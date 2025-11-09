El Racing sigue fuerte en La Planchada

José Compostizo Astillero Domingo, 9 de noviembre 2025, 17:37 Comenta Compartir

El Racing femenino sigue haciendo valer el factor campo y este domingo se hizo con una importante victoria por 2-0 ante un Bizkerre que, en algunos momentos del partido, puso en apuros a las verdiblancas. Las de Mario Ortiz se impusieron con los goles de Naiara y María Corbacho para sumar tres puntos vitales. De nuevo, candado echado y cerrado a cal y canto. Las verdiblancas, tras cuatro encuentros disputados en La Planchada, han anotado catorce goles, mientras que no han encajado ninguno.

Racing Anna Reina, María Corbacho, Sandra, Paulita (Miriam, m.55), Irene (Naiara, m.65), Jimena (Arantxa, m.90), Luna Cavada, Esther, Xesca (Claudia, m.65), Nerea (Valen, m.65), Aitana. 2 - 0 Bizkerre Enara, Zeberio, Naroa, Cristina, Aintzane, Ainhoa (Naira, m.59), Maitena, Amets (Irati, m.77), Garazi, Paula (Julene, m. 63), Nagore (Malen, m.77) Goles: 1-0: m.71, Naiara; 2-0: m.81, María Corbacho.

Árbitro: Mario Cruz. Amonestó a Esther y Aintzane.

Salió con mucha más actitud el equipo vasco, protagonizando unas tempranas primeras llegadas reseñables: abría la veda Maitena con un buen disparo cruzado desde el interior que repelió el poste, sumándose minutos después un error defensivo de las racinguistas que aprovechó Ainhoa para rematar desde la frontal. Pero Anna Reina detuvo con seguridad.

Tras este buen inicio visitante, el partido se fue apaciguando e igualando. El dominio seguía siendo del Bizkerre, aunque las ocasiones no eran tan incisivas. Por su parte, el Racing también empezaba a finalizar sus acciones de ataque pero sin puntería. Las dos primeras fueron para Irene, aunque sus remates se marcharon rozando el poste. También lo intentó Xesca con un lanzamiento desde el vértice del área que se fue por encima del larguero.

Después de unos minutos de juego impreciso, de nuevo el conjunto de Guecho dispuso de dos claras ocasiones, ambas de Cristina. En la primera su lanzamiento lo repelió el poste y en la segunda, su remate desde el interior del área lo detuvo Anna Reina.

Las de Mario Ortiz no estaban finas en ataque, aunque en defensa se emplearon a fondo para frenar los mejores minutos del Bizkerre. Jimena tuvo una nueva oportunidad antes del descanso, pero no tuvo éxito. La posesión y el dominio con el balón fueron para el Racing. Pero el Bizkerre gozó de las mejores ocasiones. Con el resultado inicial se llegó al descanso.

El primer disparo tras la reanudación fue para Irene, que probó suerte con potencia, pero el balón se fue rozando el poste. En el 49, la tuvo Jimena en una buena acción colectiva, pero no encontró la portería con su intentona. Acto seguido, era Nerea la que la tenía pero Enara detuvo su remate.

Era un asedio local, y de nuevo Nerea, pudo desnivelar el marcador con un remate de tacón que despejó la meta visitante. Pero el Bizkerre también demostraba que seguía teniendo peligro y en el 56 estuvo a punto de marcar Paul,a con una buena contra en la que terminó disparando demasiado cruzado.

Luna Cavada vio cómo entraba sola por la derecha Naira y le filtró un pase perfecto, que aprovechó la extremo para disparar ante la meta visitante que repelió su lanzamiento. Pero el propio rechace lo recogió la delantera, para de cabeza anotar el 1-0 en el minuto 71. Diez minutos más tarde, María Corbacho amplió la diferencia al resolver una serie de rechaces en el área del Bizkerre.

Con el 2-0, el encuentro fue muriendo sin ocasiones claras para ninguno de los dos equipos, con muchas interrupciones en el tramo final, un factor que benefició a un Racing que sumó una victoria más.