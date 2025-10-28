El racinguismo se deja sentir en Logroño

Marcos Menocal Logroño Martes, 28 de octubre 2025, 17:46 | Actualizado 18:12h. Comenta Compartir

«Sin hora». Así, sin mirar el reloj, Así es como buena parte de los aficionados del Racing se tomaban la previa del partido de Copa del Rey del Racing ante la SD Logroñés (19.30 horas, Las Gaunas). «Hemos venido por la mañana y no sé cuándo volveremos», decía Julio Arenal, mientras se ajustaba la bufanda verdiblanca al cuello. Como él, alrededor de 150 compadres racinguistas apuraban la hora del vermú en la calle Laurel y sus alrededores, bastión de la afición del Racing en tantas tardes de fin de semana y desde este martes, también entre semana. Las previsiones apuntan a que cerca de mil aficionados foráneos animarán a su equipo en el clásico campo del fútbol español en la primera tentativa copera. «Los niños sin cole y para acá que nos hemos venido», admitía Lourdes, socia de la Peña Aúpa Racing, que junto a sus dos hijos y su marido, Pedro, se vinieron a Logroño a pasar el día. Un día verdiblanco.

Sin viaje organizado pero que a buen seguro, junto con el de Gijón, puede presumir de ser el más numeroso de esta temporada. La semana escolar, que deja a los niños libres, fue la mejor excusa para que los padres pidieran un día de 'asuntos propios' y se sacasen una entrada copera.

El entramado de calles del centro de Logroño, junto a la famosa 'Laurel' se convirtió en una enjambre de racinguistas que se iba sumando a la fiesta. Algunos de los hosteleros, veteranos más de uno, lamentaban que el duelo con los del «Santander» fuera en martes. «Qué pena, si llega a ser un sábado habría habido mucha más gente», explicaba Sergio, propietario del Rincón del Vino, un local donde la carne y el vino rozan la excelencia y que el gusto por el buen yantar se comparte con el del buen fútbol.

Los racinguistas se dejaron ver desde la mañana por Logroño. Bufandas y camisetas verdiblancas para animar al Racing. Las vacaciones escolares facilitaron que muchos aficionados viajasen para el partido de Copa. 1 /

Banderas, bufandas –que a la hora del partido se agradecerán– y, sobre todo, camisas se mezclaban con algunos de los logroñeses que disfrutaban de un día de labor y que sonreían y daban la bienvenida a los 'intrusos' de Cantabria.

Este martes no hubo viaje organizado, ni apenas entradas para la demanda verdiblanca, pero la afición se buscó la vida para que no le faltase una. A las 18.00 horas, la SD Logroñés anunció que abriría las taquillas para vender localidades y muchos de los hinchas del Racing ya tenían preparado el plan. «Iremos ahora a buscar una. Ya lo sabíamos y por eso nos hemos venido sin una, porque sabíamos que la podíamos comprar», reconocía el portavoz de un grupo que apuraba una cerveza en el «bar de los champiñones, un local en la popular calle, cuyas tapas no tienen parangón.

Logroño ha vuelto a agradecer que el racinguismo haya pasado de visita por la ciudad. Seguramente se superen las previsiones, pero de lo que no hay duda es de que en Las Gaunas, será complicado diferenciar quiénes son los locales y quiénes los visitantes.