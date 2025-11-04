El seleccionador de Ecuador llama «a la prudencia» con Jeremy

El seleccionador de Ecuador, en rueda de prensa, dio a entender que aún no es el momento del racinguista Jeremy en la selección absoluta de ... Ecuador, pero tampoco dijo tajantemente que el máximo goleador de Segunda División no vaya a ser convocado para los dos partidos amistosos que la 'Tri' tiene en la ventana de compromisos internacionales de la próxima semana.

Sebastian Becaccece, cuestionado una vez más por la figura del camargués, afirmó conocer bien al futbolista. «Vi todo el proceso de de ese mes de trabajo con la sub 20, que le había costado un poquito, más que nada la altura, pero siempre se observó esa técnica».

«Ahora viene de hacer muchos goles, algo que es muy importante, en una Liga que conozco muy bien, porque estuve un año (fue técnico del Elche) y sé la exigencia que tiene. Lo estamos siguiendo muy de cerca y tendrá que sostenerlo en el tiempo. Llamo siempre a la prudencia», comentó. Así que parece que el canterano verdiblanco no estará en la lista que el seleccionador debe hacer pública este sábado. Pero tampoco está descartado y el técnico argentino sigue haciendo hincapié en que el principal debe de su equipo está en el área rival. «Nosotros tenemos casi un 80% de la lista para el Mundial definida. Estamos muy convencidos de lo que venimos haciendo en el proceso, porque con este grupo vamos a cualquier lado. Seguramente se pueden mejorar un montón de cosas, como hacer más goles, pero los chicos están haciendo más goles», afirmó Beccacece. Precisamente ver puerta es lo que está haciendo Jeremy, con siete tantos en doce jornadas en Segunda División.

A Ecuador le restan seis encuentros preparatorios antes de la cita planetaria, tiempo que tiene el camargués para convencer a Becaccece. «Estamos hablando de que hay 11 jugadores que todavía seguimos evaluando, seguimos probando, seguimos conociendo», dijo el entrenador. Y anunció que en la lista del sábado habrá «tres o cuatro nombres que no han estado en el proceso». Uno de ellos puede ser Jeremy, que, en ese caso, se perdería el partido frente al Granada –sábado 15, 21.00 horas, Campos de Sport–. Ecuador se enfrentará en la próxima ventana a Cánada y Nueva Zelanda.