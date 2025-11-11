El Racing espera rival para la segunda ronda de Copa

Tras la derrota del domingo en Las Palmas y con la vista puesta ya en la visita del Granada a los Campos de Sport, ... la Copa del Rey vuelve a hacer acto de presencia momentáneo en la vida del Racing. La Ciudad del Fútbol de Las Rozas, en Madrid, acoge hoy -13.00 horas- el sorteo de la segunda ronda del torneo, del que saldrá el próximo rival verdiblanco para un partido a disputar el 2, 3 o 4 de diciembre. Un Primera RFEF o uno de su tamaño, de Segunda División, es lo que le puede deparar a los de José Alberto.

Porque a estas alturas, la competición aún tiene poco atractivo para los clubes de LaLiga Hypermotion. Lo mejor que les puede pasar es jugar ante otro de la misma categoría y que las bolitas dictaminen que se juegue en casa. Como le sucedió el pasado curso al Racing con el Sporting. Quizá en una hipotética tercera eliminatoria, ya pueda aparecer uno de Primera División por Santander.

El sorteo tiene un leve condicionante, que tampoco cambia mucho las opciones. Si en la primera eliminatoria se dividió España en cuatro para facilitar los desplazamientos cercanos, en esta ocasión se confeccionarán dos mitades. La Federación Española de Fútbol hizo pública ayer cuál será esa repartición. Finalmente fue Norte-Sur y el equipo cántabro puede viajar hasta Galicia o hasta Cataluña, como casos más extremos.

Grupo 1 Primera División Celta, Real Sociedad, Alavés, Osasuna, Mallorca, Espanyol y Girona. Segunda División Mirandés, Racing, Eibar, Sporting, Burgos, Deportivo, Cultural Leonesa, Huesca, Zaragoza y Andorra. Primera RFEF Racing de Ferrol, Ponferradina, Pontevedra y Sabadell. Segunda RFEF Numancia, Baleares, Sant Andreu, Reus FC Reddis y Ebro. Tercera RFEF Portugalete. Copa Federación Ourense

Entre los 56 participantes en esta eliminatoria, aún no entran los cuatro equipos clasificados para la Supercopa de España -Real Madrid, Barcelona, Atlético y Athletic- y quedan quince clubes de Primera División en pie. Esos recogerán al Ourense, de Copa Federación, a los dos supervivientes de Tercera, a los once de Segunda RFEF y uno de Primera Federación. Por lo tanto, a los de Segunda División, como el Racing, les restan nueve posibles rivales de Primera RFEF o pegarse entre ellos. En el grupo Norte, los santanderinos optan a jugar con su tocayo de Ferrol, Ponferradina, Pontevedra o Sabadell. En caso de que el sorteo deparase a uno de estos, el partido para los verdiblancos sería, en cualquier caso, a domicilio.

Grupo 2 Primera División Villarreal, Betis, Valencia, Sevilla, Levante, Elche, Rayo Vallecano y Getafe. Segunda División Almería, Granada, Cádiz, Málaga, Ceuta, Leganés y Albacete. Primera RFEF Eldense, Cartagena, Real Murcia, Tenerife, Guadalajara y Talavera. Segunda RFEF Torrent, Antoniano, Ávila, Navalcarnero, Extremadura y Quintanar del Rey. Tercera RFEF Cieza.

De Segunda División son 17 los que permanecen vivos en la Copa. En su grupo, además del cuadro cántabro están Burgos, Cultural Leonesa, Huesca, Zaragoza, Sporting, Mirandés, Eibar, Deportivo y Andorra. Si sale un enfrentamiento contra un rival de la misma categoría, la bola que salga primero determinará quién juega en su estadio.