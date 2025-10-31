El Racing se come todos los caramelos

La del 3 de enero de 2021. Esa sí que fue una tarde de terror. La última vez en que, hasta este viernes, el Racing ... se enfrentó a la Real Sociedad B. 4-1 y Solabarrieta disfrazado de entrenador. ¿Y la del 5 de junio de 2018? Flipas. Con gente tirándose del barco antes y el Pousismo –que nunca dio señales de vida en Santander– hundiéndose con estrépito. Y eso que estaban avisados: «Como juguemos como hemos entrenado, nos pasan por encima», dijo Julen Castañeda con una sinceridad aplastante unos días antes. Dicho y hecho. 3-0 y fuera del play off de ascenso. Tarde de difuntos. Que le pregunten al presidente, Manolo Higuera, si eso fue una pesadilla, porque aquel día presentó su dimisión para dejar paso al Grupo Pitma. Así que lo de este viernes, ni noche de miedo ni gaitas. Que samuínes ha vivido el Racing unos cuantos en su historia reciente y el filial txuri urdin es invitado recurrente. Pero no esta vez.

Racing Ezkieta, Mantilla (Michelin, min. 65), Mario García, Pablo Ramón, Facu González, Maguette Gueye (Íñigo Sainz-Maza, min. 77), Gustavo Puerta, Peio Canales, Andrés Martín (Javi Castro, min. 89), Íñigo Vicente (Marco Sangalli, min. 77) y Jeremy (Villalibre, min. 89). 1 - 0 Real Sociedad B Fraga, Balda, Beitia, Carbonell (Osazuwa, min. 89), Kita, Gorosabel (Mariezkurrena, min. 66), Astiazaran, Dani Díaz (Ochieng, min. 52), Carrera, Marchal (Eceizabarrena, min. 66) y Garro. Árbitro principal: Alonso de Ena (C. Aragonés).

VAR: Raúl Martín González (C. Canario).

Asistentes: Rubén Porras (C. Valenciano) y Silvia Fernández (C. Cántabro).

Cuarto árbitro: Abraham Domínguez (C. Andaluz).

AVAR: Alejandro Morilla (C. Navarro).

Goles: 1-0, min. 26: Peio Canales.

Tarjetas amarillas: Amarilla a los locales Mantilla, Maguette Gueye, Gustavo Puerta, Íñigo Sainz-Maza e Íñigo Vicente y al visitante Mariezkurrena.

Estadio: Campos de Sport de El Sardinero.

Asistencia: 18.723 espectadores.

Incidencias: Césped en buen estado en una noche ventosa. Jeremy recibió el premio a mejor jugador de Segunda División en el mes de octubre.Víspera de Todos los Santos, se guardó un minuto de silencio en memoria de los racinguistas fallecidos este año.

Ahora el equipo verdiblanco es más de 'JALoween'. Los únicos caramelos que repartió este viernes el conjunto cántabro fueron los de la tienda a los niños que se pasaron por allí. A los chavales de la Real Sociedad B, ni agua. Como debe ser. No fue una actuación brillante, pero sí muy seria desde que los verdiblancos se pusieron por delante tras un arranque dubitativo. Por cierto, que hacía más de un año, el 20 de octubre de 2024, ante el Cádiz, que el Racing no ganaba por 1-0. Y a veces también se agradece.

No fue casualidad que el Comando Tifo, con la Gradona de los Malditos completamente de negro, eligiese el Huerto del Francés, con la entrada a los antiguos Campos de Sport como 'leit motiv' de su obra. Que El Sardinero vuelva a dar miedo. Con recadito a Javier Tebas y su fútbol entre semana incluido.

Sin sorpresas ni sustos en la alineación. José Alberto repitió el mismo once que le dio el triunfo frente a Deportivo y Mirandés en los dos anteriores choques ligueros. Camino de ser uno de esos que los aficionados recitan de carrerilla.

6 de renta con los que durmió este viernes el Racing sobre el segundo clasificado

Lo que tienen los filiales es que están llenos de chavales y los chavales, a veces, tienen otra percepción del miedo. O quizá ninguna. A veces rozando la inconsciencia. Garro ganó la banda derecha y la puso al centro, donde Marchal remató a bocajarro. Por fortuna, Ezkieta tapó bien la tentativa.

Las claves Continuidad José Alberto repitió once por tercer partido de Liga consecutivo:el que le dio el triunfo ante Deportivo y Mirandés Serio Un equipo serio y sólido supo sobreponerse a un flojo arranque y, tras adelantarse, mantuvo a raya a su rival, que apenas llevó peligro Bien en defensa El conjunto verdiblanco fue capaz de dejar de nuevo la portería a cero, algo que aún no se ha convertido en habitual

Incómodo, no lograba el Racing hacerse con el control del encuentro. Entre lo respondona que le salió la Real Sociedad B y que el balón en poder verdiblanco parecía la cabeza de Pinhead el de 'Hellraiser', no había manera de estar tranquilo. Carrera recorta en el área y su disparo lo desvía Pablo Ramón lanzándose al suelo para evitar problemas.

