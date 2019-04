Racing / Fútbol La sequía del '9' dura mes y medio El último gol de Barral, Segovia o Jon Ander, sin que fuese de penalti, llegó el 16 de febrero SERGIO HERRERO y MARCOS MENOCAL Santander Jueves, 4 abril 2019, 07:17

El pasado 16 de febrero, en Tabira, Jon Ander le marcó dos goles a la Cultural de Durango. Fue la última vez que uno de los delanteros racinguistas vio puerta en jugada, ya que desde entonces, David Barral y Dani Segovia sólo han sido capaces de anotar desde el punto de penalti. Y sin el máximo goleador verdiblanco, lesionado de larga duración, el director deportivo, Chuti Molina, continúa en su búsqueda de un ariete que sirva de empujón para el ataque del equipo de Iván Ania en este tramo decisivo de la temporada.

Seis tantos ha marcado el Racing en los últimos cinco encuentros. Sergio Ruiz; Dani Segovia, de penalti; Cayarga; Cejudo, Quique Rivero, también desde los once metros; lo mismo que David Barral en Calahorra y el último, de Nico Hidalgo en Lezama. Pero los delanteros racinguistas andan con la pólvora mojada y el equipo verdiblanco, pese a su demostrada pegada y el importante reparto de la responsabilidad goleadora entre casi todos sus componentes, echa de menos la aportación de los llamados a ser verdaderos protagonistas del área.

Sin Jon Ander, Iván Ania se ha quedado únicamente con Barral y Segovia para la demarcación, a la espera de lo que pueda hacer Chuti Molina en este improvisado mercado de fichajes. La grave lesión del vasco le ha abierto la posibilidad al club de incorporar a un delantero con vistas a que se pueda reforzar el puesto de cara al play off. El gaditano sigue lejos del nivel que se espera de él. Salvo en el partido frente al Vitoria, en el que demostró una eficacia imponente con tres goles y un balón al palo, su bagaje en los otros ocho encuentros disputados es de un tanto de penalti y otra pena máxima fallada -frente al Real Unión-. Un rendimiento que, de momento, deja fría a la parroquia racinguista.

Delanteros Jon Ander El vasco ha dicho adiós a la temporada por una inoportuna lesión de rodilla. Su entrega y efectividad le convirtió en uno de los ídolos de la afición. Marcó diez goles y su esfuerzo sobre el campo le reportaba rédito a un Racing al que los rivales se le cierran más de la cuenta. 10 goles marcó antes de caer lesionado. Ninguno de penalti. Alguno de ellos decisivos, como el que supuso el triunfo ante el Mirandés. Dani Segovia Su dominio aéreo y su capacidad para jugar de espaldas a portería le hicieron ganarse el puesto al principio de temporada y en determinados encuentros. Las lesiones, dos problemas musculares, le han impedido rendir con regularidad y aportar más. Ahora está disponible. 6 goles. Ha sido el encargado de los penaltis y no le ha temblado el pulso cuando su lanzamiento era decisivo. Tiene personalidad. David Barral El gaditano es el jugador franquicia. Su trayectoria le coloca como uno de los delanteros más cotizados de la categoría. Sin embargo, hasta la fecha no se ha destapado. Tiene aún siete jornadas para recuperar la chispa que su equipo necesita. 4 goles. Marcó un 'hat trick' ante el Vitoria y otro tanto más de penalti en Calahorra.

Mientras tanto, Dani Segovia ha ganado algo de protagonismo en las últimas semanas después de probar la grada durante varios partidos, aunque permanece a la sombra de un Barral llamado a ser el delantero diferencial del equipo. Anotó el tanto de penalti en Langreo, que supuso el sexto del campeonato liguero -marcó otro en Copa- para él, pero no ve puerta en jugada desde el 18 de noviembre, cuando el Racing empató en Tudela. Exactamente, una vuelta de la competición ya que el Tudelano es el próximo rival del Racing este fin de semana. El madrileño tiró del carro al principio de temporada; su dominio del juego aéreo y contundencia le convirtió en la referencia en ataque, sobre todo cuando los rivales se encerraban más de la cuenta o los campos tenían dimensiones reducidas. Además, Segovia se lesionó en dos ocasiones este curso, situación que le impidió rendir con regularidad y perder su puesto. Lo cierto es que tampoco es fácil la vida para los delanteros racinguistas en un equipo que carece de acierto en los balones al área, de ahí que los futbolistas de segunda línea tengan un mayor protagonismo de cara a la portería rival. Ahí está Sergio Ruiz, que con seis goles es uno de los máximos artilleros de la plantilla. Es indudable que el equipo tiene multitud de virtudes por ello es el conjunto que más tantos lleva de la categoría. Sin ir más lejos, salvo Olaortua y dos de los fichajes de invierno, Mario Ortiz y Redru, el resto ha marcado un tanto al menos. Laterales, centrales... Todos. Algo inédito.

