Yeray, frente a la SD Logroñés en la primera ronda de Copa. LOF
Racing

El Racing espera rival para la segunda ronda de Copa

El equipo cántabro se medirá, en la eliminatoria del 2, 3 y 4 de diciembre, a un rival de Primera RFEF o Segunda División

Sergio Herrero

Sergio Herrero

Santander

Martes, 11 de noviembre 2025, 01:00

Comenta

Tras la derrota del domingo en Las Palmas y con la vista puesta ya en la visita del Granada a los Campos de Sport, ... la Copa del Rey vuelve a hacer acto de presencia momentáneo en la vida del Racing. La Ciudad del Fútbol de Las Rozas, en Madrid, acoge hoy -13.00 horas- el sorteo de la segunda ronda del torneo, del que saldrá el próximo rival verdiblanco para un partido a disputar el 2, 3 o 4 de diciembre. Un Primera RFEF o uno de su tamaño, de Segunda División, es lo que le puede deparar a los de José Alberto.

