El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El santanderino Román San Emeterio Pedraja, decano del Colegio Oficial de Arquitectos de Cantabria. Roberto Ruiz

Román San Emeterio

Decano del Colegio de Arquitectos
«El Racing ha desaprovechado la oportunidad de implicar a la ciudadanía y al talento creativo»

El responsable del COACan asegura que «hay que poner más energía en abordar la decadencia de zonas importantes de Santander, que incluyen su centro»

Guillermo Balbona

Guillermo Balbona

Santander

Domingo, 9 de noviembre 2025, 01:00

Comenta

El santanderino Román San Emeterio Pedraja (1970) lleva apenas año y medio al frente del Colegio Oficial de Arquitectos de Cantabria (COACan). Tras una trayectoria ... de más de 25 años de experiencia profesional, el decano valora el tiempo de su gestión por ser de «escucha y de apertura, desarrollado por un equipo humano del que puedo sentirme orgulloso». Y subraya el haber perseverado en «consolidar y ampliar nuestra red relacional con la cooperación y la responsabilidad social como objetivo». Tomando como termómetro la repercusión de sus actividades, la VI Semana de la Arquitectura y el IV Festival Arquicines «nos dejan un muy buen sabor de boca». Y una primicia: el Laboratorio de Pensamiento Arquitectónico del COACan es una realidad que arrancará los días 20 y 21 de este mes en el Centro Ricardo Lorenzo con unas jornadas destinadas a la reflexión territorial y cívica centradas en los efectos del turismo masivo. «Es necesario un espacio propicio y desprejuiciado para pensar la ciudad y el territorio sin la presión de lo inmediato», defiende.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Marlaska destituye a la jefa superior de la Policía en Cantabria a siete meses de su jubilación
  2. 2 General Dávila y Camilo Alonso Vega estrenan nombre en 15 días
  3. 3

    El lunes empieza la «humanización» de las nacionales de acceso a Santander
  4. 4

    Esperpento en Laredo: la villa se queda sin secretario general ni secretario-interventor en dos días
  5. 5

    La expansión de la gripe aviar obliga a confinar las aves de corral en 31 municipios de Cantabria
  6. 6

    Ecuador convoca a Jeremy
  7. 7

    El buzo cántabro fallecido mientras trabajaba en una presa de Jaén murió por un infarto
  8. 8

    Peña Herbosa volverá a perder su mural por la construcción de un edificio
  9. 9

    Ribagorda ya es Orujero Mayor en Potes
  10. 10 Los padres de una niña la venden por 5.000 euros y cinco botellas de whisky en Navarra

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes «El Racing ha desaprovechado la oportunidad de implicar a la ciudadanía y al talento creativo»

«El Racing ha desaprovechado la oportunidad de implicar a la ciudadanía y al talento creativo»