Equipo racinguista en los Campos de Sport antes del partido de promoción de 1970. Archivo Mazo

La primera pugna contra el Cádiz

Una derrota en la eliminatoria por el ascenso se vio compensada por el éxito en la repesca

Raúl Gómez Samperio

Raúl Gómez Samperio

Domingo, 7 de diciembre 2025, 07:59

El peso de la responsabilidad a veces entorpece a los futbolistas. Aquellos que se evaden de esos pensamientos son los que pueden guiar al equipo ... hacia el deleite del juego y del triunfo. Pero aquella promoción de ascenso contra el Cádiz suponía una carga demasiado difícil de aligerar. Fue la primera pugna del Racing contra el Cádiz en un partido oficial, un ida y vuelta en junio de 1970. El conjunto montañés había sufrido uno de los más dolorosos reveses de su historial deportivo, no solo por estar jugando en Tercera (lo que ahora sería la Primera RFEF), sino porque por primera vez no pudo recuperar la categoría en la siguiente campaña. Dos años en el infierno habían sido demasiado; tres era impensable para los buenos aficionados. Así que el ascenso era más que una obligación.

