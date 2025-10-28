Logroñés-Racing y Tropezón-Cultural Leonesa
Sigue en directo los partidos de los equipos cántabros en la Copa del Rey
El Racing juega en La Rioja contra el Logroñés y el Tropezón se enfrenta en casa contra la Cultural Leonesa
Santander
Martes, 28 de octubre 2025, 18:47
19:01
Logroñés 0 - Racing 0
19:00
Tropezón 0 - Cultural Leonesa 0 (20.00 h.)
