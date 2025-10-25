El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Javier Cotera
Fútbol

La revancha del líder

Tras una primera parte de más dudas, el golazo de Jeremy abrió el camino hacia una segunda parte de puño sobre el tapete y remontada ante un Mirandés al que el Racing tenía ganas

Sergio Herrero

Sergio Herrero

Vitoria

Sábado, 25 de octubre 2025, 23:37

Comenta

Tres derrotas y un empate. Diez goles en cuatro partidos. La eliminación del play off. El Mirandés se convirtió la temporada pasada en la auténtica ... bestia negra del Racing, de José Alberto, de Íñigo Vicente, de toda la parroquia verdiblanca. Y, aunque en distintas circunstancias y en un escenario casi neutral, los cántabros se cobraron parte de su revancha con una remontada que les afianza en el liderato. Dubitativo en la primera mitad ante un rival que supo cortar el juego –28 faltas hicieron los locales–, cuando logró darle continuidad al juego puso la flecha hacia arriba para imponer su ley. José Alberto vio lo que todo el mundo en el partido contra el Deportivo. El mejor Racing de la temporada. Así que cambiar algo no tenía mucho sentido. Quizá algún matiz, como lo de Pablo Ramón en el lateral, que funcionó bien. Pero el asturiano dio continuidad a todo. Así que poco más se puede comentar de la alineación.

