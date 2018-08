Fútbol | Segunda B El vaso medio lleno Primer once. Los jugadores del Racing que saltaron al terreno de juego en el partido ante el Alavés, que inauguró la pretemporada. / Javier Cotera El Racing deja buenas sensaciones en sus partidos de pretemporada y sus aficionados miran al futuro con optimismo LEILA BENSGHAIYAR Lunes, 6 agosto 2018, 09:01

ElRacing ya se encuentra en el ecuador de su pretemporada, que arrancó el pasado 5 de julio. Cuenta con cinco partidos a sus espaldas –dos victorias, una derrota y dos empates– y aunque aún es pronto para evaluar los resultados el optimismo se palpa en el aire. Una palabra se repite con insistencia por encima del resto: ilusión. La afición estaba tan desencantada con los resultados que se obtuvieron la temporada pasada, que en esta nueva campaña arde en deseos de poder aplaudir. Así con todo, la mayoría coincide en que el equipo que dirige Iván Ania y que ha elaborado Chuti Molina ha dejado buenas sensaciones después de bajar al verde. El sentir general es optimista, pero la cautela siempre está presente.

Las preguntas 1 ¿Cómo va el equipo? 2 ¿Qué cree que le hace falta? 3 ¿Qué aspectos destacaría o le han gustado más hasta ahora? 4 ¿Cómo ve a Iván Ania en el banquillo del Racing? 5 Valoración de la pretemporada

Lorenzo Manchado | Entrenador

«Me gusta, me dan ganasde volver a ver al equipo»

1. Me da muy buenas sensaciones y me gusta la idea que tienen. Me dan ganas de volver a ver al equipo.

2. En banda derecha hace falta alguien que desborde, porque Enzo es diestro, pero le gusta más la banda izquierda. También un delantero más, alguien de mucha calidad para que Jon Ander no esté solo.

3. La idea de juego. Respecto a los jugadores Enzo, Jon Ander y Sergio también. En la zaga Jordi Figueras, Mirapeix y Olaortua. El curso pasado no contábamos con unos centrales de tanta calidad.

4. Ania quiere jugar más por abajo, que los porteros saquen el balón jugado y que arriesguen más y en el centro del campo también se ven otras cosas. Ania se siente jugador, les da muchos consejos tácticos y también corrige aspectos técnicos.

5. La palabra es ilusionante. Hacía tiempo que iba a El Sardinero sin muchas ganas y ahora quiero ver cada día a ver en qué van sumando o qué van haciendo mejor.

Javier Menéndez Llamazares | Escritor

«Tiene pinta de que va a ser una buena temporada»

1. Aún es pronto, pero veo un equipo atractivo con un poco de debilidad atrás. Todavía le falta el hombre gol, le falta la estrella, pero tiene pinta de que nos va a enganchar este año. A ver si conseguimos sobrevivir a este grupo II que se nos ha atragantado mucho.

2. Falta una referencia en ataque y la defensa es un poco blandita, pero lo que hemos visto hasta ahora son probaturas. Se prueba a gente muy joven que luego durante la temporada no tendrá tanto protagonismo como tiene ahora.

3. Me gusta mucho la apuesta por Musy. También Jon Ander, que tiene mucha movilidad arriba y que va a ser un jugador estupendo. Por supuesto Enzo. Es un futbolista distinto dentro de la categoría, se atreve y tiene desparpajo. También Íñigo Sainz-Maza, sobre todo el día del Alavés. Es un chico de la cantera que merece la pena.

4. Me gusta su apuesta de juego. No soy un defensor obsesivo del fútbol espectáculo, pero Ania compensa bastante bien la parte creativa con las tareas defensivas. Si no hemos conseguido ascender con el sistema más tradicional a ver si ahora con algo más creativo por fin lo logramos.

5. Optimista, pero con los pies en el suelo, porque llevamos tantos palos... Tenemos tantas ganas de que funcione el Racing que la gente responde bien. Tiene pinta de que va a ser una buena temporada, al menos la gente está enchufada y con ganas.

