Jorge Salinas durante el entrenamiento. Alberto Aja

Salinas se ejercita en solitario

El canterano salió al fin al terreno de juego, aunque trabajó al margen del grupo

Sergio Herrero

Sergio Herrero

Santander

Jueves, 6 de noviembre 2025, 14:25

Jorge Salinas vio al fin la luz del sol y entrenó sobre el terreno de juego después de varias semanas en la oscuridad del gimnasio a causa de la fractura en la mandíbula que sufrió en el partido ante el Sporting.

Sin embargo, el canterano trabajó al margen del resto del grupo, junto al preparador físico recuperador, Hugo Camarero. Por lo tanto, a jueves, es muy poco probable que el zaguero verdiblanco entre en la convocatoria para el partido del domingo -14.00 horas- ante Las Palmas.

Mientras tanto, José Alberto y los suyos trabajaron a una intensidad muy alta en la preparación del encuentro ante un rival directo en la lucha por el ascenso. El técnico asturiano realizó varias pruebas, en busca de reemplazo para los dos habituales que no podrán estar en las islas tras ver su quinta cartulina amarilla frente a la Real Sociedad B: Mantilla e Íñigo Vicente.

