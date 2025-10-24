El Racing registra en el Ayuntamiento su plan para modernizar El Sardinero El club presenta oficialmente el anteproyecto y el diseño de reforma integral del estadio, valorado en 68 millones de euros y con una ampliación de aforo hasta los 28.000 espectadores

El Racing ha dado hoy un paso más en su sueño de futuro. A primera hora de la mañana, el club ha registrado oficialmente en la sede electrónica del Ayuntamiento de Santander el anteproyecto, el plan director y el diseño conceptual de la reforma integral de los Campos de Sport de El Sardinero. Una entrega que marca el inicio del camino institucional hacia la transformación del estadio.

El documento, elaborado por la firma Idom, propone una remodelación completa del feudo racinguista y su entorno, con una inversión estimada de 68 millones de euros, aunque el propio club matiza que la cifra deberá «refinarse» a medida que avance la tramitación. El objetivo: modernizar el estadio, ampliar su capacidad hasta los 28.000 espectadores y abrir una gran plaza pública junto al Parque de Mesones. Un proyecto que no solo reimagina la casa del Racing, sino también su conexión con la ciudad.

La idea es ambiciosa. El estadio crecería hacia dos direcciones: hacia Mesones y hacia el Palacio de los Deportes. Los fondos norte y sur —los que miran al Palacio de Congresos y al Centro de Salud Sardinero— conservarían su estructura actual, aunque con un nuevo cierre perimetral que unifique la estética y aporte una sensación de conjunto. El resultado, según las recreaciones, sería un estadio más compacto, funcional y visualmente coherente, con un diseño pensado tanto para el aficionado como para el entorno urbano.

El Racing ha invertido 120.000 euros en la redacción de este plan director, que no se limita al estadio. El documento incluye una reflexión urbanística sobre el papel que El Sardinero desempeña en el paisaje de la ciudad, y plantea un espacio abierto, permeable y vivo durante todo el año, no solo los días de partido. Una plaza pública, precisamente, como punto de encuentro entre el deporte, la cultura y el paseo de Mesones.

En el ámbito político, el proyecto ha encontrado hasta ahora una recepción prudente. La alcaldesa de Santander, Gema Igual, ya había descartado hace unas semanas cualquier compromiso inmediato con la obra: «Ni siquiera hemos valorado esa posibilidad porque no estaba planteada», declaró tras la presentación pública del plan en el Centro Botín, a la que no acudió. En aquel momento insistió en que «no conozco el proyecto» y recordó que una intervención de esa magnitud requeriría un nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), cuya aprobación no se espera antes de 2030.

Sin embargo, el tono ha cambiado ligeramente en los últimos días. Esta semana la regidora reconocía que espera recibir el proyecto completo a lo largo de esta semana para que los técnicos municipales evaluen su viabilidad. «Queremos estudiarlo con detalle», apuntó, abriendo así una puerta al análisis institucional de una propuesta que, por primera vez, ya no es solo una idea sobre el papel, sino un expediente formal registrado. Algo que el Racing ya ha hecho hoy.

El nuevo Sardinero —si llega a materializarse— sería, según el propio plan, «una instalación moderna, sostenible y generadora de actividad económica y social». Un espacio con nuevos accesos, zonas comerciales y áreas polivalentes capaces de albergar eventos más allá del fútbol.

De momento, la pelota está en el tejado del Ayuntamiento. La presentación del proyecto en el registro es el principio de un diálogo que se prevé largo. Pero también es una declaración de intenciones: el Racing ha puesto negro sobre blanco su visión de futuro, y lo ha hecho con una propuesta concreta, registrada y lista para ser evaluada.