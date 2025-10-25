Del rojillo al verdiblanco

Hace algo más de cinco años, en el mes de julio de 2020, que se pudo presenciar la imagen en la sala de prensa de ... Anduva, en plena pandemia, con Chema Aragón, entonces director deportivo del Mirandés, el presidente rojillo Alfredo de Miguel y quien se presentaba como nuevo entrenador mirandesista, José Alberto. El Racing se enfrenta a los jabatos exmirandesistas en sus filas y notables ganas de revancha por todo lo acontecido la pasada temporada, cuando el modesto pudo siempre con el contrario.

Aragón ha asumido este verano las riendas de la dirección deportiva, después de un fugaz paso por el Elche que duró unas semanas y tras haber triunfado en el Mirandés, al ascender a su primer equipo y lograrlo mantener posteriormente con una semifinal de Copa incluida. Quiso abandonar el barco un año antes de concluir su contrato, pero el mandatario no le dejó que se fuera si el Oviedo, que era el que más pujó por él, no pagaba la totalidad de su cláusula de rescisión (un millón de euros). No lo hizo y cumplió seis años en el club. Primero, como ojeador y tras la marcha de Jesús Seba se puso al frente del organigrama deportivo.

Con José Alberto, otro exmirandesista como Pablo Álvarez, que también fue su segundo en Anduva, en el banquillo. Forma con Aragón el tándem deportivo que quiere llevar a los de Santander a la élite. El de Oviedo dirigió al Mirandés durante la campaña 2020/21. No obstante, el asturiano, al igual que su plantilla, tendrá a buen seguro una espina clavada tras lo acontecido sobre el césped el ejercicio pasado, donde el Mirandés demostró ser superior a su adversario. Los datos, una vez más, no engañan.

Pablo Ramón, en su época en el Mirandés. Íñigo Vicente, en su época en el Mirandés. 1 /

Hoy se peresentará como líder y referencia en la categoría para medirse a un penúltimo clasificado que sólo ha sumado un punto en sus cuatro encuentros como local en el exilio de Mendizorroza. Las trayectorias son diferentes, pero dos jugadores con pasado en el club de Anduva repiten presencia en El Sardinero: Íñigo Vicente y Sangalli, este último ausente por cumplir su segunda partido de sanción tras su expulsión en Gijón. Quien sí estará es Íñigo Vicente, referencia verdiblanca como lo fue antes en Anduva.

A ellos dos se ha sumado esta temporada, una incorporación posibilitada por la llegada de Chema Aragón, el defensa central Pablo Ramón. Dejó una magnífica imagen en Miranda el curso 2023/24 al tratarse de un central sobrio, pero al mismo tiempo de calidad y elegante para sacar la pelota jugada desde atrás. Es otro que ya tiene un papel preponderante en la zaga y a quien JAL prueba ahora también como lateral

En definitiva, mucho pasado jabato en el Racing, aunque en la mayor parte de los casos ya difuminado por el paso del tiempo y la identificación verdiblanca.