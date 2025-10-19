El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

LaLiga Hypermotion Jornada 10 D19/10 ·

Escudo Real Racing Club

Racing

18:30h.

Deportivo

Escudo Real Club Deportivo de La Coruña
RAC

DEP

Sigue el minuto a minuto del Racing-Deportivo
Directo Ángel Martín
Directo

La semana pasada eran colíderes y se enfrentan en un partido entre aspirantes al ascenso con sabor a clásico, muchas reminiscencias y un campo de nuevo cerca del lleno

Minuto a minuto

Borja Cavia
Marcos Menocal

Borja Cavia y Marcos Menocal

Santander

Domingo, 19 de octubre 2025, 15:47

Alineación y estadísticas

4-2-3-1

Alineación

Jokin Ezkieta

portero

Álvaro Mantilla

defensa

Pablo Ramón

defensa

Facundo González

defensa

Mario García

defensa

Maguette Gueye

centrocampista

Aritz Aldasoro

centrocampista

Andrés Martín

delantero

Peio Canales

centrocampista

Iñigo Vicente

delantero

Asier Villalibre

delantero

4-4-1-1

Alineación

Germán Parreño

portero

Miguel Loureiro

defensa

Arnau Comas

defensa

Dani Barcia

defensa

Sergio Escudero

defensa

Luismi Cruz

delantero

Diego Villares

centrocampista

José Gragera

centrocampista

Yeremay Hernández

delantero

Mario Soriano

centrocampista

Zakaria Eddahchouri

delantero

Estadísticas

%

RAC

%

Goles
Remates a puerta
Remates fuera
Remates al palo
Asistencias
Faltas cometidas

