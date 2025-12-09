El Villarreal, rival del Racing en Copa

Aser Falagán Santander Martes, 9 de diciembre 2025, 12:55 | Actualizado 13:50h. Comenta Compartir

El Villarreal de Marcelino García Toral será el rival del Racing en los dieciseisavos de final de Copa. A los cántabros les ha tocado en suerte el rival más complicado que les podía corresponder, una vez descartados los cuatro equipos que disputan la Supercopa. Los amarillos visitarán Santander en una fecha y horario aún por determinar, entre el martes 16 y el jueves 18 de este mes de diciembre, a partido único.

El abono del Racing incluye esta tercera eliminatoria copera, con lo que en cualquier caso no se esperaba una gran taquilla, pero la visita de un equipo de enorme potencial deportivo (tercero en Liga) pero muy didstanciado de Santander incidirá además en el potencial desplazamiento de la afición visitante. El del Submarino Amarillo será así el último partido que se dispute en los Campos de Sport en 2025, pocos días después del compromiso liguero del sábado ante el Leganés.

Dado el sistema de sorteo condicionado, los de José Alberto tenían asegurado un adversario de Primera y jugar en su estadio, y al mismo tiempo no le podían tocar no Barcelona, Real Madrid, Athletic y Atlético de Madrid, todos ellos 'reservados' para los clubes de menor categoría.

El Racing ha llegado a esta tercera ronda después de eliminar a la Sociedad Deportiva Logroñés, de Segunda RFEF, por 0-4 y a la Ponferradina (Primera RFEF) por 1-2, en un partido que llegó hasta la prórroga y que decidió finalmente un tanto de Aritz Aldasoro. En ambos casos los verdiblancos actuaron como visitantes, de modo que el Racing-Villarreal será también el debut copero en El Sardinero.

En cuanto al resto de eliminatorias, al Athletic le correspondió el Ourense, clasificado como campeón de la Copa Federación, mientras que al Atlético Baleares, único superviviente de Segunda RFEF, le tocó el Atlético de Madrid. Los otros dos equipo clasificados directamente por jugar la Supercopa se repartieron entre dos Primera RFEF: Talavera-Real Madrid y Guadalajara-Barcelona. Los otros dos equipos de la tercera categoría nacional se emparejaban también con clubes de la máxima categoría: Real Murcia-Betis y Eldense-Real Sociedad.

En cuanto a los equipos de Segunda, se emparejaron del siguiente modo: Burgos-Getafe, CulturalLeonesa-Levante, Eibar-Elche, Deportivo-Mallorca, Granada-Rayo Vallecano, Sporting-Valencia, Huesca-Osasuna y Deportivo Celta. Por último Alavés y Sevilla se medirán en el único duelo entre equipos de la máxima categoría, en este caso en Mendizorroza al extraerse en primer lugar la bola del equipo vitoriano.