Fútbol Tres goles y un portero de notable Nuha y Cejudo buscan un balón aéreo en un lance del encuentro de ayer. / LOF Después de doce jornadas, todos los futbolistas de la plantilla han alternado claroscuros excepto Luca Zidane MARCOS MENOCAL Lunes, 21 octubre 2019, 12:35

Se levanta como si tuviera un resorte. Grita con vehemencia y con el brazo señala a quien acaba de dar tantas facilidades al delantero rival. Parece extraño que la ocasión no haya acabado en gol. A Luca Zidane le bastaron dos minutos para demostrar con suficiencia sus dotes. Un fallo estrepitoso en defensa acaba en las botas de un rival. El francés mete una mano salvadora a la cepa del palo. Se levanta, hace la estatua y repele el rechace a dos metros de distancia. Perfecto. La doble acción de Luca tapa las vergüenzas defensivas de un equipo que no suele conceder mucho, pero cuando lo hace es de forma alarmante.

El guardameta es el único futbolista que en las doce jornadas que se han disputado no ha dejado de crecer. Todos sus compañeros han tenido altibajos; los ha habido que han sido los mejores alguna vez, pero también los peores. Sin embargo el portero no ha hecho más que mejorar. En contra de lo que durante el verano se podía pensar, lejos de empequeñecerse por la supuesta presión que conlleva su apellido, no ha hecho más que ir hacia arriba. Su personalidad le ha permitido ganarse el puesto -con permiso de la lesión de Iván Crespo-, convencer al entrenador y a la afición.

Luca fue ayer uno de los mejores en un partido que su equipo estuvo a punto de perder y en el que los primeros treinta minutos fue un juguete en el que falló casi todo. Fue de menos a más, pero llegó muy tarde. Para cuando quiso darse cuenta, el Tenerife había tenido tres ocasiones, había marcado una y había superado con una superioridad insultante por momentos a la defensa racinguista. Los dos centrales fueron incapaces de frenar a Bermejo y Malbasic. En velocidad se les vieron ciertas costuras. Efectivamente, ya lo dijo Ania: «No es la pareja más rápida de la categoría». Los laterales no llegaron ni una sola vez a campo contrario, bien porque el Tenerife lo impidió al tener la pelota, bien porque el Racing fue incapaz de tomar la inciativa.

El Racing supeditó de nuevo su juego a un delantero que llegó para ser suplente, ante la ausencia de alternativas

En el centro del campo se repitió lo de los últimos partidos; trabajo y recorrido, pero sin ningún paso hacia delante. Con Mario Ortiz y Kitoko el equipo se hace fuerte pero predecible. Y en el banquillo Sergio Ruiz y Toribio, más de lo mismo. Sin maniobra para cambiar algo que no funciona y que ayer dio el cante en ciertos momentos. A la plantilla se le empiezan a ver los huesos cuando ocurren situaciones de tensión. Le falta más de lo que parece desde la distancia y sin ir más lejos un futbolista creativo le permitiría tener un plan B. Este planteamiento llegó en la segunda parte en la que Ania decidió quitar a Kitoko y colocar a Cejudo de mediocentro. Y qué decir de las bandas y la delantera. Con lo que ayer hizo Lombardo, dos goles y peligro cada vez que pisaba el área, el entrenador debe ir pensando ya en que lo del francés y Yoda como extremos no es la mejor manera de sacar provecho a lo que tiene.

El partido en Tenerife terminó de retratar a la delantera. El nueve que se fichó para ser el tercer o cuarto de la lista es complicado que sea el titular indiscutible y que condicione el juego del equipo. Lo ha hecho durante las últimas seis jornadas, pero no da más. Ahora bien, si Nuha da lo que da y con ello es suficiente para mandar a la grada a Barral y que David Rodríguez juegue veinte minutos... merece una reflexión. Salvo Lombardo, que con dos goles es evidente que salvó la papeleta, Luca Zidane fueel mejor cuando su equipo estuvo a punto de perder. Mal síntoma.