Fútbol | Racing Sergio Ruiz: «El Racing y mi representante están en contacto; esperemos que todo salga bien» Sergio Ruiz es junto a Aitor Buñuel e Iván Crespo uno de los jugadores que más minutos ha jugado esta temporada en Liga. / Javier Cotera Sergio Ruiz ya ha abierto las negociaciones para su renovación: «Aún queda mucho para que acabe mi contrato» | «Todo cambia si subimos a Segunda» , añade el eje, que termina contrato en 2020 MARCOS MENOCAL Santander Jueves, 29 noviembre 2018, 07:18

«El Racing y mi representante están en continuo contacto. Esperemos que salga todo bien», aseguró Sergio Ruiz este miércoles a la pregunta de cómo marcha su renovación. El cántabro se ha convertido en el pilar fundamental del equipo de Iván Ania y su continuidad es uno de los temas de conversación entre el racinguismo. Después de varias temporadas en las que La Albericia no daba los frutos de siempre, el mediocentro ha vuelto a poner en valor la cantera. Termina contrato el 30 de junio de 2020, pero el Racing quiere renovarle ya. «Esperemos que salga todo bien y que pueda seguir muchos años aquí», dice.

Ruiz reconoció que existen ya contactos entre el club y su entorno y que los responsables de la dirección deportiva -como admitieron en estas mismas páginas hace unas semanas- han puesto en marcha ya la operación para que el futbolista continúe en Santander. El propio Chuti Molina, director deportivo, afirmó en una reciente entrevista que «el club hará todo lo posible para que Sergio Ruiz triunfe en el Racing». Su rendimiento -sobre todo esta campaña- está siendo el aval prioritario para que las partes no demoren mucho un acuerdo final.

Aún le queda una temporada más por delante: «Tengo contrato otra temporada, hay que centrarse en la Segunda B y en ascender y todo cambia si estamos en Segunda. De aquí a que finalice el contrato queda mucho», señaló el canterano. Para el mediocentro verdiblanco, lo de quedarse en el Racing no deja de ser la única opción que se le pasa por la cabeza, al menos por ahora: «Cuando llegué al Racing B mi intención era subir peldaño a peldaño con el Racing; llegué y estábamos en Segunda B. Mi sueño era ir poco a poco subiendo a Primera. Triunfar en el Racing y llegar al fútbol profesional aquí, esa es la intención».

«Si uno rinde acaba jugando, y lo que tengo que hacer es no relajarme»

Ruiz finalizó aludiendo a los posibles intereses de otros clubes por hacerse con sus servicios, incluso antes de que su contrato expire. «Al final todos los rumores que han salido de otros equipos los tomo más como un elogio que como algo real. Esperemos que salga todo bien y que pueda seguir muchos años aquí».

Las noticias sobre su renovación se suceden de un tiempo a esta parte, sobre todo después de hacerse con todo merecimiento con un puesto fijo en la alineación del primer equipo. Ruiz, que contaba con muchos jugadores en su misma demarcación se ha convertido en el único indiscutible: «Hasta el momento estoy jugando todo y estoy siendo importante. El míster confía en mí. Creo que en el rendimiento y si uno rinde acaba jugando y lo que no puedo hacer es relajarme. La gente confía en mí y sé que si estoy bien voy a jugar», explicó con contundencia el cántabro. Por si fuera poco, uno de los compañeros que partían con posibilidades de discutirle su estatus en el equipo, Richie Kitoko, estará de baja de tres a cuatro semanas. «Si piensas como futbolista y eres egoista pues sí, pero somos un equipo y lo más importante es que se recupere cuanto antes».

Del derbi ya queda poco; pasó y fue lo que se esperaba: «Un partido con mucha tensión, especial, con intensidad, rivalidad y poco fútbol. Lo más importante es que lo ganamos», reconoció el jugador. También polémica, aunque Ruiz pasó de puntillas por ello: «Yo en directo no vi nada. No sé si el gol se metió con la mano o no. He visto imágenes en que sí y otras en que parece que no. A veces nos han dado y otras nos quitaron». Lo que si admitió fue que el Racing no estuvo bien, aunque con matices: «Teníamos el registro tan alto y un partido que haces mediocre parece que lo has hecho mal».