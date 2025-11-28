Con la posibilidad de haberlo reposado durante unos días, José Alberto eligió no responder a Luis Miguel Ramis, después de que el técnico del ... Burgos criticase al racinguista por su posición tras el arbitraje en El Plantío. «No quiero contestar a nadie. Lo único que quiero comentar sobre esto es que respeto la opinión de todo el mundo y pido respeto hacia mí. En mi carrera siempre he respetado la labor arbitral, de entrenadores, de rivales, y el respeto que tengo yo lo pido para mí», afirmó.

Justificó su decisión de no entrar a valorar el arbitraje tras la victoria de Burgos porque «lo único que quería era hablar de lo futbolístico, porque el equipo habia hecho un buen partido». Para hablar del árbitro «están los videos del CTA, que son magníficos para que la gente tenga claro el por qué de las cosas». Eso sí, insistió en que «aquí cada uno juega las cartas como quiere y yo diré lo que me apetezca en cada momento, siempre con respecto».

El domingo llega el Eibar a Santander, en una semana con tres encuentros y dos viajes muy complicados. Eso, según el míster, no condicionará el once para recibir al cuadro armero. «Son tres partidos que nos motivan. Nuestro objetivo es ganar los tres partidos y para eso va a ser muy importante toda la plantilla. La gente está muy bien, con muchas ganas. El primero objetivo es el del Eibar y después ya pensaremos en el del jueves (Ponferradina, en Copa) y el del domingo siguiente (Cádiz)».

Michelin está descartado. Ahora sufre un problema en el gemelo, diferente a lo que le tuvo entre algodones la semana anterior. Esto parece que le tendrá más tiempo en la enfermería. El francés pasó la sesión de ayer con el psicólogo del club. «Ha sido una pena, porque Clem había hecho dos sesiones buenísimas hasta lesionarse. No es una recaída, es en otra zona. Son estas cosas que son difíciles de explicar. Lo vamos a perder durante un tiempo, que es una pena, porque estaba volviendo a un gran nivel y esperamos mucho de él», comentó.

Además, sobre el poder contar con la mayor parte de la plantilla, el asturiano dijo que «para un colectivo es vital tener conjunto, no sólo para jugar, sino para conocerse entre ellos. Nuestra identidad como equipo va en esa línea. El que no haya parones hasta el mes de marzo es importante para crecer como equipo».

Respecto a Arana, José Alberto dijo ver al canario «cada vez mejor. Está trabajando bien, en buena línea. A un buen tono físico. Ha aparecido la figura de Asier Villalibre, siendo un jugador muy importante para el equipo. La irrupción de Jeremy, que nos está poniendo las cosas muy difíciles. Y ahora la irrupción de Arana, que está muy bien. Es díficil elegir. Tenemos tres puntas de un magnífico nivel. Todos los equipos que queremos estar ahí tenemos grandes jugadores; ellos tienen que rendir, ser fiables en el campo, tener regularidad y, en función de su rendimiento, van a tener más o menos minutos».

Para el míster, «el Eibar es un equipo muy bien armado, con una identidad muy clara. Me gusta la labor de Beñat San José, que está desempeñando un gran trabajo. Es un partido muy exigente para nosotros».

Tendrá que buscar un sustituto para Maguette Gueye. Aldasoro, Íñigo Sainz-Maza y Sergio Martínez son los aspirantes. De momento, no suelta prenda. Sólo comentó que «nunca» piensa «en la gestión de minutos para hacer una alineación. Pienso en el mejor equipo para ganar. Pienso en los que empiezan y los que terminan. Intentaremos elegir a los mejores para ganar el partido».