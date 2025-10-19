Sigue el minuto a minuto del Racing-Deportivo

Secciones
RAC
DEP
Santander
Domingo, 19 de octubre 2025, 15:47
4-2-3-1
Jokin Ezkieta
portero
Álvaro Mantilla
defensa
Pablo Ramón
defensa
Facundo González
defensa
Mario García
defensa
Maguette Gueye
centrocampista
Aritz Aldasoro
centrocampista
Andrés Martín
delantero
Peio Canales
centrocampista
Iñigo Vicente
delantero
Asier Villalibre
delantero
4-4-1-1
Germán Parreño
portero
Miguel Loureiro
defensa
Arnau Comas
defensa
Dani Barcia
defensa
Sergio Escudero
defensa
Luismi Cruz
delantero
Diego Villares
centrocampista
José Gragera
centrocampista
Yeremay Hernández
delantero
Mario Soriano
centrocampista
Zakaria Eddahchouri
delantero
%
RAC
%
DEP
|Goles
|Remates a puerta
|Remates fuera
|Remates al palo
|Asistencias
|Faltas cometidas
|
