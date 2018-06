Fútbol | Segunda B El Racing quiere a Dioni de vuelta Dioni celebra un gol durante la temporada en que vistió la camiseta del Racing. / Celedonio El malagueño ha marcado 45 goles en las dos últimas campañas con el conjunto madrileño y su regreso no sería sencillo | El club busca reforzar la delantera con el andaluz, que tiene contrato en vigor con el Fuenlabrada MARCOS MENOCAL Santander Miércoles, 27 junio 2018, 07:48

Dioni interesa al Racing. El club verdiblanco ha preguntado por el actual delantero del Fuenlabrada, que vistió la camiseta racinguista hace dos campañas. Dioni ha marcado 45 goles desde que salió de Santander, 24 y 21, respectivamente, y es uno de los atacantes más destacados de la categoría. La dirección deportiva, encabezada por Chuti Molina, ha tanteado al futbolista, aunque su regreso no será sencillo. El malagueño tiene firmado aún una temporada más con el Fuenlabrada y después del brillante rendimiento de los dos últimos cursos mucho tendrá que pujar el Racing si quiere recuperarle.

Dioni fue uno de los jugadores más importantes del Racing en la temporada 2015-2016, en la que el equipo acabó campeón de grupo, pero cayó irremediablemente ante el Reus, en un primer lugar, y con el Cádiz, en la eliminatoria definitiva. Ese curso marcó 13 goles, pero un inesperado bajón goleador en el tramo mas decisivo del campeonato propició que Dioni abandonase el Racing con un sabor agridulce. La llegada de Ángel Viadero a El Sardinero aquel verano -en 2016- simultaneando los cargos de entrenador y director deportivo acabó con el delantero viajando a Madrid. El Racing no le ofreció la renovación y firmó por el Fuenlabrada, en donde se ha convertido en un pilar. Los madrileños cayeron en el play off ante el Villarreal B, después de un año sensacional en el que incluso brillaron en la Copa del Rey al enfrentarse al Real Madrid. Dioni, con sus 21 goles, fue el autor de prácticamente la mitad de los tantos que anotó su equipo. Precisamente su capacidad goleadora es el argumento fundamental que ha cautivado a Molina. Sin embargo el compromiso que tiene firmado en Fuenlabrada es también, por otro lado, el máximo impedimento. El jugador, que ha reconocido a este periódico el interés del Racing, no ha querido hacer ninguna otra valoración al respecto. Así las cosas, el club verdiblanco tendrá que hacer una apuesta muy seria si decide ir a por el malagueño de manera prioritaria. El Fuenlabrada, aún de vacaciones a la espera de comenzar su pretemporada, tampoco se ha posicionado.

Sus números Con el Racing Jugó 35 partidos, 28 de titular, y marcó 13 goles. Con el Fuenlabrada La primera campaña (2016-17) jugó 35 partidos (33 de titular) y anotó 24 goles. La segunda campaña (2017-18) participó en 37 jornadas (34 de titular) y anotó 21 goles. Personal Tiene 28 años. Mide 1,84 m. y pesa 82 kg.

Dioni encaja en el perfil de jugador experiementado que busca el Racing. El sondeo que los nuevos responsables han hecho estas semanas atrás del mercado abarca todas las posibilidades; por un lado, y como premisa fundamental, quieren atar varios futbolistas que marquen la diferencia y aporten la consistencia necesaria para el ambicioso objetivo del ascenso. En este primer grupo, parece claro, van a centrar la mayoría de sus esfuerzos. Sin embargo -como es obvio- también será en el nicho de mercado donde más impedimentos encontrarán. Hasta la fecha se han topado con dos problemas que han echado al traste varias operaciones y han encarecido otras: contratos en vigor y duración de los futuros acuerdos. Así las cosas, el caso de Dioni se encuadra en el primer apartado. Que un jugador se quiera desvincular y su club se lo permita de un modo barato y fácil no resulta sencillo. La otra traba -la de la duración de los contratos- es una chinita en el zapato de la secretaría técnica con la que no contaba.

El Racing busca jugadores contrastados para los puestos más importantes del equipo

El caso más palpable es Jordi Figueras; el central, tercer fichaje del Racing para la próxima temporada, ha firmado por tres campaña pese a sus 31 años. Debido a la limitación de recursos -pese a la famosa carta blanca que anunció el presidente, Alfredo Pérez,- a la dirección deportiva no le queda otra que ofrecer contratos más largos en perjuicio de la cantidad de sus fichas. Esta práctica conlleva un riesgo, puesto que de no conseguirse los objetivos la plantilla se puede hipotecar en exceso.

El ataque, una prioridad

Con Dioni las cartas están encima de la mesa; el futbolista esta a gusto en Fuenlabrada, el club madrileño lo tiene firmado y es el Racing el que ha llamado a su puerta. En el presupuesto inicial que manejan en las oficinas de El Sardinero, la partida más cuantiosa corresponde a la contratación de los delanteros. En un principio, el gol es lo más cotizado en cualquier mercado que se busque. En un intento de conseguir aumentar ese montante, la secretaría busca aligerar fichas y así poder sumar recursos. Es el caso de la propuesta de salida que el club comunicó a Raúl Domínguez (portero) hace unos días y las que baraja aunque por el momento no se las ha hecho llegar a otros futbolistas con contrato.

Su eficacia goleadora, Pichichi el Grupo I la pasada temporada, le convierte en deseable

Mientras tanto, en el Racing se trabaja a dos bandas puesto que aún resta mucho por hacer. La contratación de futbolistas contrastados, como el caso de Dioni, es una de las direcciones y la de jugadores sub 23 que puedan mantener el nivel de la plantilla es la otra. El equipo filial, que trabajará a la misma hora y con el mismo método que el primer equipo, es una alternativa. La intención es incorporar jugadores que conozcan la categoría y para eso han peinado las posibilidades que ofrecen los filiales de equipos grandes.