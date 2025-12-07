El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Asier Villalibre firma autógrafos en Cádiz. RRC

La recta final de una semana eterna

Viajes. El Racing, que llegó ayer a Cádiz pasadas las nueve y media de la noche, concluirá después de la medianoche de hoy cinco días de constantes e incómodos desplazamientos

Aser Falagán

Aser Falagán

Santander

Domingo, 7 de diciembre 2025, 01:00

Comenta

Tras el partido de las dos de la tarde, el Racing estará en Santander hacia la medianoche, poniendo así fin a cinco rocambolescos días como ... consecuencia de los horarios que LaLiga y la Federación Española (y en este segundo caso sin operadores televisivos por medio) fijaron para sus compromisos ante la Ponferradina y en el Nuevo Mirandilla. Solo 62 horas separaban el final de uno del inicio del otro, con una compleja concatenación de desplazamientos intercalados. Al final, con la prórroga, el tiempo entre una y otra cita va a ser incluso menor.

