Nerea, del Racing (derecha) pelea por el balón con Marta. Luis Palomeque
Segunda RFEF Femenina

El Racing suma otro triunfo en su fortín de La Planchada

Un gol de Arantxa al inicio de la segunda parte sirve para doblegar al filial del Deportivo de La Coruña

José Compostizo

José Compostizo

El Astillero

Lunes, 20 de octubre 2025, 02:00

El Racing sigue haciendo valer el factor campo y ayer se hizo con una importante victoria -la tercera en casa- por 1-0 ante un ... Deportivo de La Coruña B que no estuvo cómodo en momento alguno y jugó a remolque. Las de Mario Ortiz se impusieron con un gol de Arantxa para sumar tres puntos vitales.

