El Racing, pendiente de los internacionales

El Racing deberá estar muy atento esta semana a las convocatorias internacionales, porque corre el riesgo de perder hasta a siete futbolistas para el partido ... que le enfrentará el próximo día 15 al Granada en los Campos de Sport. Ya ante el Almería los verdiblancos sufrieron ausencias por las internacionalidades en categorías inferiores, pero en un momento en que coinciden partidos de amistosos y clasificatorios y una concentración de la sub 19, las bajas pueden ser más numerosas. De hecho, tres o cuatro se dan por descontadas y se sigue de cerca lo que ocurra con Facu González, Gustavo Puerta y, especialmente, Jeremy Arévalo, que parece cada vez más cerca de debutar con la selección absoluta de Ecuador. Eso sí, el camargués todavía puede ser técnicamente convocado por la española sub 21. De hecho, ya vistió la Roja en edad juvenil.

La que no se producirá en ningún caso es la de Suleiman Cámara. El catalán ya ha jugado con Gambia, pero estuvo ausente en las últimas convocatorias y, aunque sin ser titular ha recuperado cierto protagonismo y confianza de José Alberto, su selección no tiene compromisos internacionales en este parón de selecciones de noviembre en el que, como es habitual, la competición no se detiene en Segunda División. Ocurra lo que ocurra, JAL tendrá que gestionar sensibles bajas como la más que probable de Peio Canales y la de Jorge Salinas, que aunque se recupere de su lesión de mandíbula tendrá que viajar con la sub 19. Los internacionales Plamen Andreev Portero de la sub 21 de Bulgaria (ha alternado titularidad y suplencia), que juega el día 18 frente a Escocia. Convocatoria casi segura.

Facu González Ya ha sido convocado una vez con Uruguay, aunque sin llegar a debutar. Posible llamada, pero no está entre las más seguras.

Sergio Martínez La sub 19 se concentra del 10 al 14 en Marbella, aunque no se disputarán partidos oficiales, y ha formado parte de las primeras listas de la temporada. Convocatoria probable.

Jorge Salinas Habitual en la sub 19 de España, si no está ausente por su lesión de mandíbula será por esa concentración junto a Sergio Martínez.

Gustavo Puerta Ya ha participado en dos concentraciones con Colombia, aunque sin debutar. Los cafeteros juegan los días 15 y 18 dos amistosos ante Australia y Nueva Zelanda. Convocatoria posible, pero no probable.

Peio Canales La sub 21 tiene dos citas clasificatorias para la Eurocopa 2027, los días 14 y 18 frente a San Marino y Rumanía. Salvo lesión o sorpresa mayúscula, convocatoria segura.

Jeremy Arévalo No hay compromisos de la sub 20 o sub 21, pero el camargués está en la preselección absoluta de Ecuador. Los amistosos del día 13 ante Canadá y el 18 ante Nueva Zelanda son una oportunidad para probarle. Muy posible convocatoria, aunque no se puede asegurar.

