La revancha del líder

Tres derrotas y un empate. Diez goles en cuatro partidos. La eliminación del play off. El Mirandés se convirtió la temporada pasada en la auténtica ... bestia negra del Racing, de José Alberto, de Íñigo Vicente, de toda la parroquia verdiblanca. Y, aunque en distintas circunstancias y en un escenario casi neutral, los cántabros se cobraron parte de su revancha con una remontada que les afianza en el liderato. Dubitativo en la primera mitad ante un rival que supo cortar el juego –28 faltas hicieron los locales–, cuando logró darle continuidad al juego puso la flecha hacia arriba para imponer su ley. José Alberto vio lo que todo el mundo en el partido contra el Deportivo. El mejor Racing de la temporada. Así que cambiar algo no tenía mucho sentido. Quizá algún matiz, como lo de Pablo Ramón en el lateral, que funcionó bien. Pero el asturiano dio continuidad a todo. Así que poco más se puede comentar de la alineación.

Mirandés Nikic, Novoa (Marino, min. 70), Juan Gutiérrez, Martín (Petit, min. 79), Thiago, Carlos Fernández, Álex Cardero (Ettien Eto'o, min. 76), Marí (El Jebari, min. 76), Pablo Pérez, Barea (Tamarit, min. 70) e Córdoba. 1 - 3 Racing Ezkieta, Mantilla, Mario, Facu, Pablo Ramón, Maguette Gueye (Íñigo Sainz-Maza, min. 71), Puerta, Andrés Martín (Javi Castro, min. 83), Íñigo Vicente (Suleiman, min. 83), Peio Canales (Yeray, min. 89) y Jeremy (Villalibre, min. 71). Árbitros Árbitro principal: Andrés Fuentes (C. Valenciano). // lenciano).VAR: David Gálvez (C. Madrileño). // Asistentes: Carlos Martínez (C. Valenciano) e Iván Hernández (C. Castellano-Manchego). // Cuarto árbitro: Manuel Camacho (C. Andaluz).

Goles 1-0, min. 29: Álex Cardero. 1-1, min. 44:Jeremy. 1-2, min. 58: Peio Canales. 1-3, min. 72:Villalibre.

Tarjetas amarillas: A los locales Córdoba, Carlos Fernández y Marí y a los visitantes Gustavo Puerta y Maguette Gueye. También al entrenador del Mirandés, Fran Justo.

Lo de este sábado fue como encontrarse a un conocido en un lugar en el que no esperas. El Mirandés y Anduva son un ser indivisible. Parte del mismo enemigo futbolístico. El equipo burgalés llegaba sufriendo fuera de su zona de confort y el Racing debía aprovechar, además, la holgura ambiental que da un inmenso Mendizorroza para la correosa afición rojilla.

Esos eran una parte de los condicionantes. La otra, el espíritu de revancha racinguista después del repaso que le pegaron los burgaleses la pasada temporada. Pese a que, bajo la misma camiseta, como decían los Celtas Cortos, «ya no queda casi nadie de los de antes».

Arrancó apretando el Racing por la banda derecha, con una internada de Andrés Martín que rascó un córner y una punterita con poco ángulo de Maguette Gueye que encontró un rival en el primer palo. Respondió el Mirandés con un tiro de falta de Pablo Pérez que atrapó Ezkieta sin problemas.

Pero eso intentucos. Dejen paso al killer. Íñigo Vicente encontró a Jeremy por el pasillo y el zurdazo del camargués puso en aprietos a Nikic. El Racing ron daba el área jabata y Andrés Martín probó su césped dos veces. Cuerpo a tierra. El sevillano pidió sendos penaltis que los jueces no estimaron. Precisamente, otra llegada del de Aguadulce terminó con un tiro raso de Peio Canales, a las manos de Nikic.

El dato 27 goles en once partidos lleva anotados elRacing en lo que va de temporada

Sin embargo, el Racing, pese al notable alto frente al Deportivo, aún tiene materias con el Necesita Mejorar en boli rojo. Con muy poco, el Mirandés tuvo las dos ocasiones más claras hasta el momento. Primero, un centro lateral al segundo palo lo cabeceó Carlos Fernández y el balón botó sobre el travesaño. En la siguiente, Facu González salvó al Racing del estropicio con una oportuna segada ante el remate de Álex Cardero tras el pase de la muerte de Carlos Fernández. Unas molestias de Ezkieta en el brazo izquierdo intentaron parar el arreón del Mirandés. Tiempo muerto. Aunque con poco resultado: un tiro de Thiago desde la frontal que buscaba la escuadra se marchó fuera. A ver si la bestia iba a seguir siendo negra aunque la cambiasen de hábitat.

