarque se cayeron un par de veces, pero nunca mordieron el polvo, algo así –permítase la comparación dado que aún queda mucha competición– como el Racing actual que es capaz de encadenar triunfos con incomprensibles pérdidas de puntos.

Sea como fuere, lo cierto es que con este tramo de calendario disputado, las últimas temporadas apenas se dieron sorpresas. Entre los que estaban situados entres los cinco primeros se repartieron las plazas de ascenso.Hubo cambios de orden, eso sí, pero tan solo la aparición del Granada y el Elche, fue la excepción que confirma la regla de que a estas alturas ya han tenido que presentar su candidatura aquellos que quieran ascender.

El Racing destaca por su progresión. Pasó de ocupar casi puestos de descenso a ser líder sin éxito al final. Tan solo le queda un peldaño de mejora. Saben qué quiere decir, ¿verdad?

Temporada 2022-23 Jornada 14 | 15 puntos Un inicio nefasto que le obligó a remontar en un curso que al final, se le quedó corto

Mboula, durante la jornada 14 en El Sardinero frente al Alavés DM

De menos a más. El Racing de hace cuatro temporadas mostró dos caras muy distintas. Por un lado, su arranque fue nefasto y las sensaciones que desprendía no eran nada esperanzadoras. Pronto ocupó puestos de descenso y sus números eran muy pobres. Llegaría el cambio de entrenador antes de Navidad, con el equipo en zona roja. José Alberto fue el encargado del cambió de guión e hizo olvidar a un equipo timorato y excesivamente conservador a base de goles y de fútbol atrevido. El Racing ocupaba la decimosexta posición con quince puntos a estas alturas de Liga, es decir, con catorce jornadas disputadas. Su rendimiento estaba muy alejado de cualquier previsión optimista. Aún se pondrían las cosas más complicadas antes de las vacaciones ya que desde la catorce a la veinte, momento en que José Alberto apareció, tan solo sumó tres puntos. A partir de ahí, el equipo creció y acabó en los últimos meses firmando registros de equipo candidato al ascenso. Finalizó en el décimo puesto, pero con la sensación de que se le quedó corta la Liga. El ascenso directo lo consiguieron el Granada y Las Palmas, que cuando se consumó el primer tercio de Liga los andaluces eran séptimos y los canarios, terceros. El otro de los que logró subir a Primera fue el Alavés, que ascendió partiendo en el play off como cuarto y que en la jornada catorce era segundo y uno de los máximos favoritos.

Temporada 2023-24 Jornada 14 | 21 puntos El imperdonable final empañó una campaña por encima de lo previsto

Peque controla el balón en el campo del Alcorcón en la jornada 14 hace dos años LOF

El Racing caminaba décimo con 21 puntos, a tan solo tres de los puestos de play off, un objetivo que por aquel entonces no era el objetivo. El juego vivaz y dinámico del equipo fue ganando adeptos y aunque a mediados de noviembre nadie exigía nada al equipo, él solo se fue subiendo el listón tanto que el final se le comió. A estas alturas ya se tuteaba con algunos de los favoritos de la categoría, que ya se habían posicionado en los puestos de privilegio. El Racing fue escalando en la clasificación hasta el punto de que a falta de dos jornadas para acabar la competición tan solo necesitaba un punto para sellar su clasificación para los play off. No lo consiguió. Será difícil olvidar aquel imperdonable final enjuagado con las lágrimas de Villarreal, en aquel cierre en que el Racing cayó con estrépito con un conjunto descendido y compuesto por juveniles. Sin embargo, el Racing llegó a esa situación gracias a una temporada muy positiva y en la que creció para dar un salto de calidad, el más grande de la última década, y dejar de ser un inquilino de la zona roja para aspirar a cotas altas. Ese curso, el Leganés era líder en la jornada catorce y lo fue al final de Liga. Ascendió como dominador. Le acompañó, por un lado el Valladolid, que como recién ascendido era favorito, y el Espanyol, que, era quinto a estas alturas y al que le costó coger el pulso a la categoría tras descender, pero terminó subiendo.

Temporada 2024-2025 Jornada 14 | 33 puntos Después de doce jornadas en lo más alto, la Liga se le hizo más larga de la cuenta

Íñigo Vicente en el Racing de Ferrol-Racing de la jornada 14 en la pasada campaña LOF

El curso pasado, el Racing ocupaba en la jornada catorce el liderato. Ese tramo de la temporada le coincidió con una etapa en la que además de ganar convencía y despertaba envidia sana entre sus rivales. Su forma de jugar y sus resultados le colocaron en ese punto de competición líder en solitario, con seis puntos de ventaja sobre el segundo y once sobre el séptimo, por aquel entonces el Granada, primer equipo que se quedaría fuera de los puestos de play off de descenso. Volaba. Sin embargo, pasadas las Navidades el Racing comenzó a languidecer y a dejarse ir sin que nadie pudiera explicarlo. La ventaja conseguida en el primer tercio de Campeonato le sirvió para gestionar sus desconexiones, más habituales de lo normal, y pese a que ya no volvió a ser el equipo del inicio –salvo en contadas excepciones– los números le sirvieron para despedirse de las aspiraciones de ascenso directo, pero sí para meterse en el play off. El Mirandés lo arrolló en la eliminatoria. Los dos otros tercios se le atragantaron. Por otro lado, el resultado fue distinto a lo que se podía intuir en el primer tercio. El Racing acabaría quinto, mientras que el campeón sería el Elche, que en la jornada catorce solo era décimo. Los ilicitanos protagonizaron una remontada brillante. Junto a ellos, el Levante, segundo ahora y segundo al final, regresó a Primera, y el Oviedo siempre en puestos de ascenso también lograría el éxito.

Temporada 2025-26 Jornada 14 | 26 puntos En este primer tramo de tres, los de José Alberto no caminan solos en lo alto

Villalibre, durante el partido ante el Granada del sábado Luis Palomeque

A pachas, como diría un aficionado de a pie. Así es como lidera el Racing la clasificación de la Liga en Segunda División con catorce jornadas disputadas. Los racinguistas comparten lo más alto de la tabla con el Deportivo, que está consolidándose como el favorito que en verano apuntaba, y con Las Palmas, que lo es desde el primer momento en que perdió la categoría el curso pasado. Aparentemente los verdiblancos han dominado, ya que han sido líderes siete de las catorce jornadas, por lo que han gestionado eso de ser los 'jefes' más que sus oponentes, el Dépor, que lo ha sido en tres ocasiones, o Las Palmas, que aún no lo había sido hasta esta semana que se ha encaramado a la cima con sus dos compañeros de viaje. El Racing, por tanto, sigue mandando pese a ese halo de imprevisibilidad que desprende como demostró este sábado, sin ir más lejos, al dejarse empatar ante un Granada muy necesitado y que con muy poco pudo ganarle. Esas desconexiones han suscitado un debate sobre el curso del equipo en una temporada en la que se le exige el máximo. Actualmente, la tabla de la clasificación en sus primeros puestos es muy similar a la de la campaña pasada, a excepción de los números que marcó el Racing hace un año. Los racinguistas firmaron unos registros en el inicio de la última Liga históricos a los que nadie pudo acercarse hasta que se desinfló. Sin embargo, el resto de rivales lo hizo muy parecido a lo que están haciendo ahora. Los Levante, Sporting, Zaragoza u Oviedo de entonces están a la altura de Las Palmas, Deportivo, Almería, Burgos o Cadíz. O del Racing, que esta vez está siendo mucho más parejo a los demás.

Reporta un error