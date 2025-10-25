El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Chema Aragón presenta a José Alberto como entrenador del Mirandés, con el presidente entre ellos

Del rojillo al verdiblanco

Historia ·

Aunque siempre de forma indirecta, Anduva ha sido en cierto modo vivero para el Racing. Por allí pasaron algunos de sus grandes valores dentro y fuera del campo

Ángel Garraza

Sábado, 25 de octubre 2025, 02:00

Hace algo más de cinco años, en el mes de julio de 2020, que se pudo presenciar la imagen en la sala de prensa de ... Anduva, en plena pandemia, con Chema Aragón, entonces director deportivo del Mirandés, el presidente rojillo Alfredo de Miguel y quien se presentaba como nuevo entrenador mirandesista, José Alberto. El Racing se enfrenta a los jabatos exmirandesistas en sus filas y notables ganas de revancha por todo lo acontecido la pasada temporada, cuando el modesto pudo siempre con el contrario.

