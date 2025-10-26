El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

José Alberto durante el partido. Javier Cotera
Fútbol | Racing

«Es una victoria merecida por lo visto en el campo»

José Alberto, que repitió once por primera vez, solo lamenta las «desconexiones» que sufre su equipo en algunas fases, pero destaca el buen segundo tiempo ante el Mirandés

Aser Falagán

Aser Falagán

Santander

Domingo, 26 de octubre 2025, 12:32

«Ha habido diferentes fases de partido. Hemos entrado bien, a partir del minuto 20 o 25 nos hemos desconectado hasta el final de la ... primera parte, cuando cogemos de nuevo el ritmo y empatamos con una jugada brillante de Jeremy. En la segunda parte hemos estado a más nivel, más cómodos; francamente bien. Creo que es una victoria merecida por lo visto en el campo», resumía José Alberto López la victoria ante el Mirandés en Mendizorroza (1-3) justo al final del duelo.

