José Alberto, junto a Manu Hernando en una sesión. Roberto Ruiz

«Respeto la opinión de todo el mundo y pido respeto hacia mí»

José Alberto opta por no responder a Luis Miguel Ramis, después de las críticas del entrenador del Burgos al técnico del Racing

Sergio Herrero

Sergio Herrero

Santander

Viernes, 28 de noviembre 2025, 13:45

Comenta

Con la posibilidad de haberlo reposado durante unos días, José Alberto eligió no responder a Luis Miguel Ramis, después de que el técnico del ... Burgos criticase al racinguista por su posición tras el arbitraje en El Plantío. «No quiero contestar a nadie. Lo único que quiero comentar sobre esto es que respeto la opinión de todo el mundo y pido respeto hacia mí. En mi carrera siempre he respetado la labor arbitral, de entrenadores, de rivales, y el respeto que tengo yo lo pido para mí», afirmó.

