«Ha habido diferentes fases de partido. Hemos entrado bien, a partir del minuto 20 o 25 nos hemos desconectado hasta el final de la ... primera parte, cuando cogemos de nuevo el ritmo y empatamos con una jugada brillante de Jeremy. En la segunda parte hemos estado a más nivel, más cómodos; francamente bien. Creo que es una victoria merecida por lo visto en el campo», resumía José Alberto López la victoria ante el Mirandés en Mendizorroza (1-3) justo al final del duelo.

El técnico sigue preocupado por fases del partido en las que el equipo se cae, generalmente en los primeros tiempos, y esa condena que sufre tan a menudo de tener que remontar casi siempre el resultado: «Los partidos hay que madurarlos, pero tenemos que mejorar las desconexiones que tenemos en ciertos momentos, que nos cuestan goles y sentirnos en algunas fases inferiores». A cambio destacaba que «cuando nos conectamos todos disfrutamos de lo que el equipo es capaz de hacer». Lo trabaja intensamente en La Albericia, pero reconoce que su Racing debe progresar aún en este sentido: «Ya habíamos hablado de esto, y sobre todo en esos minutos en los que el Mirandés fue mejor en la primera parte nos ocurrió. Después en la segunda parte mejoramos».

Tras el descanso introdujo una variación, al permutar a Pablo Ramón y Mantilla, colocando al canterano como central y al cedido por el Español en el lateral. «Detectamos que quien más tiempo tenía el balón era el central, no el lateral, Pablo tiene mejor pie y desde ahí sabíamos que podíamos encontrar a nuestros mediocentros y nuestros avanzados en situaciones como la del tercer gol, que creo que es un golazo».

Todo en un partido en el que JAL repitió por primera vez once inicial, algo que el propio técnico destacó defendiendo que progresivamente el equipo va creciendo.

Jeremy

Se le preguntó también por el Pichichi de Segunda y relevalción de la temporada, Jeremy Arévalo, y admitió el asturiano que «mentiría» si dijera que se esperaba este rendimiento.

«Ninguno esperábamos el rendimiento de Jeremy con el verano que ha pasado y ha tenido. Confiaba muchísimo en él, porque el talento lo tiene. Antes de ayer -por el jueves- tuve una conversacion privada con él en la que fui en cierto modo duro con él, pero siendo consciente de lo que está haciendo y consiguiendo. nadie le ha regalado nada, cada día está mejor y es más completo, pero donde más ha mejorado es en la faceta defensiva, en las presiones, retornado Y haciéndose fuerte en las acciones de uno contra uno», resumía. «Tenemos que disfrutarlo y seguir apretándole para mejorar más aún, porque creo que está aún lejos de su techo», añadía.