Como los que estuvo a punto de crearse Jokin Ezkieta él solito. El meta llegó con ventaja a un balón largo pero, en su intento de despeje con el interior, le tiró a dar a Carrera y la suerte quiso que el balón no se dirigiese a la portería...

La polémica | Gol anulado En la primera mitad, el VAR echó atrás un gol de Mantilla, que suponía el 2-0 para el Racing, por un presunto fuera de juego anterior al remate

Hasta 17 minutos tardó en llegar la primera oportunidad racinguista. Un duro disparo de Andrés Martín se marchó demasiado cruzado en su búsqueda del segundo poste. Pero, sin trato posible, el truco lo iba a hacer Peio Canales. Un balón llovido dentro del área le cayó al vasco, que lo reventó. La pelota pegó en un defensor antes de convertirse en el uno a cero.

Que el cántabro Dani Díaz fuese titular en el Sanse seguramente no fue casual. Por aquello de la motivación extra. El extremo txuri-urdin estuvo cerca de empatar en la siguiente acción, pero su disparo lo tocó lo justo Ezkieta para enviarlo a saque de esquina.

En ventaja, el Racing se puso a dar en ataque un clinic de ese relacionismo que tanto le gusta a José Alberto. Tiki-taka. Dame. Vete. Toma. Pared. Toca. Juega.Ven. El central japonés de la Real Sociedadad B, Kita, hizo honor a su nombre y le birló de la cabeza a Maguette Gueye el gol en el segundo palo. A quien no pudieron arrebatárselo sobre el césped fue a Mantilla en la siguiente acción. Después de varios rebotes, el marine la enchufó al fondo de las mallas. Pero sí en Las Rozas, donde apreciaron un presunto fuera de juego previo. Cinco minutos estuvieron para dilucidarlo, así que muy claro no lo tenían. El marcador, 'patrás'.

Sin cambios

No hubo cambios en el Racing en el descanso y tampoco en el marcador poco después por el pelo de una gamba. Un córner lanzado al primer palo lo cabeceó Maguette Gueye y Astiazaran lo sacó junto al segundo poste.

El equipo verdiblanco, después de buenos minutos de juego sin peligro, entró en un rato más tonto. Se cargó con tres tarjetas amarillas y, entre pérdida y pérdida, un cabezazo de Balda hizo trabajar a Ezkieta. Quizá en busca de algo que revitalizase al equipo y le diese profundidad por la banda izquierda y problemas de los que preocuparse a la Real Sociedad B, José Alberto llamó a Michelin, que sustituyó al amonestado Mantilla. Se marchó mosqueado el camargués.

Pablo Ramón hizo un gran partido, pero se le vino encima el esfuerzo después de tanto tiempo de inactividad. El balear ya no podía con el alma y el míster mandó a calentar a Javi Castro, pero, aun así, hizo por no abandonar el terreno de juego. Después de un año y medio en el dique seco, seguro que lo estaba disfrutando.

El Racing no era capaz de aumentar su renta, pero lo cierto es que tampoco estaba pasando apuros. Aún así, José Alberto hizo por reforzar un poco más el músculo del equipo. Retiró a Maguette Gueye e Íñigo Vicente y sacó a Íñigo, el de Ampuero, y a Marco Sangalli.

Lo de no sustituir a Pablo Ramón le pudo costar caro al Racing. El balear, mermado, no llegó a por un balón que venía por arriba y Ochieng se quedó en una posición muy buena ante Ezkieta. Sin embargo, su tiro se marchó demasiado cruzado.

Y luego está Andrés Martín, que es como un señor que va a pedir caramelos a las puertas del barrio con un grupo de niños. El sevillano agarró una pelota y se marchó de medio Donosti como si los rivales fuesen benjamines. Lástima que al futbolista disfrazado de Correcaminos se le quedase el campo pequeño y llegó ya muy forzado para remotar. La echó fuera.

Entre el desgaste físico y las malas entregas, al Racing se le estaba haciendo muy largo el partido. y los cambios implementados no terminaban de cambiar el sino del encuentro. Para un último intento de cara al tiempo añadido y, sobre todo, para echar el candado, el míster dio entrada a Villalibre y Javi Castro. Por Jeremy y por Andrés Martín.

Y ya no se jugó mucho más. Es inevitable pensar en la temporada pasada. En una foto fija de la clasificación tan parecida. Pero, aunque José Alberto no se quiera mojar, hay diferencias entre un equipo que hace un año volaba –tanto que parecía ciencia ficción– y otro, el actual, que destila cada semana mayor solidez. Claro que esto es muy largo, habrá momentos mejores y momentos peores y que lo importante es junio, que el racinguismo esa lección la lleva escarificada en la piel. Según la Gradona, «este equipo tiene todo, todo para ser campeón». Y con seis puntos de renta sobre el segundo y el tercero y siete con respecto al séptimo siempre se duerme mejor.