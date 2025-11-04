El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Jeremy, tras marcar uno de sus goles al Almería. Carlos Barba

El seleccionador de Ecuador llama «a la prudencia» con Jeremy

Sebastian Becaccece no aclara si citará al racinguista para los próximos amistosos, cuya lista debe hacer oficial el sábado

Sergio Herrero

Sergio Herrero

Santander

Martes, 4 de noviembre 2025, 13:47

Comenta

El seleccionador de Ecuador, en rueda de prensa, dio a entender que aún no es el momento del racinguista Jeremy en la selección absoluta de ... Ecuador, pero tampoco dijo tajantemente que el máximo goleador de Segunda División no vaya a ser convocado para los dos partidos amistosos que la 'Tri' tiene en la ventana de compromisos internacionales de la próxima semana.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Vecinos de El Sardinero se posicionan también contra el derribo del Hotel París
  2. 2

    Muere Rafa Pastor, el técnico del ascenso del Teka
  3. 3

    Viajar por Cantabria se complica otra vez por obras que afectan al tren y a la A-67
  4. 4

    La alcaldesa de Santander, sobre el macrobotellón de Pombo: «Actuar o prohibir es imposible»
  5. 5 Cartes vuelve a apostar por el Parque Mágico, la decoración del Camino Real y el Mercado de Navidad
  6. 6

    Cabezón de la Sal traerá desde México los restos de Matilde de la Torre
  7. 7

    La Roma estudia llevarse a Jeremy
  8. 8

    Gema Igual se suma a la petición de fondos para repatriar al cántabro hospitalizado en Vietnam
  9. 9

    Midea asume el día a día de Teka con una producción a la baja y ERTE en Santander
  10. 10

    Suances denunciará varias instalaciones ilegales en el entorno de la playa de Tagle

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes El seleccionador de Ecuador llama «a la prudencia» con Jeremy

El seleccionador de Ecuador llama «a la prudencia» con Jeremy