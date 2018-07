El Racing presenta a sus dos primeros fichajes, Jagoba Zárraga e Iñaki Olaortua Roberto Ruiz «Queremos que nos ayuden a conseguir el ascenso», ha dicho el director general, Vïctor Alonso LEILA BENSGHAIYAR Martes, 3 julio 2018, 13:37

El Racing presentó esta mañana a Joseba Zárraga e Iñaki Olaortua, los dos primeros fichajes que llegaron a la entidad cántabra hace ya casi tres semanas. «Son dos apuestas a largo plazo y tenemos muchas esperanzas en su futuro con nosotros. Estamos muy contentos de estas incorporaciones y queremos que nos ayuden a conseguir el ascenso», decía el director general, Víctor Alonso, para abrir la presentación.

«Es un club histórico y tiene todo de Primera División, la afición... Todo. El Barakaldo tiene su estadio pero no es lo mismo, aquí te empujan 8.000 o 9.000 personas y a los partidos de fuera va mucha gente también. Es un club muy grande», argumentaba Olaortua, el refuerzo que llegó en primer lugar, el 16 de junio, procedente del Barakaldo. El defensa central no tiene miedo a que esa misma presión que puede ejercer la exigente afición racinguista le pase factura durante la temporada en caso de que las aspiraciones de la masa social no se vean colmadas. «A todos los futbolistas nos gusta la presión. Cuando las cosas van mal igual te molestan los pitos, pero nos motiva», explicaba el jugador que se siente preparado para soportar la responsabilidad de asumir que todo lo que no sea ganar y ascender, en el Racing es un fracaso. Él mismo se define como un futbolista «rápido, me gusta ir al corte y tengo buen juego aéreo»; y a sus 25 años cuenta con experiencia en Segunda B, donde ha disputado 63 partidos. Olaortua estará ligado al Racing hasta el 2020.

Por su parte, Joseba Zárraga llega para ocupar la portería del Racing, un puesto que, a priori, ya tiene dueño: Iván Crespo. Sin embargo el portero que procede del filial del Zaragoza, manifesto que llega «para competir desde el primer momento». A sus 21 años cree que aunque pueda resultar extraño que un equipo como el Racing contrate a un portero tan joven, puede aportar mucho. «Voy a trabajar al máximo y con humildad», recalcó. En lo que respecta sus características de juego se define como un guardamenta «rápido bajo palos» al que le gusta «salir y jugar fuera del área». El futbolista, que tiene contrato hasta 2022, es una apuesta de futuro y aún no cuenta con demasiada experiencia en Segunda División B, donde ha disputado 15 partidos.