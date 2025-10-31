El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Los jugadores del Racing tras celebrar el tanto de Peio Canales Daniel Pedriza

El Racing se come todos los caramelos

El equipo cántabro suma su tercer triunfo consecutivo y afianza su liderato con una actuación más seria que brillante frente a la Real Sociedad B, a la que no hizo concesiones tras el 1-0

Sergio Herrero

Sergio Herrero

Santander

Viernes, 31 de octubre 2025, 22:58

La del 3 de enero de 2021. Esa sí que fue una tarde de terror. La última vez en que, hasta este viernes, el Racing ... se enfrentó a la Real Sociedad B. 4-1 y Solabarrieta disfrazado de entrenador. ¿Y la del 5 de junio de 2018? Flipas. Con gente tirándose del barco antes y el Pousismo –que nunca dio señales de vida en Santander– hundiéndose con estrépito. Y eso que estaban avisados: «Como juguemos como hemos entrenado, nos pasan por encima», dijo Julen Castañeda con una sinceridad aplastante unos días antes. Dicho y hecho. 3-0 y fuera del play off de ascenso. Tarde de difuntos. Que le pregunten al presidente, Manolo Higuera, si eso fue una pesadilla, porque aquel día presentó su dimisión para dejar paso al Grupo Pitma. Así que lo de este viernes, ni noche de miedo ni gaitas. Que samuínes ha vivido el Racing unos cuantos en su historia reciente y el filial txuri urdin es invitado recurrente. Pero no esta vez.