Juan Calzada | Abonado

«Las incorporaciones están dando muy buena imagen»

1. Las sensaciones son muy buenas y muy positivas. Las pretemporadas siempre son engañosas, pero de entrada las percepciones son buenas. Las incorporaciones están dando muy buena imagen y por el momento hay que ser optimistas.

2. El campo de la experiencia ya se ha cubierto con gente como Figueras y la zona de arriba con jugadores como Jon Ander.Ahora lo que hace falta es mirar hacia la cantera y dar oportunidades a todos los que destaquen entre la gente de la casa, porque ese el futuro de verdad.

3. El planteamiento de Ania es más valiente a la hora de enfocar los partidos y me parece muy interesante. Las incorporación de Kitoko puede dar un centro del campo muy aguerrido. Zárraga y Jon Ander también me gustan y por supuesto, la pinta que tiene Lombardo de jugador de calidad. Aunque yo apuesto infinitamente por gente de la cantera como Sergio Ruiz que este año está fantástico.

4. Tiene recursos. Es capaz de armar un Plan B para levantar un resultado en contra y eso ya se ha visto. Me gusta la agresividad que quiere implementar en el equipo y es ambicioso, tiene más ambición de la que se ha visto otros años. Me da la impresión de que nos va a dar ese plus porque un Racing que pretende ser campeón de grupo y subir a Segunda División, tiene que ir a los sitios diciendo: «aquí estoy yo».

5. Estoy contento con lo que veo y soy optimista.

Raúl Gómez Samperio | Periodista

«Estoy sorprendido gratamente con los fichajes»

1. Estoy sorprendido gratamente con la calidad de algunos jugadores. No conocía a ninguno y cuando los he visto jugar me han deslumbrado Enzo Lombardo y Jon Ander. En líneas generales tengo un optimismo que me tengo que aguantar un poco por si acaso. Creo que el club está fichando de manera muy inteligente y acorde a lo que se necesita.

2. Tener un buen rematador. En la zona ofensiva necesitamos un futbolista de referencia en ataque porque se nos ha ido un gran jugador comoAquino y compensar su marcha va a ser muy difícil. Hace falta un futbolista que sea el hombre importante del equipo.

3. A pesar de que la mitad son nuevos están muy compenetrados entre ellos. También me gusta la incorporación de jugadores jóvenes de la cantera como Mirapeix, Musy y Chus Puras. Está bien que también entre gente de la casa.

4. La palabra para definirle es intenso, sobre todo en los partidos. Es nervioso y tiene muchas ganas e imprime al equipo un estilo propio.

5. Creo que el Racing puede ser el equipo de referencia que todos deseamos. Las sensaciones son optimistas y saludables, con ese temor que siempre se lleva dentro de que después empiece la Liga y...

Agustín Ibáñez | Abonado

«Lo mejor es la actitud del equipo, muy enchufado»

1. Le veo bastante bien. Creo que este año se nota que hay una dirección deportiva y se está fichando bien y acorde al grupo II de Segunda B en que vamos a jugar, que es muy físico y muy competitivo. Las sensaciones son buenas.

2. Si tuviera una bala para gastar ficharía un delantero. Ese nueve de calidad que estamos esperando y que acompañe a Jon Ander, que para mí puede ser el 'tapado' que nos dé este año muchas alegrías.

3. Lo mejor es la actitud del equipo, que está muy enchufado. Se nota mucho la mano el entrenador. Ese deseo de dominar los partidos, tener el balón y controlar al rival es lo que más me gusta. Vamos a ver un Racing dominador, que lo echábamos en falta.

4. Me gusta mucho Iván Ania. Es joven y con buena proyección. Puede dar ese soplo de aire fresco e innovar en la forma de dirigir al equipo. Está constantemente corrigiendo y ese carácter competitivo consigue trasladárselo a la plantilla.

5. Si no quedamos primeros este año no vamos a hacerlo ya nunca. Las sensaciones son buenas.