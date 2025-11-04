El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Gustavo Puerta. Roberto Ruiz
Fútbol

El Racing, pendiente de los internacionales

Esta semana, los combinados nacionales darán sus convocatorias para los partidos del fin de semana del 15 y 16, en el que el Granada visita Santander

Aser Falagán

Aser Falagán

Santander

Martes, 4 de noviembre 2025, 01:00

Comenta

El Racing deberá estar muy atento esta semana a las convocatorias internacionales, porque corre el riesgo de perder hasta a siete futbolistas para el partido ... que le enfrentará el próximo día 15 al Granada en los Campos de Sport. Ya ante el Almería los verdiblancos sufrieron ausencias por las internacionalidades en categorías inferiores, pero en un momento en que coinciden partidos de amistosos y clasificatorios y una concentración de la sub 19, las bajas pueden ser más numerosas. De hecho, tres o cuatro se dan por descontadas y se sigue de cerca lo que ocurra con Facu González, Gustavo Puerta y, especialmente, Jeremy Arévalo, que parece cada vez más cerca de debutar con la selección absoluta de Ecuador. Eso sí, el camargués todavía puede ser técnicamente convocado por la española sub 21. De hecho, ya vistió la Roja en edad juvenil.

