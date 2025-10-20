El Racing suma otro triunfo en su fortín de La Planchada

El Racing sigue haciendo valer el factor campo y ayer se hizo con una importante victoria -la tercera en casa- por 1-0 ante un ... Deportivo de La Coruña B que no estuvo cómodo en momento alguno y jugó a remolque. Las de Mario Ortiz se impusieron con un gol de Arantxa para sumar tres puntos vitales.

Fiel a su estilo, y sin pensar en el rival que estaba enfrente, el equipo verdiblanco saltó a La Planchada con las mismas ganas de siempre. Desde el primer minuto quiso el balón como mejor medicina para llegar al área rival y para defenderse del conjunto gallego. Con todo, a esa posesión le añadió la verticalidad, con entradas fulgurantes por los extremos para hacer daño a las coruñesas.

Así, por la banda de Ana María (que tuvo que abandonar el encuentro con una luxación en el hombro izquierdo en el minuto 35), llegaron las primeras ocasiones. A los veinticinco minutos, ganó la línea de fondo y cedió atrás para el golpeo de Sandra. El balón se marchó arriba. Dos más tarde, cambió la decisión y buscó una cesión a Xesca que finalizó con un disparo desde la frontal que detuvo la meta coruñesa, pero en el posterior rechace Irene, sola y a bocajarro, mandó el balón alto. También lo probaría Nerea, desde la frontal, aunque su golpeo se marchó fuera.

El conjunto deportivista lo intentó en los últimos compases del primer acto con un golpeo de Floriángel desde la frontal que se fue alto; mientras que, en el 39, aparecería Anna Reina por dos veces. Primero, para atrapar un disparo de la centrocampista visitante Paula y, posteriormente, para detener un lanzamiento raso de Floriángel desde el vértice del área.

Tras el descanso, el Racing salió más fuerte y fruto de ello llegó el gol del encuentro a los cuatro minutos de la reanudación. Un centro-chut desde la banda derecha de Arantxa acabó en el fondo de la red de una sorprendida Martina.