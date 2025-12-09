El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Imagen del entrenamiento de este martes. S. H.

El Racing prepara el partido del Leganés sin Ezkieta

El portero sufrió un tirón en la parte posterior del hombro derecho en el choque frente al Cádiz

Sergio Herrero

Sergio Herrero

Santander

Martes, 9 de diciembre 2025, 11:56

Comenta

El Racing desafió al viento Sur este martes en las Instalaciones Nando Yosu de La Albericia y comenzó a preparar el partido del sábado -18.30 horas- frente al Leganés en los Campos de Sport. Y lo hizo con una ausencia más que significativa: la de Jokin Ezkieta.

El portero navarro no saltó al terreno de juego con sus compañeros. A falta de confirmación oficial por parte del club, el arquero sufrió un tirón en la parte posterior del hombro durante la segunda parte del partido de Cádiz. En concreto, en un saque largo con la mano hacia Andrés Martín para montar una contra.

Así, en el entrenamiento defendieron la portería el habitual suplente, Plamen Andreev, y el canterano Laro. Si Ezkieta no se recupera para la convocatoria del sábado, esta será la dupla de guardametas verdiblancos.

Por lo demás, la otra baja continúa siendo la de Clèment Michelin, al que aún le quedan, por lo menos, un par de semanas más en el dique seco, aunque lo más probable es que ya haya dicho adiós a 2025 como racinguista.

Los titulares en el Nuevo Mirandilla se retiraron del terreno de juego mediada la sesión y el resto se quedaron sobre el césped preparando el próximo encuentro.