Andrés Martín andaba en plan correcaminos. Estaba encontrando pasillo y, después de un despeje de Maguette Gueye, el andaluz metió la directa hacia el área, recortó hacia dentro y su tiro, pese a la rosca, se marchó fuera por el segundo poste.

Fue una carrera aislada. El Mirandés se había quitado todos los complejos de encima y el Racing se parecía más al de las dudas que al de las certezas. Y se veía venir. Defensa blandita, Pablo Ramón que no mete la pierna y Álex Cardero bate a Ezkieta. Andrés Martín, desesperado, intentaba buscar soluciones o consuelo en el banquillo, junto a José Alberto.

El sevillano combinó con Íñigo Vicente para que el vasco rematase flojo, abajo, a las manos de Nikic. Y tenía pinta de que no iba a pasar nada más en la primera parte entre parones, faltas y frustraciones. Hasta que Jeremy 'Nazario' agarró la pelota por la derecha, ganó el área, se fue explorando con potencia hacia el centro, repartiendo fintas y, cuando encontró el hueco, la endosó con la izquierda para hacer el empate. Donde duele y cuando duele: al borde del descanso.

Aunque Villalibre comenzó a calentar antes del intermedio, el míster no implementó cambios de cara a la segunda mitad. En lo nominal, porque cuando se puso el balón en juego, Mantilla recibió en el centro de la zaga y abrió la pelota a un Pablo Ramón ahora de lateral derecho.

De inicio, el Racing recuperó el dominio, aunque le costaba materializarlo en ocasiones. Un tiro de Íñigo Vicente se topó con las piernas de un rival y le llegó, fácil, a Nikic. Pero fue cierto espejismo, porque, de repente, el Mirandés le hizo pegar un paso atrás a los verdiblancos. Un lanzamiento lejano de Marí se estrelló en el lateral de la red.

Llegar y marcar el tanto

«Carga eléctrica», decía un anuncio de la 'U' televisiva en el momento en que Peio Canales robó cerca de la frontal. Abrió hacia la derecha y, para chispazo, el cambio de ritmo de Andrés Martín, que le hizo un roto a la zaga del Mirandés con un recorte fantástico. El centro, tras varios rebotes, lo enchufó Peio Canales al fondo de la red.

Empezó el tiempo del buzo, el pico y la pala, para mantener el resultado a resguardo. Y, pasado un rato, José Alberto sustituyó al amonestado Maguette Gueye y a Jeremy y dio entrada a Íñigo Sainz-Maza y Villalibre. El vasco, el primer balón que tocó, fue para hacer gol. Un gran pase de Íñigo Vicente dejó a Peio Canales con el balón ante Nikic. Villalibre acompañaba por la derecha y Canales compartió con el búfalo, que sólo tuvo que empujar. Y se lo reconoció. Con el dedo le dijo algo así como «es tuyo».

El Racing ya empezó a jugar más cómodo. A gusto. Sin presión. Y la grada verdiblanca soltó toda la frustración guardada la temporada pasada. Y, para descargar, entonó 'La Morocha', esa canción que el Mirandés usaba para celebrar sus éxitos el pasado curso. Mientras, una llegada de Pablo Ramón, el balear lo culminó con un tiro con poca fe que se marchó demasiado cruzado.

Andrés Martín cayó tendido al terreno de juego y José Alberto se apresuró para hacer un par de cambios. Suleiman Camara y Javi Castro reemplazaron al andaluz y a Íñigo Vicente. Al de Derio, ex del Mirandés, la afición local le dedicó una sonora pitada, a la que el futbolista respondió llevándose la mano a la oreja. Algo que no gustó al banquillo local, que se lo recriminó. Yeray fue el último en entrar para dar salida a Peio Canales.

No dio para mucho más el encuentro. Apenas un acercamiento del Mirandés que no cambió el marcador. y el Racing se marchó de Mendizorroza con tres puntos más que le hacen más líder en lo alto de la clasificación. Y también, con Andrés Martín con una bolsa de hielo colgando del cuádriceps. Que no sea grave... Al final, en el vestuario verdiblanco se escuchaba tremenda fiesta, con especial protagonismo para '¡Jere, Jere!'.