Es difícil de entender que en un equipo que suma 59 goles en 31 jornadas (a 1,9 por partido) sus delanteros no vean puerta con facilidad. En la primera parte de la temporada, la eficacia goleadora era mayor y la cantidad de tantos por encuentro más elevada. Tras el ecuador de curso las victorias se mantienen, pero los registros goleadores decrecen. Y en parte es porque el '9' está negado. A Jon Ander poco más se le podrá pedir ya, pero mientras estuvo fue el más resolutivo. El caso que preocupa más que nada es el de Barral, que con la vitola de ser el jugador franquicia no termina de demostrarlo. «El entrenador me pide que esté en el área. Que cuando tenga una que la meta», admitía el pasado sábado en Lezama. Apenas gozó de una sola ocasión de gol. Si no las tiene no las puede meter. Nada que objetar. Parece que Iván Ania le quiere cerca de la portería y que el fútbol por fuera lo hagan otros. Con esta filosofía se traiciona un poco el estilo que al gaditano le hizo famoso en la Liga española, pero el técnico manda. Aún con todo, Barral necesita ponerse bien. Su estado de forma no es el mejor para un play off decisivo, aunque restan siete semanas en las que todo puede cambiar. «Si me llegan balones, los marcaré. Tengo confianza y los goles entrarán», añadía el delantero. No va de farol; ante el Vitoria le llegaron y no falló, pero cuando es él el que tiene que buscarlos le falta recorrido. Nada que no pueda arreglar un mes y medio de entrenamientos exigentes.

Sin prisa, pero...

Ania siempre es positivo y el racinguismo lo agradece. «Si no están los delanteros tenemos a Noguera, Cejudo, Lombardo cuando se recupere o el propio Nico Hidalgo que pueden jugar allí con velocidad», señaló la pasada semana. Es una opción que maneja, pero no es su prioridad. Su equipo necesita un delantero que no empañe -por si acaso- todo lo bueno que se ha hecho hasta ahora.

Las cosas del fútbol. Mientras tanto, dos de los delanteros que salieron en el mercado invernal han encontrado fuera de Santander la pólvora que les faltó aquí. El cedido Mario Soberón hizo el domingo frente al Mirandés su quinto gol con el Amorebieta. Por su parte, César Díaz logró la misma cifra con el empate del Castellón frente al Hércules. Los dos exracinguistas salieron de Santander rumbo a Amorebieta y Alicante hace diez jornadas y su eficacia ha sido casi máxima. Es más, su llegada se ha convertido en talismán, como es el caso del canterano que aterrizó en un equipo en caída libre, con ocho partidos seguidos sin ganar y de repente ha firmado otros ocho puntuando con el cántabro como delantero. Caprichos del destino. Hasta César Díaz, que durante su última etapa como verdiblanco apenas vio puerta el aire del Levante parece haberle despertado.

Chuti Molina sigue sondeando el mercado, tras la negativa de Mario Barco, del Cádiz, a firmar por el Racing. Esta semana se encontró con otro varapalo al contestarle que no el Athletic B a la petición de cesión de Asier Villalibre, el otro candidato. El mercado es reducido y el tiempo va pasando, por lo que el director deportivo tiene una complicada misión para cubrir la baja del lesionado Jon Ander. El responsable técnico del club tendrá aún dos semanas para cerrar una incorporación cuando sea dada oficialmente de baja la licencia del futbolista alavés. Es decir, hasta la primera semana de mayo. No habrá duda de que vendrá uno, pero apenas le va a dar tiempo a calentar para el play off.