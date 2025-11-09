Contra Las Palmas en los cincuenta

Ahora no lo es tanto, pero dos mil kilómetros eran demasiada lejanía en los años cincuenta, cuando el Racing se dispuso a viajar a Gran ... Canaria para enfrentarse por primera vez a la Unión Deportiva Las Palmas. Eran los años en los que el club había resucitado su prestigio deportivo regresando a la categoría que había fundado, la Primera División, después de diez años vagando por el calvario de Segunda e incluso de Tercera. Aquel proyecto de San Martín, con la delantera mágica de Nemes, Joseíto, Mariano, Alsúa y Echeveste abriría una etapa de cinco temporadas consecutivas para disfrutar de un Racing entre los mejores equipos del fútbol español, entre ellos los canarios. En esa etapa, el Racing y Las Palmas se enfrentarían en cuatro ocasiones, dos de ellas en la temporada 51-52, en el debut de los canariones en Primera, y otras dos en la de 54-55, la del descenso del Racing.

La Unión Deportiva vivía momentos de ensueño en 1951. Se había fundado en 1949 y dos años después había subido a Primera División. Un recorrido meteórico. El 23 de septiembre de 1951, en la tercera jornada, el rival que le tocó fue el Racing. La primera parte terminó con empate a cero. A los nueve minutos de la segunda mitad, Bermúdez lanzó una falta, el balón llegó a Revuelta y su centro fue rematado por Echeveste a la red. El equipo insular empató poco después y con el resultado de 1-1 finalizó el partido. Para el Racing fue el primer positivo de la temporada. Para Las Palmas, el primer histórico punto en la máxima categoría.

El entrenador racinguista, el argentino Octavio Gerónimo Díaz, tuvo que lidiar aquella temporada con la ausencia de importantes hombres que habían determinado el ascenso y la buena actuación del reestreno en Primera. Pronto tuvo que soportar la presión de periodistas y aficionados y fue sustituido primero por un hombre de la casa, Félix Elizondo, y luego por el argentino Pascal Palomini que debutaría precisamente contra el partido que Las Palmas disputaría en los Campos de Sport el 13 de enero de 1952.

La presencia del nuevo entrenador motivó a sus futbolistas, ya que los montañeses derrotaron 4-0 a los canarios. Con algunas dudas en los primeros minutos, el equipo se desenvolvía con el temor de perder la pelota. El único gol de la primera mitad fue como consecuencia de una falta que lanzó Bermúdez. Macala recibió el balón, pero lo perdió ante la salida del portero, aunque un oportuno León lo aprovecharía para marcar. En la segunda mitad el Racing se mostró más aguerrido. A los trece minutos, Ruiz lanzó un centro adelantado que recibió León para internarse en el área, cambiar el balón de pie y con la zurda lanzar un tiro cruzado que supuso el segundo tanto. El equipo canario comenzó a sufrir la pesadez de un campo mojado y en malas condiciones y el tercer gol lo anotó Magritas recogiendo un pase retrasado de Revuelta tras una jugada iniciada por León. Y el cuarto lo metió Echeveste, resolviendo un barullo en el área creado por un centro de Macala.

La UD Las Palmas descendería en 1952, pero regresó a Primera en la temporada 54-55, enfrentándose de nuevo al Racing que había perdido parte importante de su potencial. Los jóvenes valores de la cantera, Paco Gento y Marquitos se habían ido al Real Madrid y hombres importantes como Martínez, Nando y Poli Revuelta ya no estaban. Para colmo, el genio de Rafael Alsúa se encontraba incómodo. Así se llegó a la quinta jornada, en la que Las Palmas visitaba los Campos de Sport. Decían las crónicas de la época que fue «uno de los peores partidos que se han visto en El Sardinero», pero el Racing ganó 2-1. El primer gol llegó a los 19 minutos. Fue un disparo de Arsuaga que rechazó el meta canario Beltrán y Sobrado, sobre la marcha, empujó el balón a las mallas. Con alguna ocasión racinguista más y un tiro al palo de Arsuaga se llegó al descanso. A los dos minutos de la segunda parte una buena combinación entre Alsúa y Sobrado finalizó en un disparo de León para subir el segundo gol racinguista. Y cuando la tranquilidad parecía instalarse entre los montañeses, llegaría el gol canario en una jugada que sorprendió a la defensa, obra de Ricardo que superó a Barrenechea y al meta Ortega en su salida.

Las cosas no iban bien para el Racing. Mantenerse en las posiciones de descenso provocó el cambio de entrenador y Juan Ochoa fue sustituido por Luis Urquiri. Fue una premonición el partido disputado en Gran Canaria. El Racing se lanzó al ataque y puso nerviosos a los locales cuando Sobrado adelantó a los santanderinos en el marcador. Pero la ilusión se derrumbó como un castillo de naipes. El Racing cayó por 5-1 y meses después se hundiría en Segunda División. Dos victorias, un empate y aquella dolorosa derrota fue el balance de los partidos contra Las Palmas en los felices años cincuenta.