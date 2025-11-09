El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Sobrado intenta rematar contra Las Palmas en 1954. Archivo Mazo

Contra Las Palmas en los cincuenta

El primer duelo ante los insulares llegó tras el regreso a la élite

Raúl Gómez Samperio

Raúl Gómez Samperio

Domingo, 9 de noviembre 2025, 09:14

Ahora no lo es tanto, pero dos mil kilómetros eran demasiada lejanía en los años cincuenta, cuando el Racing se dispuso a viajar a Gran ... Canaria para enfrentarse por primera vez a la Unión Deportiva Las Palmas. Eran los años en los que el club había resucitado su prestigio deportivo regresando a la categoría que había fundado, la Primera División, después de diez años vagando por el calvario de Segunda e incluso de Tercera. Aquel proyecto de San Martín, con la delantera mágica de Nemes, Joseíto, Mariano, Alsúa y Echeveste abriría una etapa de cinco temporadas consecutivas para disfrutar de un Racing entre los mejores equipos del fútbol español, entre ellos los canarios. En esa etapa, el Racing y Las Palmas se enfrentarían en cuatro ocasiones, dos de ellas en la temporada 51-52, en el debut de los canariones en Primera, y otras dos en la de 54-55, la del descenso del Racing.

